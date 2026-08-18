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Las exportaciones de cacao de República Dominicana alcanzan $669 millones en 2025, un 55% más

Los datos oficiales muestran que el avance del sector se apoyó en la valorización internacional del grano y consolidó al país caribeño como un proveedor relevante en mercados de Europa, Estados Unidos y Asia

Las exportaciones de cacao de la República Dominicana alcanzaron 669 millones de dólares en 2025 y crecieron 55% frente al año anterior. REUTERS/Johannes Christo
Las exportaciones de cacao de la República Dominicana alcanzaron 669 millones de dólares en 2025 y crecieron 55% frente al año anterior. REUTERS/Johannes Christo
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El fuerte impulso del sector cacaotero dominicano se reflejó en un volumen de exportaciones que alcanzó los 669 millones de dólares en 2025, una cifra que, según datos oficiales, marca un crecimiento de 55% respecto al año anterior.

Esta expansión posiciona a la República Dominicana como un actor relevante en el mercado internacional del cacao y confirma el dinamismo de su economía agrícola.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reportó que el precio promedio del cacao exportado por República Dominicana llegó a $7,798 por tonelada en 2025.

Este valor representa un incremento de 6% en comparación con el año previo. El comportamiento de los precios ha tenido un peso considerable en el desempeño de las exportaciones, ya que el valor internacional del cacao mostró una tendencia al alza durante el periodo, favoreciendo a los productores locales.

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El aumento en el valor del cacao exportado responde, en parte, a la calidad reconocida del producto dominicano en los mercados internacionales, donde existe una demanda sostenida por granos finos y de aroma.

Las autoridades económicas consideran que la diversificación de los destinos de exportación y la consolidación de acuerdos comerciales han permitido que el cacao dominicano mantenga una presencia estable y competitiva en países de Europa, Estados Unidos y Asia.

Según el MICM, el sector cacaotero dominicano involucra a miles de pequeños y medianos productores distribuidos principalmente en las regiones Norte, Nordeste y Este del país. El crecimiento de las exportaciones ha generado un impacto positivo en el empleo rural, así como en la cadena de valor asociada, que incluye cooperativas, intermediarios y empresas procesadoras.

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El MICM informó que el precio promedio del cacao exportado por República Dominicana llegó a 7,798 dólares por tonelada en 2025, con un alza de 6%.REUTERS/Johannes Christo
El MICM informó que el precio promedio del cacao exportado por República Dominicana llegó a 7,798 dólares por tonelada en 2025, con un alza de 6%.REUTERS/Johannes Christo

El incremento en los ingresos por exportaciones de cacao se ha visto acompañado por el desarrollo de nuevos productos de valor agregado. El auge de la industria local del chocolate ha permitido que parte de la producción se destine a la elaboración de tabletas, bombones y otros derivados, lo que contribuye a diversificar la oferta exportable y a fortalecer el posicionamiento del cacao dominicano como materia prima de excelencia.

Las estadísticas oficiales muestran que, durante 2025, el cacao dominicano mantuvo un ritmo de crecimiento superior al promedio del resto de cultivos agrícolas orientados a la exportación. Este desempeño se atribuye a la combinación de factores como la mejora en los procesos de cultivo, el acceso a financiamiento, la asistencia técnica y la adopción de estándares internacionales de calidad.

La sostenibilidad ambiental también forma parte de la estrategia del sector. Buena parte de los productores ha implementado prácticas de manejo responsable de los cultivos, lo que ha facilitado la obtención de certificaciones internacionales.

Dichos certificados permiten acceder a nichos de mercado donde se valora la trazabilidad y la producción sostenible.

El sector cacaotero dominicano reúne a miles de pequeños y medianos productores y el crecimiento de las exportaciones impulsó el empleo rural y la cadena de valor. REUTERS/Johannes Christo
El sector cacaotero dominicano reúne a miles de pequeños y medianos productores y el crecimiento de las exportaciones impulsó el empleo rural y la cadena de valor. REUTERS/Johannes Christo

El MICM destaca que la política pública ha estado orientada a promover la capacitación y la innovación tecnológica, así como a facilitar la inserción de los productores en ferias internacionales y eventos especializados. Estos esfuerzos buscan consolidar la reputación del cacao dominicano y ampliar su alcance en mercados de alto valor.

A pesar del entorno favorable, el sector enfrenta desafíos relacionados con la volatilidad de los precios internacionales, el cambio climático y la necesidad de continuar modernizando la infraestructura productiva. Las autoridades y los representantes del sector privado mantienen la cooperación en materia de investigación y adaptación para asegurar la competitividad del cacao dominicano en los próximos años.

El año 2025 quedó así registrado como un periodo de expansión para las exportaciones de cacao, impulsado por la valorización del producto en los mercados internacionales y el fortalecimiento de la cadena productiva nacional.

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