Taiwán simuló el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu durante los ejercicios militares Han Kuang

Los carros de combate M60A3 disparan durante un ejercicio de tiro real en el marco de las maniobras militares "Han Kuang" en Penghu (REUTERS/Ann Wang)

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El ejército de Taiwán simuló el lunes el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu, un enclave de importancia estratégica en el estrecho de Taiwán, como parte del ejercicio militar Han Kuang, mientras el Gobierno prepara para ese mismo día una prueba que limitará por primera vez la velocidad de internet móvil durante los simulacros anuales de defensa civil.

El ejercicio Han Kuang tiene una duración de diez días y comenzó la semana pasada con distintos escenarios ante una eventual acción militar de China contra Taiwán. Beijing considera a la isla, gobernada de forma democrática, parte de su territorio y mantiene la posibilidad de recurrir a la fuerza para lograr su control.

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En las horas previas al amanecer, tropas del Primer Comando de Teatro abrieron fuego en una playa de Penghu con tanques M60A3, piezas de artillería y cañones antiaéreos. Las fuerzas desplegadas formaron una defensa que los militares definieron como “multicapa” frente a un enemigo simulado que intentaba ejecutar un desembarco rápido en la costa.

Penghu está situada en el estrecho de Taiwán y se encuentra más cerca de la isla principal que de China. Los estrategas taiwaneses consideran que las islas podrían constituir un primer objetivo para Beijing en un eventual conflicto, con la posibilidad de que China intente utilizarlas como base para ataques con misiles y drones contra Taiwán.

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Un soldado taiwanés transporta munición mientras se prepara para un ejercicio de tiro real durante las maniobras militares "Han Kuang" en Penghu (REUTERS/Ann Wang)

Los reservistas de Penghu también participaron en las maniobras como parte de su programa de entrenamiento de 14 días. El ejército taiwanés busca con estos ejercicios una mayor integración de las fuerzas de reserva en su planificación operativa y una preparación que refleje de forma más realista los escenarios de conflicto.

Primera prueba de limitación de internet móvil

Más tarde el lunes, en el centro de Taiwán, el Gobierno reducirá de forma deliberada la velocidad de internet móvil durante la fase de defensa civil de los ejercicios. La prueba busca evaluar cómo podrían comunicarse los ciudadanos si el ancho de banda disponible disminuyera durante una emergencia.

El escenario contempla situaciones que van desde desastres hasta una eventual invasión china. La medida constituye la primera prueba de este tipo durante los ejercicios militares anuales de Taiwán.

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Los servicios considerados esenciales no quedarán afectados por la reducción de velocidad. Entre ellos figuran los cajeros automáticos, los semáforos y las llamadas de ambulancia de emergencia. Las líneas telefónicas fijas y los servicios de internet fijo tampoco sufrirán restricciones.

El Gobierno difundió información sobre el ejercicio antes de su puesta en marcha. El viernes por la tarde envió una alerta por mensaje de texto a los teléfonos móviles de todo Taiwán, tanto en chino como en inglés. Durante el fin de semana también publicó un mensaje de vídeo en redes sociales para informar sobre el simulacro.

El Gobierno difundió información sobre el ejercicio antes de su puesta en marcha (REUTERS)

La capital, Taipéi, y otras zonas del norte de Taiwán serán escenario del mismo ejercicio el jueves.

El Gobierno taiwanés rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing sobre la isla y sostiene que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

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Los ejercicios Han Kuang forman parte de la preparación militar de Taiwán ante distintos escenarios de conflicto. Las maniobras de este año incluyen la participación de tropas regulares y reservistas, así como pruebas destinadas a evaluar la respuesta militar y civil ante situaciones de emergencia.

(Con información de REUTERS)