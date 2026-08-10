Nancy Dupláa sorprendió con su talento oculto en vivo: “En el Congreso se sigue usando”

La actriz mostró en el ciclo de Pedro Rosemblat sus conocimientos de taquigrafía (Video: Industria nacional/ Gelatina)

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Durante su visita a Industria nacional, el ciclo del canal de streaming Gelatina, Nancy Dupláa sorprendió al público y a los conductores al demostrar una habilidad poco común: la escritura en taquigrafía. En medio de un clima distendido, la actriz explicó en qué consiste esta técnica y dejó a todos boquiabiertos con una demostración en vivo, mientras recordaba cómo la aprendió en su paso por el colegio comercial.

Pedro Rosemblat, conductor del programa, indagó sobre el origen de esa destreza apenas surgió el tema en la charla. Entre bromas y asombro, los presentes se sumaron al juego, pidiéndole a Dupláa que escribiera nombres y hasta la lista de empanadas que iban a pedir durante la transmisión. La escena, cargada de humor y complicidad, puso en primer plano una práctica que, aunque hoy parece lejana, sigue vigente en ámbitos clave como el Congreso de la Nación.

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Nancy Dupláa mostró su habilidad con la taquigrafía (Industria nacional, Gelatina)

El momento se produjo cuando el conductor comentó que uno de los presentes era experta en escribir en taquigrafía. La actriz confesó entonces su habilidad, lo que provocó la incredulidad y el desconcierto de los demás. “¿Podés creer qué pavada?”, lanzó, entre risas. “En el Congreso se sigue usando”, detalló.

Ante la sorpresa, el conductor pidió una explicación sobre el funcionamiento de la taquigrafía. Dupláa detalló: “La taquigrafía se usaba antes en los juicios para agrupar palabras y escribir más rápido”. La charla se llenó de comentarios humorísticos: desde comparar la escritura con un electrocardiograma hasta bromear con la posibilidad de tatuarse los trazos.

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Lia Copello, integrante del ciclo, se prestó al desafío de que escribieran su nombre en taquigrafía, lo que generó aún más asombro y diversión en el estudio. “Me lo tatúo ahora”, bromeó, ante la mirada atenta del resto al ver cómo Nancy transformó el nombre en unos símbolos. El clima de camaradería y humor marcó la escena, entre pedidos de palabras, frases y hasta una lista de empanadas traducidas a ese código secreto.

Nancy Dupláa contó que aprendió taquigrafía en el colegio comercial y que mantiene esa práctica desde la adolescencia

Esta no es la primera vez que Nancy Dupláa comparte su faceta poco conocida. En 2018, durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), la actriz ya había revelado este talento oculto. “Sí, escribo palabras. Y este es un resecreto, ¡en taquigrafía! Yo sé escribir en taquigrafía porque en el colegio comercial me enseñaron. No sé, me gusta escribir, dibujar”, relató en aquel momento.

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Durante el programa de Gelatina, Dupláa recordó cómo la práctica, aprendida en la adolescencia, se mantuvo a lo largo de los años. El asombro del equipo y del público subrayó el valor de una destreza que, en tiempos de tecnología y velocidad digital, resulta casi un arte manual.

“La taquigrafía se usaba antes en los juicios para agrupar palabras y escribir más rápido”, detalló, mientras demostraba su conocimiento en el papel

La taquigrafía es un sistema de escritura rápida que utiliza signos y abreviaturas para captar el habla a la misma velocidad en que una persona se expresa. A diferencia de la escritura tradicional, emplea trazos cortos y símbolos en lugar de letras, lo que permite transcribir discursos en tiempo real.

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La disciplina requiere mucha práctica y una memoria entrenada, ya que los códigos son complejos y no siempre intuitivos. Es una herramienta clave para quienes necesitan plasmar conversaciones extensas o testimonios en cuestión de minutos, sin perder precisión.

El sistema permite registrar fielmente el contenido de charlas, juicios, debates o entrevistas. Quienes lo dominan pueden escribir a un ritmo superior a las 200 palabras por minuto, una capacidad que demanda entrenamiento constante y disciplina.

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Divertida, la actriz aceptó escribir los nombres de los integrantes del programa y terminó anotando por taquigrafía un pedido de empanadas

Aunque la taquigrafía puede parecer una técnica en desuso, en Argentina sigue teniendo un lugar central en instituciones oficiales. El Cuerpo de Taquígrafos del Congreso de la Nación es responsable de registrar, por escrito y en tiempo real, todos los debates y sesiones legislativas.

En el Congreso, los profesionales trabajan en turnos breves, generalmente de cinco minutos, para evitar la fatiga ante la velocidad del discurso oral. Utilizan escritura manual o estenotipia y luego traducen sus notas para elaborar el Diario de Sesiones oficial. Este trabajo exige precisión extrema, ya que cualquier error puede alterar el registro histórico de las leyes y debates.

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La taquigrafía es un sistema de escritura rápida que utiliza signos y abreviaturas para captar el habla a la misma velocidad en que una persona se expresa

El clima relajado del estudio permitió que la demostración trascendiera el dato curioso. Pedro Rosemblat y los demás integrantes aprovecharon para sumar pedidos insólitos: desde escribir nombres hasta anotar la lista de empanadas para el equipo.

“¿Te puedo pedir que anotes la lista de las empanadas que vamos a pedir?”, propuso Rosemblat, entre carcajadas. Dupláa aceptó el reto y comenzó a escribir, mientras los demás enumeraban variedades: carne, pollo, jamón y queso, humita y verdura.

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“Es como si estuviese escribiendo una partitura de empanadas”, bromeó Marcos Aramburu, mientras el resto se reía de la situación. La escena, teñida de humor y espontaneidad, mostró una faceta lúdica de la actriz y resignificó una práctica tradicional en un contexto moderno y televisivo.