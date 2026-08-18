Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Organismo de Investigación Judicial prevé disputas territoriales tras la captura de jefes narco en Costa Rica

La policía judicial sigue un posible reacomodo de grupos criminales en el Caribe, el Pacífico Central y Guanacaste, donde los vacíos de poder por detenciones podrían derivar en nuevos enfrentamientos por rutas y mercados de droga

La captura de Alejandro Arias Monge alias Diablo llevó al OIJ a prever disputas violentas por control territorial en el Caribe, el Pacífico Central y Guanacaste. (Canal 1)
La captura de Alejandro Arias Monge alias Diablo llevó al OIJ a prever disputas violentas por control territorial en el Caribe, el Pacífico Central y Guanacaste. (Canal 1)
Guardar

La captura de Alejandro Arias Monge alias Diablo junto a otros jefes narco genera nuevas expectativas dentro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre un posible escenario de disputas violentas por control territorial. Según la policía judicial, esta situación podría desarrollarse en el Caribe, el Pacífico Central y Guanacaste, como parte de un reacomodo vinculado tanto a los vacíos de poder que dejan las detenciones como a la continuidad de las rutas y mercados de droga.

El OIJ observa consecuencias inmediatas en lugares como Batán de Matina. En esa zona, la institución anticipa una pugna que, de acuerdo con lo informado por CR Hoy, ya estaría relacionada con varios crímenes recientes.

PUBLICIDAD

En dos dobles homicidios bajo investigación, la policía judicial identificó que las víctimas eran oriundas de Limón, un hecho que llevó a los agentes a considerar posibles vínculos con la misma estructura criminal.

El director del OIJ, Michael Soto, explicó que la dinámica que se observa suele repetirse cuando un jefe narco deja de operar: otros integrantes buscan ascender dentro de la organización o grupos rivales intentan ocupar los espacios donde antes se vendía droga. Por ello, el OIJ sigue de cerca estos movimientos con apoyo de inteligencia policial.

Limón: experiencias previas ante vacíos de poder

Uno de los casos mencionados por Soto se ubica en Limón, donde la captura y condena de Tony Alexander Peña Russell (alias La T) abrió un espacio que fue ocupado poco después por personas ligadas a su banda. Peña era señalado como brazo armado para varias organizaciones locales y carteles de droga en el Caribe.

PUBLICIDAD

El arresto de Diablo tendría repercusiones en el Pacífico Central, el Pacífico Norte y Guanacaste, con efectos en Parrita, Quepos, Jacó, Nosara, Nicoya y Santa Cruz. (OIJ)
El arresto de Diablo tendría repercusiones en el Pacífico Central, el Pacífico Norte y Guanacaste, con efectos en Parrita, Quepos, Jacó, Nosara, Nicoya y Santa Cruz. (OIJ)

Tras su detención, surgió la facción conocida como Los Hijos de Al Qaeda, identificada como grupo de sicariato vinculado con distintos homicidios en el centro de la provincia. Este remanente también buscaría entrar al Valle La Estrella, histórico territorio de Herald Ruiz (Guato) y Ronnie Ríos (Coco Guácimo), a quienes el OIJ ubicaba como gerentes territoriales de la estructura de Diablo. Ruiz fue detenido y Ríos perdió la vida en un enfrentamiento con la policía judicial.

En Batán de Matina también se registran movimientos similares: la zona era dominada por Jonathan Pérez (Tan), actualmente en prisión preventiva, y George Michael Paniagua (Curry), exaliado de Peña y ya sentenciado. CR Hoy detalló que, tras las capturas, pueden producirse nuevos enfrentamientos producto de la disputa por el liderazgo criminal.

Patrones similares se detectan en Guápiles y otras comunidades de Pococí, áreas previamente bajo la influencia de Arias Monge. El jefe policial sostiene que estos casos muestran la capacidad de las organizaciones para reorganizarse, ya sea con antiguos integrantes que emergen como nuevos líderes o mediante la llegada de grupos rivales.

Posibles repercusiones en otras regiones

El OIJ indica que el impacto del arresto de Diablo se extendería al Pacífico Central y al Pacífico Norte, zonas donde suministraba drogas a distintas células que utilizaban su nombre para inspirar temor. Comunidades como Parrita, Quepos y Jacó han figurado entre las afectadas por la presencia de este líder y de aliados que consolidaron sus posiciones mediante actos violentos.

El OIJ amplió las investigaciones al círculo íntimo de los cabecillas porque los vacíos de poder y la pérdida de comunicación pueden provocar más violencia y muertes. (Judicial Investigation Agency (OIJ)/Handout via REUTERS)
El OIJ amplió las investigaciones al círculo íntimo de los cabecillas porque los vacíos de poder y la pérdida de comunicación pueden provocar más violencia y muertes. (Judicial Investigation Agency (OIJ)/Handout via REUTERS)

En Guanacaste, la policía judicial observa intentos de grupos locales por ocupar el espacio que tenía la organización en Nosara, Nicoya y Santa Cruz. Soto indicó que un proceso similar podría presentarse en sectores de San Carlos y la Zona Norte, donde la estructura también tenía influencia.

Como parte de la respuesta, el OIJ amplía las investigaciones hacia el círculo íntimo de los cabecillas para dificultar la sucesión. Soto resumió el enfoque señalando que “nos hemos traído a las familias, a las personas cercanas, entonces, ese reacomodo está siendo un poco fuerte y difícil, va a ser un poco brusco en el sentido de que prácticamente se están generando vacíos de poder”.

La policía judicial considera que, en la medida que los grupos pierdan comunicación hacia el exterior, podrían agravarse los desórdenes internos, generando más violencia y muertes. Según Soto, este fenómeno no se limita a las costas, ya que también se han detectado frentes abiertos en el sur y norte de San José, en Cartago y en el centro de Puntarenas, donde la redistribución de fuerzas criminales ocurre tras capturas y condenas de líderes de bandas como Los Lara, Los Myrie, Los Maruja y Los Gery.

Para el OIJ, la evolución de este reacomodo criminal continúa bajo observación, en un contexto donde la sucesión tras la caída de líderes puede derivar en ajustes internos y en la llegada de nuevos actores al control de los territorios.

Temas Relacionados

Policía JudicialNarcotráficoSicariatoCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua releva a Martín Rivas en la Dirección General de Ingresos tras quince años en el cargo

El Ejecutivo oficializó el 17 de agosto de 2026 la salida del jefe de la principal entidad tributaria mediante el Acuerdo Presidencial 115-2026 y nombró ese mismo día a Walter Petters Cuadra

Nicaragua releva a Martín Rivas en la Dirección General de Ingresos tras quince años en el cargo

Los femicidios aumentaron 44% en Panamá durante los primeros siete meses de 2026

Las autoridades contabilizaron 13 víctimas mortales hasta julio, mientras que otras 17 mujeres sobrevivieron a ataques investigados como intentos de este delito.

Los femicidios aumentaron 44% en Panamá durante los primeros siete meses de 2026

Honduras a revisión situación económica y financiera por Standard & Poor’s

La delegación evaluará las condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales y sostendrá reuniones con el presidente Nasry Asfura

Honduras a revisión situación económica y financiera por Standard & Poor’s

El retorno forzado: Honduras frente al reto del fin del TPS y la reintegración de miles de migrantes

El impacto no se limita a quienes viven en Estados Unidos, también alcanza a sus familias y comunidades en Honduras

El retorno forzado: Honduras frente al reto del fin del TPS y la reintegración de miles de migrantes

República Dominicana invierte más de 200 millones de pesos para modernizar el campo con maquinaria

La iniciativa comenzó en San Juan de la Maguana y prevé incorporar equipos y tecnología desde la preparación del terreno hasta la poscosecha, con el objetivo de bajar gastos y elevar la productividad

República Dominicana invierte más de 200 millones de pesos para modernizar el campo con maquinaria

TECNO

Windows 11 dejará personalizar el menú del clic derecho para elegir qué opciones necesitamos realmente

Windows 11 dejará personalizar el menú del clic derecho para elegir qué opciones necesitamos realmente

El secreto de Steve Jobs para el éxito: “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”

Scroll infinito y notificaciones: las funciones de Instagram que quedaron en el centro del juicio contra Meta

WhatsApp nos hará más ‘emoji dependientes´con una actualización que dejará personalizar los chats

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Bob Esponja

ENTRETENIMIENTO

El adiós de Frankie Muniz a Hayden Panettiere: “Tengo muchísimas historias y recuerdos increíbles”

El adiós de Frankie Muniz a Hayden Panettiere: “Tengo muchísimas historias y recuerdos increíbles”

Murió Laura Cardoso, una de las grandes figuras de las telenovelas brasileñas

La promesa que la expareja de Hayden Panettiere hizo tras su muerte: “Me aseguraré de que nuestra hija la recuerde”

Murió Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior e ícono de la moda en Francia

Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere antes de su muerte

MUNDO

Qatar espera un acuerdo de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz para reanudar las negociaciones con Estados Unidos

Qatar espera un acuerdo de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz para reanudar las negociaciones con Estados Unidos

Los envíos de químicos desde China sostienen el programa iraní de misiles balísticos

Andy Burnham respondió a Rusia que respalda “al 100%” a Ucrania tras las amenazas por el uso de drones británicos

Donald Trump dijo que no hay diálogo en curso ni previsto con Irán pero que el estrecho de Ormuz está “abierto y operativo”

Un primo de Bashar Al Assad fue condenado a muerte por crímenes contra la humanidad durante la guerra civil en Siria