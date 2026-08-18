Quién es Juan Pablo Segura, el funcionario de raíces argentinas que Trump designó como encargado de EEUU para América Latina

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Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental

En medio de una tensión diplomática con Brasil y la sintonía política entre Washington y Buenos Aires, el gobierno de Donald Trump oficializó en las últimas horas la designación de Juan Pablo Segura, de 38 años e hijo de inmigrantes argentinos, como nuevo subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el cargo más alto del Departamento de Estado de Estados Unidos dedicado a América Latina, el Caribe y Canadá.

Segura nació en Alexandria, Virginia. Hasta allí llegaron sus padres, Alejandra y Enrique, un reconocido economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que también fue presidente de Trust for the Americas. Militante republicano, fue nominado para el cargo en abril de 2026 y confirmado por el Senado a comienzos de agosto, tras una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores que se realizó en junio. Reemplazó a Michael Kozak, quien ejercía la función de forma interina en lugar de Brian Nichols.

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Con trayectoria ajena a las relaciones diplomáticas, Juan Pablo Segura creció en McLean, en las afueras de Washington D.C., se graduó de la Universidad de Notre Dame, y obtuvo la certificación de contador público. Dedicó la mayor parte de su vida profesional a los negocios antes de ingresar al sector público. En 2014 fundó Babyscripts, empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal y posparto, reconocida por CB Insights entre las 150 compañías de tecnología sanitaria más innovadoras del mundo, según la biografía que difundió el Departamento de Estado.

Su ingreso al sector público llegó cuando el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, lo designó Secretario de Comercio y Comercio Internacional del estado. En 2023 compitió por un escaño en el Senado estatal de Virginia, pero fue derrotado por un candidato demócrata. Según reportó The Washington Post, en su campaña solía proyectar imágenes en blanco y negro de Buenos Aires y hablar en español para conectar con comunidades latinas.

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Durante su exposición en el Senado, y de acuerdo a la transcripción oficial, Segura hizo una referencia a su historia personal familiar. “Fue a través de los ojos de mis padres, que llegaron a este gran país con nada, que comprendí por primera vez el por qué de los Estados Unidos de América”, indicó.

La agenda para el hemisferio

En su presentación, además, trazó la visión de la administración Trump para la región, y señaló que la estrategia de seguridad “subraya la importancia crítica del Hemisferio Occidental” e implica “reafirmar la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio y contrarrestar la influencia de adversarios globales y actores malignos en la región”.

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En esta línea, mencionó tres iniciativas en marcha, a las que el gobierno de Javier Milei adhirió: el Escudo de las Américas (Shield of Americas), la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition) y una Conferencia Ministerial de Minerales Críticos para construir cadenas de suministro estratégicas.

“Como señala la Estrategia de Seguridad Nacional, un Hemisferio Occidental económicamente más fuerte no solo es un mercado más atractivo para las empresas e inversiones estadounidenses, sino que una mayor vinculación comercial beneficiará a ambas partes y reducirá el espacio y la influencia de actores no hemisféricos”, completó.

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Al asumir el cargo, Segura publicó en su cuenta oficial de X: “Junto con un equipo excepcional, avanzaremos la visión del presidente Trump para una región segura frente a los cárteles y narcoterroristas, que genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros socios, y que asegure nuestras fronteras”.

Argentina como aliado de Washington

Segura asume en un momento en que la relación entre Washington y Buenos Aires atraviesa uno de sus períodos de mayor cercanía en décadas. Milei se consolidó como el aliado más visible de Trump en América Latina, y esa afinidad se traduce en acuerdos concretos en materia comercial, de defensa y de seguridad. Es más, Buenos Aires durante esta semana es sede de la 40ª Conferencia Internacional sobre Aplicación de la Ley de Drogas, organizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad argentino.

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Milei, en tanto, tiene previsto otros tres viajes a Estados Unidos antes de fin de año: la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre, una gala en Washington en octubre y la cumbre del G20 en Miami en diciembre.

El contraste con Brasil no podría ser más marcado. Segura llega al cargo en medio de una escalada diplomática entre Washington y Brasilia que Reuters, The Guardian y la Associated Press (AP) describieron como un enfrentamiento sin precedentes recientes entre los dos países más grandes del continente, en sintonía con el conflicto entre Milei y el presidente Lula da Silva que escaló al punto de retirar a los embajadores y reducir el vínculo diplomático al nivel de encargados de negocios.

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El punto más álgido llegó el 4 de agosto, cuando el Departamento de Estado revocó el visado de la embajadora brasileña en Washington, María Luiza Ribeiro Viotti, en represalia por la negativa de Brasil a otorgar el agrément al nominado de Trump como embajador en Brasilia, Daniel Pérez, legislador republicano de Florida y aliado del secretario de Estado Marco Rubio.