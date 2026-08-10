Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Taiwán simuló el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu durante los ejercicios militares Han Kuang

Durante la madrugada, tropas taiwanesas abrieron fuego en una playa con tanques, piezas de artillería y cañones antiaéreos. Las fuerzas desplegadas formaron una defensa que las autoridades definieron como “multicapa” frente a un enemigo simulado que intentaba ejecutar un desembarco rápido en la costa

Los carros de combate M60A3 disparan durante un ejercicio de tiro real en el marco de las maniobras militares "Han Kuang" en Penghu (REUTERS/Ann Wang)
Los carros de combate M60A3 disparan durante un ejercicio de tiro real en el marco de las maniobras militares "Han Kuang" en Penghu (REUTERS/Ann Wang)
Guardar

El ejército de Taiwán simuló el lunes el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu, un enclave de importancia estratégica en el estrecho de Taiwán, como parte del ejercicio militar Han Kuang, mientras el Gobierno prepara para ese mismo día una prueba que limitará por primera vez la velocidad de internet móvil durante los simulacros anuales de defensa civil.

El ejercicio Han Kuang tiene una duración de diez días y comenzó la semana pasada con distintos escenarios ante una eventual acción militar de China contra Taiwán. Beijing considera a la isla, gobernada de forma democrática, parte de su territorio y mantiene la posibilidad de recurrir a la fuerza para lograr su control.

PUBLICIDAD

En las horas previas al amanecer, tropas del Primer Comando de Teatro abrieron fuego en una playa de Penghu con tanques M60A3, piezas de artillería y cañones antiaéreos. Las fuerzas desplegadas formaron una defensa que los militares definieron como “multicapa” frente a un enemigo simulado que intentaba ejecutar un desembarco rápido en la costa.

Penghu está situada en el estrecho de Taiwán y se encuentra más cerca de la isla principal que de China. Los estrategas taiwaneses consideran que las islas podrían constituir un primer objetivo para Beijing en un eventual conflicto, con la posibilidad de que China intente utilizarlas como base para ataques con misiles y drones contra Taiwán.

PUBLICIDAD

Un soldado taiwanés transporta munición mientras se prepara para un ejercicio de tiro real durante las maniobras militares "Han Kuang" en Penghu (REUTERS/Ann Wang)
Un soldado taiwanés transporta munición mientras se prepara para un ejercicio de tiro real durante las maniobras militares "Han Kuang" en Penghu (REUTERS/Ann Wang)

Los reservistas de Penghu también participaron en las maniobras como parte de su programa de entrenamiento de 14 días. El ejército taiwanés busca con estos ejercicios una mayor integración de las fuerzas de reserva en su planificación operativa y una preparación que refleje de forma más realista los escenarios de conflicto.

Primera prueba de limitación de internet móvil

Más tarde el lunes, en el centro de Taiwán, el Gobierno reducirá de forma deliberada la velocidad de internet móvil durante la fase de defensa civil de los ejercicios. La prueba busca evaluar cómo podrían comunicarse los ciudadanos si el ancho de banda disponible disminuyera durante una emergencia.

El escenario contempla situaciones que van desde desastres hasta una eventual invasión china. La medida constituye la primera prueba de este tipo durante los ejercicios militares anuales de Taiwán.

Los servicios considerados esenciales no quedarán afectados por la reducción de velocidad. Entre ellos figuran los cajeros automáticos, los semáforos y las llamadas de ambulancia de emergencia. Las líneas telefónicas fijas y los servicios de internet fijo tampoco sufrirán restricciones.

El Gobierno difundió información sobre el ejercicio antes de su puesta en marcha. El viernes por la tarde envió una alerta por mensaje de texto a los teléfonos móviles de todo Taiwán, tanto en chino como en inglés. Durante el fin de semana también publicó un mensaje de vídeo en redes sociales para informar sobre el simulacro.

El Gobierno difundió información sobre el ejercicio antes de su puesta en marcha (REUTERS)
El Gobierno difundió información sobre el ejercicio antes de su puesta en marcha (REUTERS)

La capital, Taipéi, y otras zonas del norte de Taiwán serán escenario del mismo ejercicio el jueves.

El Gobierno taiwanés rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing sobre la isla y sostiene que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

Los ejercicios Han Kuang forman parte de la preparación militar de Taiwán ante distintos escenarios de conflicto. Las maniobras de este año incluyen la participación de tropas regulares y reservistas, así como pruebas destinadas a evaluar la respuesta militar y civil ante situaciones de emergencia.

(Con información de REUTERS)

Temas Relacionados

TaiwánHan KuangTaipéiislas PenghuRégimen chinoChinaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

La periodista Anchalee Paireerak recibió la llamada de Chalong Riewrang mientras conducía un programa. El autor del crimen narró cómo atacó a un funcionario por una deuda, describió el arma, aseguró que actuó sin ayuda y luego se entregó

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

Conmoción en Tailandia: un ex diputado mató a tiros a un funcionario por una deuda y se entregó a la policía

El ataque ocurrió en el estacionamiento del organismo administrativo provincial en Nonthaburi, al norte de Bangkok, cuando el agresor se acercó al vehículo del titular y disparó por la ventanilla, dejando además a un chofer lesionado

Conmoción en Tailandia: un ex diputado mató a tiros a un funcionario por una deuda y se entregó a la policía

Cómo la IA está quebrando al Estado británico

Equipados con modelos y agentes, los ciudadanos podrían provocar una parálisis de gobierno

Cómo la IA está quebrando al Estado británico

Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo del territorio ruso: mil kilómetros al este de Moscú

La ofensiva sobre Nizhnekamsk, que afectó a las instalaciones de TANECO, marca otro hito en la campaña contra la infraestructura energética al servicio de Putin. Según las autoridades locales, el bombardeo dejó más de diez muertos

Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo del territorio ruso: mil kilómetros al este de Moscú

Los pueblos más aislados del mundo: dónde viven y por qué mantienen distancia del exterior

La revista Live Science ubicó la mayor concentración en una decena de países de América del Sur, Asia y el Pacífico, y señaló que la distancia suele funcionar como barrera ante enfermedades, violencia e invasiones

Los pueblos más aislados del mundo: dónde viven y por qué mantienen distancia del exterior
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio a Pity Álvarez, en vivo: el músico llegó a los tribunales

Juicio a Pity Álvarez, en vivo: el músico llegó a los tribunales

Temblor en Colombia: En imágenes, así se vivió el temblor en de 7,4 que afectó las principales ciudades del país

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

Moreno: cayó el último prófugo del robo al exjugador de Boca Cristian Medina tras un ataque armado

INFOBAE AMÉRICA

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico

Maximilien Robespierre, político francés: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más indispensable de los deberes”

Científicos crean robots que limpian microplásticos del agua y el suelo: cómo funcionan

En fotos: El camarón protagoniza un concurso y festival para elegir el mejor plato en “Saborea Sánchez” de República Dominicana

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

ENTRETENIMIENTO

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Tras 11 años de trayectoria, Jeongyeon abandona JYP Entertainment, ¿qué pasará con TWICE?

Amistad renovada y encuentros privados: Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a acercarse a más de 20 años de su divorcio

Broadway rompe su récord de ingresos y la temporada cierra con 1.910 millones de dólares

Martín Bossi encabezará “Amores inesperados”, una de las apuestas argentinas de Disney+