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Catherine Fulop revolucionó Palermo con un Arepazo Solidario para colaborar con Venezuela: “Gracias a todos”

La actriz atendió pedidos durante horas en un local del barrio de Palermo junto a Víctor El Gordo Cocina, en una jornada cuya recaudación fue para Cocinando por Venezuela tras los terremotos que golpearon a su país

Catherine Fulop participó del Arepazo Solidario en Palermo para recaudar fondos para familias venezolanas afectadas por los terremotos en Venezuela (Video: Instagram)

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Este domingo 9 de agosto, Catherine Fulop se puso detrás del mostrador en el restaurante Chacaito, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y sirvió arepas durante horas para recaudar fondos para las familias venezolanas afectadas por los terremotos. La actriz encabezó el Arepazo Solidario junto al creador de contenido gastronómico Víctor “El Gordo Cocina”, en un evento que reunió a la comunidad venezolana en Buenos Aires bajo la consigna de que cada consumo se convirtiera en ayuda concreta para quienes aún viven en refugios y campamentos en Venezuela.

“Gracias a toda la gente que se acercó acá a Chacaíto en este arepazo solidario para Cocinemos por Venezuela”, dijo Fulop en un video publicado en Instagram, donde se la vio tomando pedidos y coordinando la entrega de arepas con el entusiasmo de quien está en su elemento. “Mi reina, gracias por venir. ¿Quién viene? Hola, mi amor. Dos arepitas, ¿de qué?”, se escuchó decir a la actriz mientras atendía a los asistentes. El Gordo Cocina, por su parte, también agradeció la presencia del público: “Gracias a toda la gente que vino a comer con nosotros y que está poniendo un granito para ayudar a toda nuestra gente en Venezuela”.

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Catherine Fulop y Víctor El Gordo Cocina agradecieron la respuesta del público en Chacaito durante la jornada solidaria por Venezuela
Catherine Fulop y Víctor El Gordo Cocina agradecieron la respuesta del público en Chacaito durante la jornada solidaria por Venezuela

La convocatoria había sido lanzada días antes a través de un video conjunto en el que Fulop, El Gordo Cocina, el chef Ángel Lozada y las periodistas Jolymar Hernández y Adairé Hernández explicaron el propósito del encuentro. “Cuando una tragedia deja de ser noticia, no significa que haya terminado. Han pasado varias semanas desde los terremotos en Venezuela, pero todavía hay miles de familias viviendo en refugios y campamentos, esperando una mano amiga”, señaló la actriz en ese mensaje previo. “Porque una arepa puede ser mucho más que una comida, puede convertirse en esperanza para una familia”, agregó, en la frase que resumió el espíritu de la jornada.

Toda la recaudación del evento fue destinada a Cocinando por Venezuela, un proyecto integrado por cocineros y chefs venezolanos que distribuye alimentos a familias en zonas de emergencia. El equipo de Cocinando por Venezuela llegó a preparar hasta 3.000 comidas diarias en Caracas durante las semanas más críticas tras los terremotos. La organización del Arepazo Solidario estuvo a cargo de la periodista Adairé Hernández, directora de Alpargata Digital, y contó con el apoyo de distintas marcas y emprendimientos de la comunidad venezolana en la Argentina, entre ellos Malta +58 CCS, El Tovareño, Vene Bodegón, Algo con Selva y Café Niño.

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El Arepazo Solidario reunió a la comunidad venezolana en Buenos Aires con la consigna de que cada consumo se transformara en ayuda para personas que siguen en refugios y campamentos
El Arepazo Solidario reunió a la comunidad venezolana en Buenos Aires con la consigna de que cada consumo se transformara en ayuda para personas que siguen en refugios y campamentos

El menú del evento incluyó arepas con distintos rellenos —entre ellos la clásica pelúa y la dominó—, además de bebidas y postres típicos de la gastronomía venezolana. Quienes asistieron pudieron pedir desde papelones con limón hasta cervezas, en un ambiente que combinó gastronomía, música en vivo y encuentro comunitario. Los sets musicales estuvieron a cargo de DJ Funky ED, Tang Negro y Qué Tal Robs.

Fulop, nacida en Venezuela y radicada en la Argentina desde hace décadas, viene siguiendo de cerca la situación de su país de origen desde que se produjeron los terremotos. En el video de convocatoria al Arepazo, la actriz fue directa sobre el motivo que la llevó a sumarse: “La ayuda internacional y el voluntariado han disminuido con el paso de los días, pero hay personas que no se han detenido ni un solo momento”. Esa misma idea guió su participación en el evento del domingo, donde se mantuvo activa durante toda la jornada tomando pedidos y interactuando con quienes se acercaron al local.

El Gordo Cocina también subrayó el sentido colectivo de la iniciativa en la convocatoria previa: “Queremos que vengan a compartir con nosotros. Cada arepa, cada bebida y cada postre que compren ayudará a que Cocinando por Venezuela pueda seguir llevando alimentos a quienes hoy más lo necesitan”. El chef Lozada, integrante de esa organización, agradeció el acompañamiento al cierre del video: “Gracias por acompañarnos y seguir ayudando en esta linda labor que estuvimos haciendo”.

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