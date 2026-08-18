Organismo de Investigación Judicial prevé disputas territoriales tras la captura de jefes narco en Costa Rica

La captura de Alejandro Arias Monge alias Diablo llevó al OIJ a prever disputas violentas por control territorial en el Caribe, el Pacífico Central y Guanacaste. (Canal 1)

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La captura de Alejandro Arias Monge alias Diablo junto a otros jefes narco genera nuevas expectativas dentro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre un posible escenario de disputas violentas por control territorial. Según la policía judicial, esta situación podría desarrollarse en el Caribe, el Pacífico Central y Guanacaste, como parte de un reacomodo vinculado tanto a los vacíos de poder que dejan las detenciones como a la continuidad de las rutas y mercados de droga.

El OIJ observa consecuencias inmediatas en lugares como Batán de Matina. En esa zona, la institución anticipa una pugna que, de acuerdo con lo informado por CR Hoy, ya estaría relacionada con varios crímenes recientes.

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En dos dobles homicidios bajo investigación, la policía judicial identificó que las víctimas eran oriundas de Limón, un hecho que llevó a los agentes a considerar posibles vínculos con la misma estructura criminal.

El director del OIJ, Michael Soto, explicó que la dinámica que se observa suele repetirse cuando un jefe narco deja de operar: otros integrantes buscan ascender dentro de la organización o grupos rivales intentan ocupar los espacios donde antes se vendía droga. Por ello, el OIJ sigue de cerca estos movimientos con apoyo de inteligencia policial.

Limón: experiencias previas ante vacíos de poder

Uno de los casos mencionados por Soto se ubica en Limón, donde la captura y condena de Tony Alexander Peña Russell (alias La T) abrió un espacio que fue ocupado poco después por personas ligadas a su banda. Peña era señalado como brazo armado para varias organizaciones locales y carteles de droga en el Caribe.

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El arresto de Diablo tendría repercusiones en el Pacífico Central, el Pacífico Norte y Guanacaste, con efectos en Parrita, Quepos, Jacó, Nosara, Nicoya y Santa Cruz. (OIJ)

Tras su detención, surgió la facción conocida como Los Hijos de Al Qaeda, identificada como grupo de sicariato vinculado con distintos homicidios en el centro de la provincia. Este remanente también buscaría entrar al Valle La Estrella, histórico territorio de Herald Ruiz (Guato) y Ronnie Ríos (Coco Guácimo), a quienes el OIJ ubicaba como gerentes territoriales de la estructura de Diablo. Ruiz fue detenido y Ríos perdió la vida en un enfrentamiento con la policía judicial.

En Batán de Matina también se registran movimientos similares: la zona era dominada por Jonathan Pérez (Tan), actualmente en prisión preventiva, y George Michael Paniagua (Curry), exaliado de Peña y ya sentenciado. CR Hoy detalló que, tras las capturas, pueden producirse nuevos enfrentamientos producto de la disputa por el liderazgo criminal.

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Patrones similares se detectan en Guápiles y otras comunidades de Pococí, áreas previamente bajo la influencia de Arias Monge. El jefe policial sostiene que estos casos muestran la capacidad de las organizaciones para reorganizarse, ya sea con antiguos integrantes que emergen como nuevos líderes o mediante la llegada de grupos rivales.

Posibles repercusiones en otras regiones

El OIJ indica que el impacto del arresto de Diablo se extendería al Pacífico Central y al Pacífico Norte, zonas donde suministraba drogas a distintas células que utilizaban su nombre para inspirar temor. Comunidades como Parrita, Quepos y Jacó han figurado entre las afectadas por la presencia de este líder y de aliados que consolidaron sus posiciones mediante actos violentos.

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El OIJ amplió las investigaciones al círculo íntimo de los cabecillas porque los vacíos de poder y la pérdida de comunicación pueden provocar más violencia y muertes. (Judicial Investigation Agency (OIJ)/Handout via REUTERS)

En Guanacaste, la policía judicial observa intentos de grupos locales por ocupar el espacio que tenía la organización en Nosara, Nicoya y Santa Cruz. Soto indicó que un proceso similar podría presentarse en sectores de San Carlos y la Zona Norte, donde la estructura también tenía influencia.

Como parte de la respuesta, el OIJ amplía las investigaciones hacia el círculo íntimo de los cabecillas para dificultar la sucesión. Soto resumió el enfoque señalando que “nos hemos traído a las familias, a las personas cercanas, entonces, ese reacomodo está siendo un poco fuerte y difícil, va a ser un poco brusco en el sentido de que prácticamente se están generando vacíos de poder”.

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La policía judicial considera que, en la medida que los grupos pierdan comunicación hacia el exterior, podrían agravarse los desórdenes internos, generando más violencia y muertes. Según Soto, este fenómeno no se limita a las costas, ya que también se han detectado frentes abiertos en el sur y norte de San José, en Cartago y en el centro de Puntarenas, donde la redistribución de fuerzas criminales ocurre tras capturas y condenas de líderes de bandas como Los Lara, Los Myrie, Los Maruja y Los Gery.

Para el OIJ, la evolución de este reacomodo criminal continúa bajo observación, en un contexto donde la sucesión tras la caída de líderes puede derivar en ajustes internos y en la llegada de nuevos actores al control de los territorios.

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