Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Las autoridades del País Vasco mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen de la falla en el equipo de protección (Cortesía: Ministerio del Interior).

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La consternación y el dolor han embargado por completo al municipio de San Juan del Río Coco, ubicado en el departamento de Madriz, tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Amner José Acuña Toruño. El nicaragüense, de 44 años de edad, perdió la vida el pasado miércoles 5 de agosto en un desgarrador accidente de trabajo ocurrido en la localidad de Elgóibar, situada en la comunidad autónoma del País Vasco, al norte de España.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por sus allegados en las redes sociales y confirmada por medios locales, el suceso acaeció en momentos en que Acuña Toruño desempeñaba sus labores habituales de mantenimiento de áreas verdes y poda de árboles a considerable altura.

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Por razones que en la actualidad se encuentran bajo formal investigación por parte de las autoridades laborales e inspecciones correspondientes en España, un arnés o cuerda de seguridad de la que dependía para su protección se desprendió intempestivamente.

El inesperado fallo del equipo provocó una aparatosa caída al vacío. La violencia del impacto contra el suelo le ocasionó múltiples fracturas y contusiones de severa gravedad que resultaron letales de forma instantánea. Pese a la pronta llegada de los servicios de emergencia e intervención en el lugar de los hechos, no fue posible reanimarlo.

La noticia de la muerte de Amner José ha provocado un hondo pesar en la comunidad deportiva de San Juan del Río Coco y de todo el departamento de Madriz. Durante más de una década, Acuña militó en diversos equipos locales de béisbol, ganándose el cariño, respeto y admiración tanto de sus compañeros de novena como de los fanáticos que abarrotaban los estadios. Se le recuerda como un deportista disciplinado, apasionado en el campo de juego y caracterizado siempre por un espíritu competitivo impecable.

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Las tareas de mantenimiento de árboles representan una de las actividades laborales de mayor riesgo en el extranjero (Cortesía: Nicaragua Informate).

Sin embargo, impulsado por el deseo de un mejor futuro para los suyos y superar las limitaciones económicas, Amner tomó la valiente decisión de emigrar a Europa hace siete años. Se radicó en España, incorporándose al sector laboral desempeñando trabajos físicamente exigentes, entre ellos el mantenimiento de jardines y la tala forestal urbana.

Su único motor diario era el envío de remesas y el bienestar de su familia. Lamentablemente, su partida deja en la orfandad a tres hijos en Nicaragua, quienes hoy lamentan la pérdida irreparable del principal pilar de su hogar.

Este trágico acontecimiento pone de manifiesto la dura realidad que enfrentan miles de trabajadores nicaragüenses que residen en el extranjero. España se ha consolidado como uno de los principales destinos para la diáspora nicaragüense, donde laboran intensamente en rubros como la agricultura, la construcción, la hostelería, el cuidado de personas dependientes y el mantenimiento de áreas verdes.

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Antes de comenzar el partido, los jugadores de béisbol guardaron un minuto de silencio y se unen en una oración por el eterno descanso del nicaragüense.

La familia clama apoyo económico para repatriar sus restos a Nicaragua

En medio del profundo impacto emocional, la familia de Amner José Acuña Toruño enfrenta ahora una desgarradora y compleja batalla económica e institucional. Los costes para llevar a cabo la repatriación de un cadáver desde el continente europeo hacia Nicaragua resultan exorbitantes para una familia de escasos recursos, pudiendo superar con frecuencia varios miles de euros entre trámites consulares, preparación del cuerpo, transporte aéreo y traslados internos.

Por lo que, los familiares de Amner han iniciado una solicitud pública de apoyo dirigida a la comunidad de San Juan del Río Coco, a la diáspora nicaragüense en España y a que pueda aportar económicamente. El propósito fundamental es recaudar los fondos requeridos para cubrir los gastos consulares y de transporte internacional, permitiendo que sus restos mortales regresen a su tierra natal, donde sus tres hijos, parientes y amigos anhelan brindarle una digna y cristiana sepultura.

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La familia de Amner Acuña solicita el apoyo de la comunidad y la diáspora nicaragüense para costear la repatriación de sus restos.

Asimismo, mientras la familia aguarda que la empresa empleadora asuma la responsabilidad correspondiente tras el trágico suceso, las autoridades en España continúan con las investigaciones para esclarecer con precisión las causas que derivaron en este fatal accidente laboral.