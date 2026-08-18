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Sabrina Rojas da vuelta la página tras su ruptura con Pepe Chatruc: qué tiene que tener un hombre para enamorarla

La conductora abre su corazón y su intimidad para reflexionar sobre su separación del exfutbolista: “La vida es corta, hay que disfrutarla”, asegura

“Sexi y atrevida”: Sabrina Rojas desempolvó una sesión hot de sus comienzos
Las confesiones de Sabrina Rojas tras su separación de Pepe Chatruc (Instagram)
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A poco más de una semana de su separación de José “Pepe” Chatruc, Sabrina Rojas eligió las redes sociales para transitar la ruptura a la vista de todos. Abrió una cajita de preguntas en sus stories y respondió una serie de consultas de sus seguidores, casi todas orientadas hacia el mismo lugar: su vida amorosa, sus expectativas y la forma en que transita la soledad.

La primera pregunta que disparó el intercambio fue directa: si volvería con Luciano Castro, su ex pareja y padre de sus hijos Esperanza y Fausto. “¿Eh? No, ni él conmigo. Nos queremos pero lejos”, escribió, con una carcajada incluida. Sobre la posibilidad de volver a convivir con algún hombre, fue igual de tajante: “Nunca jamás. O tal vez en la vejez...”. Y cuando alguien le preguntó si estaría con alguien que no fuera famoso o conocido, respondió: “Pues claro”. En cuanto al exfutbolista de Racing, aseguró que es un caballero.

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Tres capturas de pantalla de historias de Instagram. Cada una contiene una pregunta de usuario y la respuesta de Sabrina Rojas sobre relaciones
Sabrina negó posibilidades de volver con Luciano Castro
Tres capturas de pantalla de preguntas y respuestas. La primera, sobre asustar a hombres. La segunda, sobre rango de edad. La tercera, sobre detalles que enamoran
Rojas enumeró las cualidades que tiene que tener un hombre para conquistarla

Cuando le consultaron si estaba lista para volver a tener pareja o prefería tomarse un tiempo, respondió: “La vida es corta, hay que disfrutarla. Estoy para lo que me haga sentir bien. Veremos qué me deparan estos meses. No me pongo ni meta de tener pareja, ni de estar sola. Vivo las situaciones mientras duren lindas. NO PROYECTO, SOLO VIVO”. Y ante la pregunta de cómo hace para que la vida continúe como si nada después de una separación, fue más escueta: “Porque entendí que la vida me urge”.

Sobre si cree que asusta a los hombres, respondió: “No creo... sí considero que como tengo una vida muy completa y linda, a veces es más difícil. No me alucino con lo básico que tienen los hombres para ofrecer. Ya tengo hijos, casa, trabajo, viajo, soy independiente, disfruto y mil cosas más que ya tengo. Ahí es cuando buscas o prestás atención a otros detalles. Y la vara se hace más alta. En realidad es más simple, pero lo más difícil de encontrar”.

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En cuanto al perfil que busca, prefiere a alguien cercano a su edad. Y cuando le preguntaron qué detalles la enamoran de un hombre, respondió: “Uf, buena pregunta. Su masculinidad, que esté bien plantado en la vida. Que sea simple. Divertido. Seguro. Yo al estar sola y resolver en la vida, soy bastante masculina. Me seduce cuando encuentro alguien que es más fuerte que yo. Que me hace sentir minita, desde su protección y otras cosas. ¿Alguien por ahí? Jajaja”.

Tres secciones oscuras con cajas de texto blancas que dicen "Hazme una pregunta" y respuestas en texto blanco. Un corazón rojo acompaña una respuesta
"La vida es corta", sentenció Sabrina
Tres recuadros de texto sobre fondo oscuro. Incluyen preguntas como '¿Edad difícil para encontrar hombre?', '¿Por qué no sufrís por amor?', y '¿Cómo te definirías?', con sus respuestas
La actriz contó que sufrió mucho por amor y decidió cambiar la forma en la que ve la vida (Instagram)

Uno de los intercambios más reveladores giró en torno a por qué parece no sufrir tras una ruptura. Un seguidor le señaló que le parecía imposible estar tan bien como si nada. Rojas explicó: “Por qué después de sufrir mucho por amor, entendí que es una pérdida de tiempo. Siempre te volvés a parar y volvés a sonreír y te volvés a enamorar. Así que acelero los tiempos, y paso de largo el tema duelo. No sé cómo explicarlo. Por supuesto que extrañás y mil cosas más, pero no me quedo aferrada a lo que no puede ser. Sigo para adelante”.

También respondió si le parece que está en una edad difícil para encontrar pareja: “Re. Pero por eso, porque ya estamos de vuelta, no nos alucina un proyecto (casa, hijos, convivencia), un viaje, que te lleven a cenar a buenos lugares o cosas que te ilusionan a los 30. Presto atención a otras cosas, las demás o las tengo o me las consigo. Por eso se hace difícil”.

El cierre del intercambio llegó con una pregunta sobre su propia identidad. “Soy simple, práctica, divertida, tranquila, necesito estar bien dormida, tengo buen humor. Me gusta mucho estar en mi casa, soy noble, estoy en una etapa de sinceridad brutal que estoy tratando de cambiar. Me gusta trabajar y estar en armonía. Un poco chinchuda pero desde la pasión de que algo que no está bien, lo esté. No mucho más”, respondió, y cerró con una encuesta dirigida a quienes la conocen: “Los que me conocen, ¿estoy en lo cierto?”.

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