Malena Pichot reveló si es “Team China” o “Team Wanda”: “La quiero bancar”

Malena Pichot dijo que es Team Wanda en la disputa entre Wanda Nara y la China Suárez (Video: Lo Resolví Pensando, La Capital)

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Malena Pichot pasó por el ciclo Lo Resolví Pensando, conducido por Guido Záffora, y se definió como Team Wanda en el eterno debate con la China Suárez, aunque con una advertencia: cada vez que decide apoyar a Wanda Nara, la empresaria protagoniza una nueva polémica que la hace dudar.

“Suelo tirarme a Wanda y cuando me tiro a Wanda, Wanda mata un cachorrito. Y digo: ‘Pero Wanda, la puta madre, te quiero bancar y te vas para el carajo’”, disparó la actriz y comediante con humor al mencionar algunos de las polémicas de la conductora de MasterChef Celebrity.

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La entrevista tuvo varios momentos de humor y confesiones inesperadas. El periodista le preguntó directamente de qué lado estaba en el conflicto más seguido del espectáculo argentino, y Pichot no esquivó la respuesta, aunque sí aclaró que la lealtad tiene sus límites. El ejemplo que eligió para ilustrar esa ambivalencia fue concreto y de actualidad: el polémico curso que Nara lanzó recientemente. “Ahora, lo del curso, estoy a muy poco de comprarlo. Necesito saber de qué se trata ese choreo”, dijo, entre risas, en referencia a la iniciativa de la empresaria que generó una ola de críticas en redes sociales.

La actriz ironizó sobre el curso de Wanda Nara y vinculó esa iniciativa con las críticas que recibió en redes sociales

Cuando el conductor intentó profundizar en el costado más personal del chisme —quién no le cae bien, a quién “odia”—, Pichot frenó la conversación con una explicación que también tuvo su gracia: “Después me van a buscar a la... ‘¿Por qué no te cae bien tal?’”. La actriz diferenció entre el “chisme del entretenimiento” y el chisme de personas que conoce en su vida cotidiana, y fue categórica en que el segundo no lo ventila en público. Del primero, en cambio, dijo que le interesa “desesperadamente”.

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En ese registro de chisme mediático, Pichot también recordó con nostalgia uno de los escándalos que más la entretuvo en su momento: el de Cecilia Milone y Nito Artaza. “En su momento me gustaba mucho Milone - Nito Artaza. No, pero lo largo que fue, fue una vida con eso”, dijo, ante la risa de Záffora, que celebró la referencia.

Malena Pichot eligió a Silvia Süller como su diva favorita y destacó su lugar en la memoria del espectáculo argentino

Pero la respuesta que más sorprendió al conductor llegó cuando le preguntó por su diva favorita. Sin dudar un instante, Pichot respondió: “Silvia Süller”. El presentador aplaudió la elección y la calificó de “muy noventa”, a lo que la actriz respondió que uno “queda ahí en su momento feliz”. Su defensa de Süller fue entusiasta y extendida: “Todo lo que decía era espectacular. Todo, todo. Pero esta señora era graciosísima, era genial. No la valoramos lo suficiente”. También mencionó los looks de la figura de los noventa como otro de los elementos que la fascinan. Záffora sumó su propio recuerdo: el momento en que Süller se bajó los lentes en el programa de Susana Giménez y mostró los ojos rojos, una imagen que quedó grabada en la memoria del espectáculo argentino.

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Moria Casán también tuvo su lugar en la conversación, aunque Pichot la ubicó en una categoría diferente. “Me gusta, pero es más... Le gusta a todo el mundo Moria. Es como un clásico, es un hit que a todo el mundo le gusta”, dijo, en una distinción que reservó para Süller la categoría de elección personal frente a la aprobación masiva que genera la One.

La entrevista también recorrió aspectos más personales y profesionales de la actriz. Pichot habló de su presencia en X (ex Twitter) y reconoció que tiene fama de ser “muy pesada” en esa red, aunque aclaró que en los últimos tiempos está “más tranquila que en otras épocas” y prefiere “elegir las batallas”. Reflexionó sobre la cultura de la cancelación y puso como ejemplo el caso de Florencia Peña: “Para mí nada es tan grave, la gente se olvida en tres días”. También apuntó contra lo que considera una selectividad en esos procesos: “Siempre cancelan medio a las mismitas personas y siempre las mismitas personas quedan bien paradas”.

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