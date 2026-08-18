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Cecilia Milone recordó a Chico Novarro a 3 años de su muerte: la foto que relata una historia de su intimidad

La actriz y cantante compartió una imagen inédita del músico y evocó un romance que trascendió la diferencia de edad y el paso del tiempo

Un hombre de cabello gris sonríe y toca una guitarra acústica blanca. Detrás hay guitarras eléctricas y acústicas colgando en una tienda de instrumentos
Chico Novarro en la foto que publicó Cecilia Milone
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El recuerdo de Cecilia Milone a tres años de la muerte de Chico Novarro cobra una dimensión íntima y pública a través de una fotografía que la artista eligió compartir, evocando un instante cargado de significado. En la imagen, se observa al músico en una tienda de instrumentos, sosteniendo una guitarra blanca con una sonrisa serena y rodeado de guitarras eléctricas y acústicas. La escena remite a un episodio que Milone narra con precisión: la búsqueda conjunta de una guitarra para un espectáculo, que concluyó con el autor e intérprete tentado por el instrumento y la compra de la última batería de su vida.

La actriz de Drácula acompaña la imagen con palabras que enlazan el paso del tiempo y la diferencia de edad entre ambos: “Te parecía tanto que hubiera 36 años entre nosotros… y yo no lo entendía… y yo ni lo sentía. Hoy hace 36 meses que no existís de este lado y me parece tanto que me duele”, escribió al vincular el aniversario de la muerte con esa distancia temporal que antes parecía irrelevante y hoy se vuelve dolorosa. La foto, según expresó, es una de sus preferidas, por la espontaneidad y el recuerdo feliz que encierra ese día.

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“Amo esta foto. Fuimos a buscar una guitarra blanca que yo me había encargado para un espectáculo y él se tentó… y se compró la que fue la última batería de su vida", evocó al pie del mensaje, antes de despedir al reconocido compositor con el emoji de un corazón roto.

La historia de amor que unió a Cecilia Milone y Chico Novarro se mantuvo reservada durante años, recién saliendo a la luz en 2023. El primer encuentro entre ambos data del 20 de noviembre de 2001, en la confitería Tabac. Milone rememoraría con detalle ese momento: “Llegué a Tabac el 20 de noviembre de 2001. Iba a encontrarme con mi poeta favorito. Cuando lo vi entrar y me miró a los ojos, sentí que me veían por primera vez en la vida”. Esa primera mirada marcó el inicio de una relación intensa, caracterizada por la complicidad creativa y el afecto profundo.

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Cecilia Milone y Chico Novarro
Cecilia Milone y una de las imágenes compartidas con Chico Novarro

Durante los años que compartieron, Milone reconoce que vivió una etapa de felicidad y productividad únicas: “Nadie jamás me abrazó con tanta sinceridad, nadie me hizo más feliz. Fueron los años más hermosos, de creatividad y de escribir muchísimo”. El vínculo, sin embargo, no estuvo exento de dificultades. La estructura familiar que Novarro mantenía, y su conocida tendencia al amor libre, generaron tensiones que finalmente llevaron a un alejamiento. Milone lo explica con franqueza: “Lo único que escribía con pena era lo que siempre supe: que él tenía más mujeres que canciones compuestas y una estructura familiar que respetaba silenciosamente. Cuando eso se volvió doloroso, me fui”.

El distanciamiento se prolongó durante años, hasta que un nuevo proyecto artístico los volvió a reunir en 2009: la versión teatral de Arráncame la vida. El reencuentro estuvo marcado por emociones encontradas y cicatrices abiertas. “Yo estaba rota, él enojado. Tardó en mirarme a los ojos, pero cuando lo hizo, lo vi. Fue dura nuestra segunda temporada, pero la magia sucedía entre nosotros, porque él era un mago”, relató Cecilia en un testimonio reciente.

La relación entre ambos, incluso con sus rupturas y reencuentros, nunca perdió su carga afectiva ni su influencia creativa. El lazo quedó plasmado en anécdotas, canciones y recuerdos que Milone transformó en material artístico y personal.

El recuerdo de Cecilia Milone a Chico Novarro

El fallecimiento de Chico Novarro en 2023 marcó un antes y un después para Milone, tanto en su vida personal como profesional. La actriz y cantante expresó ese año: “Que se muriera la persona que más feliz me hizo en la vida, puso en evidencia lo infeliz que me hacían. Quien más te cuidó, te rescata… Quien más te amó, pone en evidencia… TODO”. La muerte del músico no solo significó el final de una etapa, sino también el inicio de un replanteo profundo sobre su propio bienestar y sus vínculos.

Este punto de quiebre la llevó a tomar decisiones determinantes, como solicitar el divorcio a su entonces pareja, Nito Artaza, y reorientar su carrera artística. El duelo se canalizó en el espectáculo Las Cartas de un León, creado y dirigido por Milone como un tributo a Novarro y como mecanismo para procesar el dolor. En escena, la artista reconstruyó anécdotas compartidas, fragmentos musicales y recuerdos personales, consolidando el homenaje en una obra que mezcla lo biográfico y lo artístico. “El alma de Chico Novarro supo rugir fuerte. Rugió, con todas sus fuerzas, a través de cada una de sus melodías, a través de todas sus palabras”, afirmó Milone en una de las funciones del espectáculo.

La publicación de la fotografía —en la que Novarro aparece sonriente, guitarra en mano, rodeado de instrumentos— resume el sentido de esa memoria compartida. La imagen funciona como un puente entre el pasado y el presente, entre la intimidad y la puesta en común de un amor que dejó huella en la vida personal y profesional de la artista. La historia, relatada a través de recuerdos, anécdotas y homenajes, evidencia la huella indeleble que la figura de Chico Novarro dejó en Cecilia Milone, tres años después de su partida.

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