Rutina de entrenamiento abdominal: 4 ejercicios imprescindibles para fortalecer el core y prevenir lesiones

El core no se limita al abdomen definido, sino que incluye la zona lumbar, los oblicuos y los estabilizadores profundos de la columna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de la musculatura del core constituye un componente central en el entrenamiento físico contemporáneo, no solo por su relación con la estética abdominal, sino por su implicancia directa en la estabilidad postural, la eficiencia del movimiento y la prevención de lesiones.

Esta región del cuerpo participa en prácticamente todas las acciones motoras, desde gestos cotidianos hasta esfuerzos deportivos de alta intensidad. Aun así, persiste una interpretación reducida que asocia su trabajo exclusivamente con la obtención de un abdomen definido.

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En contraposición, especialistas en entrenamiento físico consultados por GQ propusieron abordajes más amplios, basados en la combinación de patrones de movimiento que permitan estimular de manera integral los distintos grupos musculares que conforman la zona media del cuerpo.

Un núcleo muscular que va más allá del abdomen

El core incluye una estructura amplia de músculos que rodean la zona media del cuerpo. No se trata únicamente de la musculatura visible del abdomen, sino también de la zona lumbar, los oblicuos y los estabilizadores profundos de la columna.

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Los especialistas en entrenamiento físico proponen trabajar el core con una combinación de patrones de movimiento y no solo con flexión abdominal aislada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este conjunto interviene en la postura, la protección de la espalda y la eficiencia del movimiento en actividades físicas de distinta intensidad.

Según los expertos citados por GQ, el desarrollo equilibrado de esta región contribuye a la prevención de lesiones y al rendimiento general. El trabajo aislado de flexión abdominal no alcanza para cubrir todas las funciones del núcleo corporal, por lo que la combinación de patrones de movimiento aparece como una estrategia más completa.

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Extensión de espalda para la zona lumbar

El primer ejercicio propuesto es la extensión de espalda en silla romana, orientado a los extensores lumbares, un grupo muscular ubicado en la parte baja de la espalda que recorre la columna vertebral.

Según el kinesiólogo Luke Carlson, citado por GQ, este ejercicio resulta especialmente eficaz para el trabajo en gimnasio frente a otras variantes de extensión.

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La extensión de espalda en silla romana fortalece los extensores lumbares y aporta estabilidad al tronco y soporte postural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución parte de una posición con la cadera apoyada en un banco específico y el cuerpo alineado. Desde allí, el torso desciende de forma controlada hasta superar levemente la horizontal y luego retorna mediante la contracción de la zona lumbar. En algunos casos se incorpora carga adicional, aunque la progresión inicial puede realizarse únicamente con el peso corporal.

Carlson señaló que la configuración del equipo influye directamente en la activación muscular, ya que permite reducir la participación de los glúteos y concentrar el esfuerzo en la zona lumbar.

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Press Pallof y estabilidad frente a la rotación

El segundo ejercicio corresponde al press Pallof, un movimiento antirrotacional diseñado para fortalecer los oblicuos y mejorar la estabilidad del tronco.

El fisioterapeuta del equipo de rehabilitación y rendimiento deportivo de HSS, Matthew Accetta, lo describió como una herramienta eficaz para proteger la columna y mejorar la capacidad de resistir fuerzas externas.

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El press Pallof entrena los oblicuos con un enfoque antirrotacional para resistir fuerzas externas y estabilizar la columna (Captura de video: YouTube/@ColossusFitness)

La dinámica consiste en mantener los brazos extendidos frente al cuerpo mientras una polea o banda elástica genera tensión lateral. El objetivo no es permitir la rotación del torso, sino sostener la alineación del cuerpo frente a esa resistencia.

Accetta destacó que este ejercicio puede realizarse tanto de pie como en posición de rodillas, lo que permite adaptar el estímulo según las necesidades de entrenamiento o la disciplina deportiva.

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Máquina de rotación de torso

El tercer movimiento incorporado es la máquina de rotación de torso, orientada al trabajo de los oblicuos internos y externos mediante un gesto controlado de rotación. Según Carlson se trata de una opción frecuente en gimnasios debido a su accesibilidad y facilidad de uso.

La máquina de rotación de torso trabaja los oblicuos internos y externos con un movimiento controlado que desarrolla potencia rotacional (Captura de video: YouTube/@woodsidekc)

El ejercicio se ejecuta con el torso estabilizado mientras la parte inferior del cuerpo realiza el giro contra la resistencia del equipo. El énfasis se encuentra en la amplitud del movimiento sin recurrir a la tracción de los brazos, con el fin de aislar la acción del tronco.

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Máquina de abdominales con resistencia

El cuarto ejercicio es la máquina de abdominales, centrada en la activación del recto abdominal mediante flexión controlada del torso. El kinesiólogo sostiene que la utilización de carga progresiva permite un estímulo más eficiente en comparación con los abdominales tradicionales sin resistencia externa.

La ejecución implica una contracción del abdomen que lleva el torso hacia adelante desde una posición sentada, seguida de un retorno lento que mantiene la tensión muscular. El uso de la máquina facilita el control del movimiento y permite alcanzar niveles de esfuerzo elevados de forma segura.

La máquina de abdominales permite trabajar el recto abdominal con carga progresiva y mantener tensión muscular durante todo el recorrido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de estos cuatro ejercicios estructura un enfoque de entrenamiento que integra estabilidad, fuerza lumbar, control rotacional y flexión abdominal con carga.