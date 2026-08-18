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Receta de pechugas de pollo con salsa blanca, rápida y fácil

Un plato cremoso y reconfortante que se prepara en pocos minutos, con ingredientes simples y una guarnición que se puede adaptar al gusto de cada persona

Pechugas de pollo fileteadas con salsa, puré de papas y perejil en un plato hondo. Junto a cubiertos de metal, un vaso de agua y una mesa de madera.
La receta combina pechugas de pollo doradas a la sartén con una salsa blanca o bechamel hecha con manteca, harina y leche (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay días en los que el apuro manda, pero el antojo por un plato casero, rico y reconfortante sigue intacto. Para esos momentos, unas pechugas de pollo con salsa blanca son una opción ideal: se preparan en menos de 30 minutos, llevan pocos ingredientes y llegan a la mesa con ese sabor casero que invita a repetir.

En Argentina, las pechugas de pollo con salsa blanca son un clásico de la cocina cotidiana. Su preparación es simple y versátil, por lo que funcionan tanto para el almuerzo como para la cena. Además, combinan a la perfección con guarniciones como arroz, puré de papas o verduras, para completar una comida abundante y reconfortante.

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Receta de pechugas de pollo con salsa blanca

Se trata de pechugas de pollo cortadas en bifes, doradas a la sartén y cubiertas con una salsa blanca (bechamel) suave y rápida, hecha en casa con manteca, harina y leche. Un plato rendidor, fácil, y que siempre queda bien.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Un batidor de mano de madera dentro de una sartén de acero que contiene salsa blanca con champiñones, junto a un plato blanco con filetes de pollo cocinados.
La salsa blanca de esta receta se cocina a fuego medio y requiere batir para evitar grumos y lograr una textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 pechugas de pollo (aprox. 500 gr)
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • 3 cucharadas de harina común
  • 500 ml de leche entera
  • Nuez moscada a gusto
  • Opcional: perejil fresco picado para decorar

Cómo hacer pechugas de pollo con salsa blanca, paso a paso

  1. Cortar las pechugas en filetes de 1,5 cm de espesor. Salar y pimentar de ambos lados.
  2. Calentar la manteca y el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Dorar los bifes de pollo 3 minutos por lado. Reservar.
  3. En la misma sartén, agregar la harina y revolver con cuchara de madera durante 1 minuto, sin que se dore.
  4. Incorporar la leche de a poco, siempre batiendo con batidor de mano para evitar grumos.
  5. Cocinar a fuego medio, revolviendo, hasta que la salsa espese y tenga textura cremosa (unos 5 minutos). Importante: no dejar de batir para que no se formen grumos.
  6. Sumar nuez moscada y corregir sal y pimienta.
  7. Volver a poner las pechugas en la sartén con la salsa. Calentar 1 minuto más.
  8. Servir caliente, decorando con perejil fresco si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Dos pechugas de pollo con salsa blanca y perejil en un plato, un cuenco de arroz blanco, un vaso de agua, un tenedor y un cuchillo sobre una mesa de madera.
La receta de pechugas de pollo con salsa blanca se prepara en 25 minutos con pocos ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 3 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 15 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 34 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapado, hasta 2 días. Se puede freezar hasta 1 mes, aunque la salsa puede perder algo de textura al descongelar. Para recalentar, hacerlo siempre a fuego bajo y, si es necesario, agregar un chorrito de leche para devolverle cremosidad.

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