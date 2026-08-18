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Jeanie Buss impugna la venta familiar de los Lakers: qué está en juego en la nueva pelea por el control

La operación sobre el 17,8% heredado del clan Buss puede dejar a la actual gobernadora sin el porcentaje mínimo que exige la NBA para conservar su lugar en la junta de dueños

Jeanie Buss quedó en el centro de la disputa accionaria que puede alterar la conducción institucional de los Lakers (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Jeanie Buss quedó en el centro de la disputa accionaria que puede alterar la conducción institucional de los Lakers (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
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La disputa por el control de los Los Angeles Lakers sumó un nuevo episodio después de que se conociera la decisión de una parte de la familia Buss de vender su participación restante en la franquicia.

Los Angeles Times informó que la familia conserva un 17,8% de la organización y que ese paquete quedó en el centro de una negociación con Bob Iger y Joshua Kushner.

La maniobra abrió una interna entre los herederos de Jerry Buss y puso en duda la continuidad de Jeanie Buss como principal autoridad del equipo.

Dos hombres en un diptych. A la izquierda, hombre con canas, gafas de sol y polo blanco. A la derecha, hombre joven con polo oscuro frente a un logo Fortune
Bob Iger y Joshua Kushner encabezan el grupo comprador que busca quedarse con la participación mayoritaria de la franquicia (REUTERS/@Fortune Magazine)

La reacción de Jeanie Buss llegó de inmediato. Tal y como publicó Los Angeles Times, la ejecutiva envió una carta a través de su abogado para rechazar la validez de una votación familiar que habilitaría la venta de esas acciones.

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Su planteo sostiene que la operación no puede completarse sin el aval de todos los fideicomisarios, entre ellos ella misma y sus hermanos menores Janie Buss y Joey Buss.

Ese punto no es menor. La estructura legal del fideicomiso familiar fija condiciones concretas para el manejo de las acciones, y Jeanie Buss entiende que cualquier maniobra que altere ese esquema viola acuerdos previos y resoluciones judiciales.

De acuerdo con el diario angelino, la empresaria advirtió que una decisión en otro sentido implicaría un incumplimiento de los deberes legales de quienes administran el fideicomiso e incluso un desacato judicial.

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La franquicia angelina atraviesa una transición decisiva en su estructura de poder después de décadas bajo influencia directa de la familia Buss (Kirby Lee-Imagn Images)
La franquicia angelina atraviesa una transición decisiva en su estructura de poder después de décadas bajo influencia directa de la familia Buss (Kirby Lee-Imagn Images)

El porcentaje que define el futuro de Jeanie Buss

El aspecto más sensible del caso pasa por el requisito que impone la NBA para ocupar la gobernación de una franquicia. Los Angeles Times detalló que el reglamento exige una tenencia mínima del 15% para conservar ese lugar dentro de la junta de gobernadores. Si la familia Buss vende la totalidad de su participación, Jeanie dejaría de cumplir con esa condición y perdería la posibilidad de seguir en ese cargo.

El argumento legal de Buss se apoya en una resolución judicial de 2017. De acuerdo con Los Angeles Times, ese cambio en el fideicomiso ordenó a los cotitulares tomar todas las medidas razonables para garantizar que Jeanie fuera elegida cada año como controladora de la franquicia durante toda su vida.

En la interpretación de su defensa, una venta que deje a la familia por debajo de ese piso contradice de forma directa ese mandato.

La respuesta atribuida a la familia Buss mostró otra mirada. En la declaración citada por ESPN y reproducida por Los Angeles Times, los herederos señalaron: “Hemos decidido como familia vender las acciones restantes del Fideicomiso Familiar Buss al grupo de Bob Iger como parte de la operación en curso”.

En ese mismo mensaje agregaron: “Amamos a los Lakers, a los fanáticos y seguiremos apoyando a Los Ángeles, pero es momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y salir con elegancia mientras todavía podemos”.

La porción accionaria que aún conserva el clan fundador resulta determinante para la permanencia de Jeanie Buss en la junta de gobernadores de la NBA (AP Foto/Danny Moloshok, Archivo)
La porción accionaria que aún conserva el clan fundador resulta determinante para la permanencia de Jeanie Buss en la junta de gobernadores de la NBA (AP Foto/Danny Moloshok, Archivo)

Una venta récord y el fin de una era histórica

La discusión familiar ocurre dentro de una operación de escala extraordinaria. Los Angeles Times afirmó que Mark Walter había acordado vender su participación controlante de los Lakers a Iger y Kushner con una valuación de USD 12.500 millones, una cifra récord para una franquicia deportiva de Estados Unidos.

Ese número no solo redefinió el precio del equipo. También aceleró el cierre de una etapa histórica para una de las marcas más reconocidas del deporte mundial.

La familia Buss era propietaria de los Lakers desde 1979, cuando Jerry Buss compró la franquicia, el Forum y Los Angeles Kings por USD 67,5 millones.

La posible salida final de los Buss del paquete accionario marcaría el cierre simbólico de una etapa iniciada por Jerry Buss en 1979 (AP Foto/Elise Amendola, Archivo)
La posible salida final de los Buss del paquete accionario marcaría el cierre simbólico de una etapa iniciada por Jerry Buss en 1979 (AP Foto/Elise Amendola, Archivo)

Bajo esa conducción, los Lakers construyeron buena parte de su identidad moderna. El equipo sumó 10 campeonatos durante la era Buss y consolidó una imagen asociada al espectáculo, a las figuras globales y al peso cultural de Los Ángeles dentro de la NBA.

Nombres como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal y Kobe Bryant quedaron ligados a ese ciclo.

Figuras como Shaquille O’Neal y Kobe Bryant quedaron asociadas al ciclo más influyente de los Lakers bajo la conducción de la familia Buss (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Figuras como Shaquille O’Neal y Kobe Bryant quedaron asociadas al ciclo más influyente de los Lakers bajo la conducción de la familia Buss (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Los nuevos dueños y una transición bajo tensión

La llegada de Iger y Kushner también marca un cambio de perfil en la cúpula del club. Bob Iger es un histórico ejecutivo de Disney y Joshua Kushner es un inversor vinculado a Thrive Capital.

Los Angeles Times remarcó que todavía no está claro cómo financiarán la compra total del equipo.

La nota también recordó que la pelea entre los hermanos Buss no es nueva. En 2017, Jeanie enfrentó a sus hermanos Johnny y Jim en otra batalla por el control interno, y ese conflicto terminó con la salida de ambos de las operaciones del equipo.

Primer plano de dos manos sosteniendo tarjetas blancas con los logotipos de The Walt Disney Company y Thrive Capital, sobre un fondo de oficina desenfocado
El desembarco de Bob Iger y Joshua Kushner conecta a los Lakers con dos nombres fuertes del mundo corporativo, Disney y Thrive Capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meses atrás, además, los nuevos dueños desplazaron a Joey y a Jesse de sus cargos dentro de la organización.

La venta aún debe recibir la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA. Ese trámite será el próximo paso formal de una operación que también definirá si Jeanie Buss puede sostener su lugar dentro de la estructura de poder de los Lakers.

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