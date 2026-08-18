El Gobierno ratificó el rumbo económico: “Con la motosierra estamos en récord de consumo, producción y exportaciones”

Adrián Ravier: "Con la motosierra estamos en récord de producción, de exportaciones y de consumo"

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El Gobierno ratificó la continuidad de su plan económico y señaló que la motosierra seguirá siendo un eje de gestión que se mantendrá rumbo a 2027.

En una conferencia de prensa en la que las preguntas estuvieron atravesadas por el impacto social de la crisis y por la viabilidad política del programa oficial, el vocero Adrián Ravier respondió sin matices ante la consulta sobre si el Gobierno mantendrá el mismo esquema de recorte del gasto durante todo el mandato. Su definición fue terminante: “La motosierra es un símbolo de este gobierno”.

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El portavoz no sólo defendió la continuidad del ajuste, sino que además lo presentó como la causa de una serie de indicadores que describió como favorables. Afirmó que la gestión logró “equilibrar las cuentas públicas” frente al “déficit fiscal heredado” y añadió que el Gobierno está en “récord de producción, en récord de exportaciones, en récord de consumo”, datos que utilizó para rechazar los cuestionamientos de la prensa al modelo.

La respuesta llegó después de dos preguntas que pusieron el foco en la distancia entre los datos oficiales y la experiencia cotidiana de amplios sectores. En ese intercambio, también apareció una definición política hacia adelante: consultado sobre cómo imagina el oficialismo su llegada a las próximas presidenciales, Ravier contestó que se ven “reelectos en primera vuelta”.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa

La motosierra “no se apaga nunca”

En la rueda de prensa, una de las preguntas dejó planteada la inquietud sobre el horizonte económico del Gobierno más allá del calendario electoral. La consulta apuntó a si el ajuste será permanente y a si la sociedad llegará o no a 2027 “con la soga al cuello”.

Ante esa requisitoria, el vocero encuadró la política de recorte como una marca de identidad del oficialismo y agregó que el presidente Milei “ha sido enfático” en esa materia y formuló la definición más directa de toda la conferencia: “La motosierra no se apaga nunca. Mientras el presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar”. En su explicación, el funcionario agregó que lo que se busca es “achicar el tamaño del Estado” para que “los privados puedan disponer de más dinero”.

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Ese punto condensó la tesis oficial sobre el programa económico. El Gobierno no presentó el ajuste como una etapa transitoria ni como una herramienta de emergencia, sino como una política permanente asociada al funcionamiento mismo de su modelo de país.

En su defensa del rumbo económico, Ravier enumeró resultados que, según dijo, fueron posibles a partir del recorte del gasto. Señaló que la inflación anual bajó “de más del doscientos por ciento al 30% anual actual” y afirmó que esa tendencia “seguirá en descenso”.

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La otra parte de su argumentación estuvo centrada en los indicadores sociales. “Ya hemos reducido la pobreza a la mitad de más del 50% al 30%, más o menos en este momento, 28%”, dijo. También sostuvo que la indigencia cayó “de más del 18% al 6%”.

El vocero incluyó además otros efectos que atribuyó a la política oficial: la compra de equipamiento para hospitales públicos, la recuperación del orden público y la corrección de situaciones de “sobreempleo público en muchas áreas”. Con esa secuencia, buscó mostrar que la motosierra, presentada en campaña como una consigna, es para la Casa Rosada una herramienta de gestión con efectos múltiples.

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La explicación de Ravier sumó un elemento de política internacional. Dijo que el caso argentino resulta “interesante incluso para el Fondo Monetario Internacional”, al sostener que durante mucho tiempo el organismo recomendó a otros países equilibrar sus cuentas mediante suba de impuestos y no con baja del gasto. Según su planteo, el gobierno de Milei introdujo una variante que “el mundo mira con atención”.

Tensión en la conferencia

Las preguntas previas estuvieron formuladas desde una crítica abierta al impacto social del programa. La primera señaló que fuera de la Casa Rosada y de Olivos la población atraviesa una crisis económica y que, más allá de las “buenas noticias” a largo plazo, la sociedad quiere saber si el ajuste seguirá intacto hasta el fin del mandato.

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Ravier no respondió de manera puntual ni detalló medidas nuevas para frenar el deterioro del ingreso o el efecto de las tarifas y la liberación de precios sobre los hogares. Eligió, en cambio, reafirmar la lógica general del programa y sostener que “no vemos razones por las cuales cambiar este modelo”.

La última definición del portavoz trasladó la discusión del terreno económico al político. Cuando le preguntaron “cómo van a llegar al 2027” si continúan el aumento de tarifas y la liberación de precios, el vocero no desarrolló un paquete de acciones ni anunció medidas de contención.

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Su contestación fue breve y orientada al resultado electoral que imagina el oficialismo: “Si la pregunta es cómo llegamos a octubre del veintisiete, nos imaginamos reelectos en primera vuelta”. Con esa frase, el Gobierno ató la persistencia de la motosierra no solo a una convicción económica, sino también a una apuesta política de continuidad.