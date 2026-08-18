“¡Qué grande la piloto!“: un padre filmó a su hija de 9 años mientras conducía su auto a metros de una ruta

Un padre filmó a su hija de 9 años mientras conducía un auto en Lago Puelo

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La tranquila localidad de Lago Puelo, ubicada en la provincia de Chubut, a tan sólo 4 kilómetros al norte del espejo de agua que le da su nombre y a unos 13 km de El Bolsón, Río Negro, suele ser noticia por sus atracciones turísticas a la vera de la Cordillera de los Andes, tanto en las época invernal como en las vacaciones de verano.

Sin embargo, ese pequeño poblado situado sobre la Ruta Provincial 16 se instaló durante las últimas horas en los medios locales y nacionales por el video viral que muestra a una niña de 9 años al volante de la camioneta de su propio padre, quien la filmó y compartió las imágenes con sus seguidores sin reparar en la imprudencia que había cometido.

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Como era de esperarse, las imágenes generaron controversia y un repudio generalizado de la comunidad local. En ese sentido, las autoridades de Lago Puelo iniciaron una investigación para identificar y sancionar al adulto responsable, mientras que fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron este martes a Infobae que también tomaron cartas en el asunto. “Estamos atrás de él”, resumieron.

El video en cuestión, publicado inicialmente por el medio ANBariloche, comienza con la consulta que el hijo menor del hombre le realizó en pleno paseo familiar: “Papi, ¿después me puedo subir yo?“. Tras un breve silencio, el hombre le respondió que no, debido a que todavía no cuenta con la estatura suficiente para llegar a los pedales. ”Tu hermana porque llega a los pedales", justificó.

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“Nos lleva a El Bolsón ahora”, bromeó luego el padre de los menores.

En pleno paseo, el hombre felicitó a la conductora designada y le marcó el progreso que estaba demostrando en su nivel de manejo. “Muy buena la piloto eh. ¿Y el copiloto? Eaa. Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés Juli ya?“, le preguntó con complicidad a su hija mayor, a lo que ella, concentrada en el camino, contestó: ”Nueve".

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“¿Y estás manejando? ¿Qué te copiás de tu papá vos? ¿Viste que tu papá podía?“, concluyó el hombre entre risas.

Frente a esta preocupante situación, Julián Cayún, titular del área de Protección Ciudadana y Tránsito de Lago Puelo, confirmó que el municipio tomó conocimiento de las imágenes y comenzó a trabajar sobre el caso.

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“Es lamentable esta noticia”, sostuvo Cayún, en declaraciones consignadas por el portal Noticias del Bolsón. Además, el funcionario remarcó la gravedad de que una persona adulta haya autorizado a una menor de edad a conducir y que, al mismo tiempo, otro niño viajara dentro del vehículo parado, sin las medidas de seguridad correspondientes.

A partir del análisis de las imágenes, las autoridades lograron determinar el lugar donde habría ocurrido el episodio. Según explicó el funcionario, se trataría de la calle Sander, en un sector que conecta con la RP 16 y con una vía alternativa de circulación. Además, indicó que el adulto involucrado estaría identificado y sería un vecino de la localidad.

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“En principio, la primera disposición que se va a llevar a cabo tiene que ver con la inhabilitación absoluta de la licencia”, afirmó, y agregó que posteriormente podrían existir otras actuaciones y sanciones que serán determinadas por los organismos correspondientes.