La excéntrica asistencia de lateral que dio la vuelta al mundo: “Es la mejor del año, no busquen más”

Nader Mohammadi resultó el autor del pase-gol: fue para el 3-1 de su equipo, el Spartak Kostroma

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Un saque de banda con voltereta derivó en gol y convirtió al defensor iraní Nader Mohammadi en figura viral del fútbol mundial. La jugada ocurrió este domingo durante el partido de la quinta fecha de la segunda categoría del fútbol ruso (Pari Pervaya Liga) entre el SKA-Khabarovsk y el Spartak Kostroma, con victoria visitante por 3-1.

El episodio se produjo al minuto 83, con el marcador en 2-1 a favor del Spartak. Mohammadi, defensor de 29 años de origen iraní, se posicionó en la banda derecha para ejecutar un saque lateral cerca del área rival. Con una carrera para impulsarse, realizó una voltereta completa hacia adelante y, al momento de apoyar ambos pies sobre la línea de cal, lanzó el balón con una trayectoria que lo depositó directamente en el corazón del área. Su compañero Amur Kalmykov remató de cabeza sin oposición y anotó el tanto que fijó el resultado definitivo.

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La legalidad de la jugada fue puesta en discusión. El Consejo Internacional de Fútbol Asociación (IFAB), organismo que regula las reglas del juego, establece que un saque de banda puede ejecutarse con voltereta siempre que, en el momento del lanzamiento, el jugador tenga ambos pies sobre la línea de banda o fuera del campo, esté de frente al terreno de juego y lance el balón con ambas manos desde atrás y por encima de la cabeza. Mohammadi cumplió con cada uno de esos requisitos, por lo que el árbitro convalidó el gol sin dudarlo.

El video de la jugada circuló con rapidez en redes sociales y generó una oleada de reacciones entre aficionados de todo el mundo. Varios comentarios apuntaron con humor al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, conocido por su trabajo en los saques de banda, y fueron recopilados por The Sun. “No dejen que Arteta vea esto, se los suplico”, escribió un usuario. “Cuando Arteta se entere de esta estrategia en su repaso nocturno, la Premier League se acaba”, añadió otro. Un tercero advirtió: “Mantengan al Arsenal lejos de él”.

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“Es la asistencia del año, no busquen más”, la presentó la cuenta de X Ataque Futbolero. “Puso el balón como con la mano”, bromeó un fanático. “Tremenda cabriola”, celebró otro.

La técnica que empleó Mohammadi no es una novedad absoluta en el fútbol. El saque de banda con voltereta fue popularizado en los años 90 por jugadores como el estonio Risto Kallaste y el inglés Steve Watson, del Newcastle United. Lo que distingue al defensor del Spartak Kostroma es la potencia y la precisión con la que ejecuta el movimiento: según registros de la jugada, el balón recorrió más de 30 metros antes de llegar al área.

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Tampoco es la primera vez que Mohammadi protagoniza un momento así. En 2021, durante un partido de la primera división iraní, el lateral logró un tiro de esquina directo para su equipo con un saque ejecutado desde su propio campo. Esa jugada también circuló en redes sociales, aunque con menor repercusión que la del domingo.

A pesar de esa capacidad atlética, Mohammadi no ha recibido hasta ahora una convocatoria a la selección nacional de Irán. El defensor, que llegó al Spartak Kostroma recientemente, protagonizó esta asistencia en apenas su segundo partido con el club ruso, según informó el portal deportivo Sport-Express.

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