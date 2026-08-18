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“No es lo más justo”: el árbitro que amonestó a dos capitanes por los insultos de sus padres explicó por qué lo hizo

La situación abrió un debate sobre los límites de los adultos en el deporte formativo y dejó al árbitro en el centro de una discusión que va mucho más allá de una tarjeta

El árbitro Agustín Celiz amonestó a los capitanes de Defensores y La Amistad por los insultos de los padres en un partido de fútbol infantil de la Liga AFO
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El árbitro Agustín Celiz amonestó a los capitanes de Defensores y La Amistad en un partido de fútbol infantil de la Liga AFO en el oeste del Gran Buenos Aires para frenar los gritos e insultos de los padres desde la tribuna, una medida contemplada por el reglamento interno que buscó proteger a los chicos y garantizar que el encuentro pudiera terminar en calma.

La escena, que se difundió en redes sociales, volvió visible un mecanismo poco conocido fuera de ese ámbito. En diálogo con Infobae en Vivo, Celiz explicó que suele dirigir seis encuentros de 20 minutos por tiempo y otros dos de 15 minutos por tiempo en las categorías más chicas. La sanción, dijo, no fue una reacción improvisada, sino la aplicación de una norma prevista para cuando un adulto insulta o agrede verbalmente desde afuera de la cancha.

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La regla parte de una pregunta concreta: qué puede hacer un árbitro cuando la violencia verbal no proviene de los jugadores, sino de la tribuna. En la Liga AFO, la respuesta es amonestar a los capitanes para restablecer el orden y permitir que el partido continúe.

El propio árbitro reconoció el límite de esa salida: “Sé que a lo mejor no es lo más justo, pero es lo que también nos da la seguridad de poder continuar y que los nenes también puedan terminar tranquilos”.

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Según su relato, el ambiente en el fútbol infantil arrastra una naturalización de la presión adulta sobre los chicos. “Estoy muy acostumbrado a vivir los partidos así. Me formé dirigiendo este tipo de fútbol y está muy normalizado que se le exija a los chicos de esa manera”, sostuvo.

La Liga AFO contempla en su reglamento interno la amonestación a los capitanes cuando la violencia verbal proviene de la tribuna (captura de video)
La Liga AFO contempla en su reglamento interno la amonestación a los capitanes cuando la violencia verbal proviene de la tribuna (captura de video)

Esa exigencia, agregó, no llega solo desde las familias. También aparece en los cuerpos técnicos y, en ocasiones, en la propia conducción arbitral.

La realidad es que los nenes lidian con el grito de su director técnico, con el grito de su padre, con el grito del árbitro también en alguna que otra jugada”, afirmó Celiz. En su descripción, ese entorno altera el desarrollo del juego y cambia la experiencia de los jugadores dentro de la cancha.

Juego brusco y agresiones

El árbitro describió un efecto inmediato sobre los chicos: “Me da pena ver al nene que se frustra porque ya no empieza a jugar de la misma manera”. También señaló que esa presión les impide desplegar lo que saben hacer: “Siento que el nene tiene una habilidad muy buena y no lo puede demostrar al 100% porque pasan estas cosas”.

Celiz afirmó que la sanción a los capitanes no es lo más justo, pero permite continuar el partido y proteger a los chicos (Captura de video)
Celiz afirmó que la sanción a los capitanes no es lo más justo, pero permite continuar el partido y proteger a los chicos (Captura de video)

La consecuencia no queda en el plano emocional. Según explicó, cuando el clima se degrada es habitual que el partido derive en más roce e insultos entre los propios jugadores: “Es normal que también el partido se empiece a tornar con mucho juego brusco, con insultos por parte de los nenes también”.

Para reducir ese impacto, antes de cada encuentro les habla a los equipos y les pide que se concentren en lo que pasa dentro del campo. “La gente de afuera no existe. Escuchamos a tu profe y a mí cada vez que toco el silbato, pero después no se pierdan”.

Celiz aseguró que desde que empezó a usar este recurso pudo terminar los partidos sin incidentes mayores. En jornadas recientes incluso optó por otra salida: suspendió el juego hasta que un padre que insultaba se retirara del predio, porque no quería volver a sancionar a los chicos cuando estaban jugando “un partidazo”.

El trabajo, además, expone a los árbitros a agresiones directas. Celiz contó que ya sufrió ataques físicos y verbales durante su carrera, sobre todo en sus primeros años, cuando le tocó dirigir en espacios con menor protección.

“Me pasó varias veces. Me agredieron físicamente y también sufrí escupitajos y cabezazos”, reveló. La circulación del video reabrió así una discusión más amplia sobre los límites de padres, entrenadores y árbitros en el deporte formativo, y empujó a otras ligas a evaluar sanciones similares para contener la violencia verbal.

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