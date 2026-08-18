“Quiero que los jóvenes argentinos tengan oportunidades equivalentes a Silicon Valley en nuestro país”, planteó la nueva secretaria de Ciencia especialista en IA

Adriana Baravalle asumió la conducción de la Secretaría nacional tras una extensa trayectoria en el ámbito académico y científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Adriana Baravalle fue designada como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación la semana pasada. La funcionaria, con más de 30 años de experiencia en gestión académica y tecnológica, tiene a su cargo la conducción de organismos clave como CONICET, CONAE y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Según planteó en una entrevista con Infobae, su principal objetivo es profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, tarea que asume en medio de reclamos por el financiamiento de la ciencia en el país.

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“Tenemos el desafío de fortalecer la vinculación entre las políticas de ciencia, tecnología e innovación y el sector productivo, para que el conocimiento y el talento argentino se traduzcan en una mejora en la competitividad, más valor agregado, mayores exportaciones y generación de empleo de calidad”, comenzó a postular los retos de su gestión.

Perfil y trayectoria: de la Universidad Austral a la gestión pública

Así piensa la nueva Secretaria de Ciencia e Innovación de la Nación, declaraciones en una conferencia en febrero de este año

La carrera de Baravalle se desarrolló centralmente en la Universidad Austral, donde comenzó hace 28 años en el área de Evaluación Institucional, el Vicerrectorado Académico, la Facultad de Ingeniería y luego en el Vicerrectorado de Vinculación. Hasta su nombramiento, dirigió el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de esa casa de estudios, espacio dedicado a consolidar capacidades en inteligencia artificial, computación cuántica y tecnologías emergentes.

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“Conozco la academia desde la perspectiva de gestión, formación e investigación. Asumí en febrero de este año como directora del laboratorio y uno de los primeros objetivos que logramos fue articular entre todas las facultades para crear un verdadero ecosistema. Luego invitamos y sumamos a expertos en IA y otras universidades a sumarse a la iniciativa”, detalló.

Su recorrido profesional incluye la fundación de SynapsIA, un foro regional que conecta científicos, empresas, inversores y Estados para impulsar proyectos en salud, agro y tecnología. “Generar estas redes es clave. Compartir el conocimiento es esencial”, señaló.

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Además, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad, participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y fue reconocida internacionalmente en competencias de minería de datos en la Universidad de Kioto y en la Universidad de Cambridge.

Baravalle es Analista de Sistemas por la Universidad Nacional de Defensa, magíster en Ciencia de Datos por la Universidad Austral y actualmente cursa un doctorado en Ingeniería en la misma casa de estudios, que debió poner en pausa por sus nuevas responsabilidades.

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Trabajó en proyectos estratégicos y dirigió equipos tanto en el sector privado como en organismos nacionales e internacionales.

Redes colaborativas e integración público-privada

Baravalle es reconocida por su trabajo en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad

La visión de Baravalle se orienta a la construcción de redes colaborativas entre el Estado, la academia y el sector privado. Su experiencia en SynapsIA y la Universidad Austral la llevó a diseñar espacios donde actores de distintos ámbitos se sientan a la misma mesa.

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“¿Por qué no generamos esas oportunidades acá?”, se preguntó en diálogo con Infobae. “En SynapsIA hacemos varias cosas, pero básicamente generamos ese hub, ese ámbito donde podemos ayudarlos a que sus proyectos prosperen”.

La funcionaria sostiene que la inteligencia artificial es una tecnología transversal a todos los ámbitos del saber. “Es estratégica y tenemos que apostar ahí”, afirmó.

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Para ella, el desafío principal es potenciar el talento local, multiplicar las oportunidades para que los profesionales puedan desarrollarse en el país y transformar ese potencial en oportunidades de crecimiento.

Diagnóstico del sistema científico y los desafíos actuales

La gestión apunta a fortalecer la infraestructura de datos, la capacidad espacial y la soberanía tecnológica nacional (Conea)

El contexto de la llegada de Baravalle a la Secretaría está marcado por tensiones presupuestarias y debates sobre el futuro de la ciencia argentina. Y si bien la funcionaria reconoció la complejidad del escenario, consultada al respecto por este medio enfatizó: “Vamos a trabajar para fortalecer las políticas de ciencia y tecnología, en línea con los desafíos del presente. Tenemos el compromiso de darle impulso a los proyectos estratégicos”, señaló.

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En su análisis, la clave reside en gestionar eficientemente los recursos: “Mi compromiso es asegurar los recursos para que la Secretaría cumpla su misión”.

Durante la entrevista con Infobae, la funcionaria describió el momento de su convocatoria, que llegó justo cuando regresaba al país de presentar su último paper en la Manchester Metropolitan University y planeaba unos días en familia para descansar. “Yo tengo cinco hijos, uno en el cielo, y dos de ellos viven en el exterior”, relató sobre la previa al ofrecimiento más importante de su carrera profesional.

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Se reencontró con toda su familia después del viaje y al llegar a destino la llamaron de Jefatura de Gabinete para hacerle el ofrecimiento. “Me dijeron que habían evaluado varios candidatos y había salido seleccionada”, contó.

Y tras consultarlo con su familia, decidió aceptar el desafío: “Mi marido, que es quien sabe de todo mi esfuerzo, junto con mis hijos me dieron todo su apoyo”.

Objetivos de gestión: innovación, eficiencia y recuperación de capacidades

La secretaria enfatizó que la eficiencia en la administración de recursos es central en su programa de gestión (Conea)

La funcionaria identifica su misión con la profundización de la agenda de transformación digital y tecnológica.

“El mandato que recibí fue claro: impulsar y profundizar la transformación digital, la innovación y la capacidad en esta materia. Mi visión es que la etapa que yo asumo es la de cuidar lo que tenemos y construir. Usar eficientemente los recursos para hacer posible este objetivo”, sostuvo en diálogo con Infobae.

Entre los ejes prioritarios, destacó la necesidad de fortalecer las infraestructuras críticas: “La prioridad estratégica, ahora de muy corto plazo, es la espacial y que SABIA-Mar (NdR: el nuevo satélite construido íntegramente en el país) esté en órbita el año que viene. Después, poner todo el foco en las áreas de mi competencia: inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica, e infraestructura de comunicaciones”.

En relación al financiamiento, enfatizó: “El desafío es administrar los recursos de manera racional y con una mirada estratégica. Tenemos que lograr que sea eficiente la Secretaría. Si voy a pedir presupuesto a Economía, tengo que presentar un plan y plantear cómo lo voy a administrar, conseguir los recursos y comprometer resultados. Y al mismo tiempo me deberé ocupar de pedir fondos a privados, inversores, a empresas, organismos multilaterales”.

Ciencia de datos e inteligencia artificial como palanca de desarrollo

Entrevista a Adriana Baravalle: construyendo el Ecosistema de IA en América Latina. (Fuente: Canal Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial)

La experiencia personal de Baravalle en competencias internacionales de inteligencia artificial ilustra su perspectiva sobre el potencial argentino.

“Haciendo la maestría de Explotación de Datos y Gestión de Conocimiento nos anotamos con cinco compañeros en un concurso en Japón. Acabábamos de aprender lo que era una red neuronal y la competencia consistía en utilizar esos modelos de inteligencia artificial para resolver tres desafíos de ciberseguridad”, recordó la funcionaria.

Y resumió: “En dos meses y medio resolvimos problemas que la academia y los científicos de primer nivel de Asia, Europa y Estados Unidos no habían resuelto en dos años. Salimos primeros en los tres desafíos y luego supe que le habíamos ganado a la Universidad de Birmingham, que era la que hacía cinco años se coronaba en esta competencia”.

“Usamos el ingenio argentino y descubrimos que los problemas de ciberseguridad no se resolvían con redes neuronales convolucionales sino con los modelos de machine learning tradicionales, que performan mejor para problemas binarios”, explicó, al tiempo que destacó la calidad de los profesionales formados en nuestro país y la importancia de la formación continua.

Posicionamiento internacional y mensaje a los jóvenes

El fin de semana, Baravalle participó de ASTRUM 2026, una jornada aeroespacial organizada por estudiantes de SEDS ITBA

En un tramo de la entrevista, Infobae le preguntó directamente: “¿Cuál sería el mensaje a los jóvenes que quieran dedicarse y formarse en ciencia y tecnología en Argentina?”.

La respuesta de Baravalle fue contundente: “Los jóvenes son el futuro. Mi generación es el punto de inflexión. Somos los que los tenemos que ayudar y allanarles el camino para que ellos despeguen. Se tienen que esforzar, tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que investigar. Son el futuro, tienen otra cabeza, por suerte”.

Baravalle remarcó la necesidad del trabajo en equipo y de generar oportunidades locales equiparables a las del exterior: “Quiero que los jóvenes argentinos tengan oportunidades equivalentes a Silicon Valley en nuestro país”.

La agenda inmediata de la Secretaría

Baravalle remarcó la necesidad de generar oportunidades locales para que los jóvenes puedan desarrollarse en el país (Conae)

La agenda inmediata de la Secretaría incluye el fortalecimiento de la capacidad espacial nacional.

“El año que viene lanzamos SABIA-Mar. Es un satélite de características particulares que pocos países pueden desarrollar y Argentina tiene esa capacidad. Tenemos que recuperar la capacidad de lanzamiento espacial, fortalecer las bases terrenas que tenemos en Argentina”, aseguró.

“Argentina geopolíticamente tiene una oportunidad única. Tenemos un lugar geográfico privilegiado, talento humano de primera clase y recursos naturales”.

La nueva secretaria finalizó con una invitación: “Lo que me gustaría es invitar al diálogo, a colaborar, a trabajar y resolver los desafíos juntos en equipo, articular todos los actores del ecosistema. He dirigido proyectos estratégicos grandes y tengo experiencia en este tipo de desafíos. Tenemos un plan concreto, hay una agenda de gobierno. El presidente apoya la ciencia, y entiende que esto es estratégico, pero lo tenemos que hacer bien y juntos”.