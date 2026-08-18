Receta de pechugas de pollo con salsa blanca, rápida y fácil

Hay días en los que el apuro manda, pero el antojo por un plato casero, rico y reconfortante sigue intacto. Para esos momentos, unas pechugas de pollo con salsa blanca son una opción ideal: se preparan en menos de 30 minutos, llevan pocos ingredientes y llegan a la mesa con ese sabor casero que invita a repetir.
En Argentina, las pechugas de pollo con salsa blanca son un clásico de la cocina cotidiana. Su preparación es simple y versátil, por lo que funcionan tanto para el almuerzo como para la cena. Además, combinan a la perfección con guarniciones como arroz, puré de papas o verduras, para completar una comida abundante y reconfortante.
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Receta de pechugas de pollo con salsa blanca
Se trata de pechugas de pollo cortadas en bifes, doradas a la sartén y cubiertas con una salsa blanca (bechamel) suave y rápida, hecha en casa con manteca, harina y leche. Un plato rendidor, fácil, y que siempre queda bien.
Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo (aprox. 500 gr)
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- 3 cucharadas de harina común
- 500 ml de leche entera
- Nuez moscada a gusto
- Opcional: perejil fresco picado para decorar
Cómo hacer pechugas de pollo con salsa blanca, paso a paso
- Cortar las pechugas en filetes de 1,5 cm de espesor. Salar y pimentar de ambos lados.
- Calentar la manteca y el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Dorar los bifes de pollo 3 minutos por lado. Reservar.
- En la misma sartén, agregar la harina y revolver con cuchara de madera durante 1 minuto, sin que se dore.
- Incorporar la leche de a poco, siempre batiendo con batidor de mano para evitar grumos.
- Cocinar a fuego medio, revolviendo, hasta que la salsa espese y tenga textura cremosa (unos 5 minutos). Importante: no dejar de batir para que no se formen grumos.
- Sumar nuez moscada y corregir sal y pimienta.
- Volver a poner las pechugas en la sartén con la salsa. Calentar 1 minuto más.
- Servir caliente, decorando con perejil fresco si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 3 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 15 gr
- Carbohidratos: 12 gr
- Proteínas: 34 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien tapado, hasta 2 días. Se puede freezar hasta 1 mes, aunque la salsa puede perder algo de textura al descongelar. Para recalentar, hacerlo siempre a fuego bajo y, si es necesario, agregar un chorrito de leche para devolverle cremosidad.
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