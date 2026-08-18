La base de cotizantes del Seguro Social en Guatemala alcanza 1,742,810 trabajadores en 2025

Una usuaria entrega documentos a un empleado en un centro de atención del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acompañada por un niño. (Noticias IGSS)

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La base de cotizantes del IGSS en Guatemala cerró 2025 con 1,742,810 trabajadores activos, un aumento de 29.02% frente a 2019 que muestra cómo la apertura del sistema a microempresas, migrantes y empleo a tiempo parcial empezó a ampliar el alcance de la seguridad social en un mercado laboral marcado por la informalidad.

El dato adquiere dimensión por el ritmo reciente de expansión: entre 2023 y 2024, la cifra superó los 1,6 millones de afiliados después de sumar más de 104 mil nuevos cotizantes en un año, con un crecimiento de 6.72%. Ese salto se montó sobre una recuperación que ya había comenzado tras la crisis sanitaria.

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Según los registros del Departamento Actuarial y Estadístico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la masa de afiliados activos pasó de 1.35 millones en 2019 a 1.74 millones al cierre de 2025.

El movimiento consolidó un cambio en un sistema que durante décadas estuvo concentrado en grandes y medianas empresas con nóminas amplias.

La base de cotizantes del IGSS en Guatemala cerró 2025 con 1.742.810 trabajadores activos, un alza de 29,02% frente a 2019. (Noticias IGSS)

La recuperación empezó tras la pérdida de más de 60 mil plazas formales en 2020

La trayectoria no fue lineal. En 2020, el impacto de la pandemia eliminó más de 60 mil plazas formales y provocó una caída de 4,51%, con un piso de 1.289.882 afiliados.

La recuperación llegó en 2021, cuando los cotizantes crecieron 7,63%, y continuó en 2022 con otro avance de 6,58%. Esos dos años estuvieron enfocados en reponer el empleo perdido durante la emergencia sanitaria global.

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El punto de quiebre, de acuerdo con el Instituto, apareció después con nuevas reglas de afiliación. El Acuerdo 1529 permitió incorporar empresas desde un solo trabajador formal, una modificación que abrió la puerta a microempresas, comercios independientes, pymes y servicios profesionales.

Otra de las medidas fue el Acuerdo 1543 de Junta Directiva, que habilitó a los migrantes guatemaltecos en el extranjero a cotizar de forma voluntaria al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia y a dar cobertura médica a sus dependientes en el país. A eso se sumó el Acuerdo 1522, emitido a fines de 2022, que reglamentó la protección de los trabajadores a tiempo parcial.

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Esa norma dio seguimiento al Decreto 2-2017 del Congreso de la República y fijó los mecanismos para cubrir a quienes laboran bajo esa modalidad. También estableció que pueden acceder a los beneficios del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia si cumplen los requisitos previstos.

La base de cotizantes del IGSS en Guatemala cerró 2025 con 1.742.810 trabajadores activos, un alza de 29,02% frente a 2019. (Noticias IGSS)

El IGSS vincula la expansión de afiliados con más cobertura y presión sobre su red de servicios

El doctor Erwin García Caal, jefe del Departamento Actuarial y Estadístico del IGSS, sostuvo que el crecimiento de la base de cotizantes fortalece la recaudación del Instituto. Señaló además que las autoridades ya trabajan en ampliar la capacidad operativa de la red hospitalaria y en agilizar la atención médica para responder a una población protegida que crece entre 5% y 6% por año.

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Al explicar el efecto de las nuevas decisiones institucionales, García Caal afirmó: “Se ha provocado una transformación del mercado debido a que la actual Junta Directiva ha abierto la puerta a la afiliación con decisiones muy acertadas. Podemos decir que del 37 por ciento de cobertura en el interior del país, ahora estamos en 42 por ciento en solo tres años”.

El funcionario también comparó el comportamiento de largo plazo con la etapa posterior a la pandemia. “Del 2000 a 2019 el crecimiento anual era en promedio de 25 mil afiliados; luego de pandemia, en 2021 la afiliación empezó a medirse en 100 afiliados por año, lo que es bastante positivo para el mercado laboral de Guatemala”, dijo.

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El cierre de 2025 con 1,742,810 trabajadores dentro del sistema marcó el nivel más alto de la serie presentada por el Instituto y reforzó la idea de que la flexibilización de los marcos de afiliación se convirtió en una de las principales herramientas para recortar la informalidad laboral en Guatemala.