Salud

“Dead bug”, el ejercicio que recomienda Harvard para un core fuerte

La técnica recomendada por especialistas permite adaptar el nivel de dificultad y enfocar el esfuerzo en la estabilidad lumbar, facilitando mejoras evidentes en la postura y control de movimientos en personas de todas las edades

Guardar
Google icon
Un hombre levanta su camiseta negra para mostrar su abdomen sudoroso y muy definido, mientras se pellizca la piel; se ve su reflejo de espaldas en el espejo del gimnasio.
Un core fuerte mejora la salud general, el rendimiento físico y previene lesiones según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de conseguir un abdomen fuerte suele estar presente en quienes se inician en el mundo del fitness, muchas veces motivados por razones estéticas. Con el paso del tiempo, fortalecer el core se revela como un aspecto no solo para mejorar el rendimiento en el gimnasio, sino también para otras disciplinas deportivas.

Este fortalecimiento no se limita a la apariencia física, ya que un core fuerte incide directamente en la calidad de vida a largo plazo. La insistencia de Harvard, recogida por GQ, subraya que la funcionalidad de esta zona debe ser prioritaria frente a los resultados inmediatos.

PUBLICIDAD

Un core fuerte facilita la ejecución de ejercicios complejos y ayuda a prevenir lesiones y dolores recurrentes. Al adoptar rutinas que favorecen la fuerza interna, se promueve un bienestar y un envejecimiento saludable.

Harvard destaca que la ganancia reside en la mejora del cuerpo y no únicamente en el desarrollo estético del abdomen. Así, trabajar esta área se convierte en una inversión para la salud general y el rendimiento físico a cualquier edad.

PUBLICIDAD

Manos sobre abdomen con camiseta blanca formando un corazón. Al fondo, desenfocado, se ven manzana verde, plátanos, zanahorias y un vaso de agua.
Ejercicios como el dead bug ofrecen beneficios más allá de lo estético, incidiendo en la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura del core y su relevancia para la salud general

El core no se limita únicamente a los músculos abdominales, sino que abarca los glúteos, lumbares, diafragma y pelvis. Esta estructura central actúa como soporte del cuerpo y resulta esencial para mantener la estabilidad durante el movimiento. Harvard destaca la diversidad muscular de esta región, explicando que su fortalecimiento integral tiene impacto en la movilidad y el equilibrio general.

Un core entrenado aporta estabilidad tanto en la vida cotidiana como en la actividad deportiva. Su función trasciende la fuerza localizada, ya que influye directamente en la capacidad de realizar movimientos seguros. Al reforzar esta zona, se previenen descompensaciones musculares y se protege la columna vertebral, lo que contribuye a un envejecimiento activo.

Primer plano del abdomen de un hombre, mostrando una cicatriz que emite un brillo dorado intenso. El hombre levanta su camiseta.
El dead bug, recomendado por Harvard, puede practicarse tres o cuatro veces por semana para fortalecer el core (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el ejercicio “dead bug”

Dentro de las sugerencias de Harvard, destaca el ejercicio "dead bug" por su sencillez y eficacia. Para ejecutarlo, hay que acostarse en el suelo con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Desde esa postura, se activa el core y se levantan los brazos y las piernas, asegurando que las rodillas queden en un ángulo de 90°.

El siguiente paso consiste en extender la pierna derecha hasta dejarla paralela al suelo, mientras el brazo izquierdo se baja y se extiende por detrás de la cabeza. Es fundamental evitar que la espalda se arquee, ya que esto podría provocar molestias en la zona lumbar. El retorno a la posición inicial debe ser lento y controlado, asegurando la técnica para minimizar riesgos de lesión.

Secuencia de tres imágenes mostrando a una mujer en un tapete azul realizando el ejercicio Dead Bug, con variaciones de brazos y piernas.
Realizar entre diez y doce repeticiones de dead bug por serie potencia fuerza, equilibrio y control postural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuencia, repeticiones y variantes según el nivel

Harvard sugiere realizar el “dead bug” entre tres y cuatro veces por semana, sin necesidad de dedicar cada día exclusivamente al trabajo abdominal. El ejercicio puede añadirse como cierre de cualquier rutina, sin importar si es de tren superior o inferior. En cuanto a repeticiones, lo ideal es hacer entre diez y doce por serie, siempre cuidando la técnica.

Hay que alternar brazos y piernas en cada repetición para trabajar el core de manera uniforme. Dos o tres rondas bastan para notar progresos en fuerza y estabilidad.

El “dead bug” es adaptable: quienes buscan mayor dificultad pueden agregar una mancuerna ligera o un disco, mientras que los principiantes pueden realizarlo con los pies apoyados, moviendo solo los brazos y manteniendo el core activado.

Vista trasera de una persona sin camisa con la espalda expuesta, mostrando los codos retraídos y las escápulas apretadas. La piel es clara y los músculos están definidos.
Activar el core con rutinas específicas ayuda a prevenir descompensaciones musculares y protege la zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del “dead bug” para la postura y la prevención de lesiones

El “dead bug” es un ejercicio que puede adaptarse a todo tipo de niveles y edades, consolidándose como una herramienta eficaz para mejorar la estabilidad del core y proteger la zona lumbar. Su práctica regular favorece la corrección postural y el desarrollo de la coordinación, aspectos clave para la prevención de lesiones en distintas actividades físicas.

Con el tiempo, este ejercicio ayuda a reforzar el control corporal y la alineación, lo que se traduce en un mejor desempeño deportivo y una mayor seguridad en los movimientos cotidianos.

Según la información destacada por Harvard y recopilada por GQ, los ejercicios clásicos como el dead bug son la base del fitness, demostrando que la simplicidad puede ser sinónimo de resultados duraderos y efectivos.

Temas Relacionados

HarvardEspaldaEjercicio FísicoCoreAbdomenFitnessGimnasioCalidad De VidaSaludBienestarNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Hambre real o emocional? Señales para identificarlo y qué hacer para regular la ansiedad

No siempre las razones por las que ingerimos alimentos están relacionadas con necesidades del organismo. Las definiciones de nutricionistas consultados por Infobae

¿Hambre real o emocional? Señales para identificarlo y qué hacer para regular la ansiedad

Medicina espacial del futuro: por qué la salud humana definirá las misiones a la Luna y a Marte

Con vuelos más largos y lejos de la Tierra, las emergencias sin apoyo inmediato obligan a rediseñar la atención sanitaria en órbita y más allá

Medicina espacial del futuro: por qué la salud humana definirá las misiones a la Luna y a Marte

Un estudio en la CABA detectó bacterias resistentes a los antibióticos en adultos sanos, fuera de los hospitales

Un trabajo preliminar del Hospital Italiano de Buenos Aires, presentado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, halló, además, glifosato en la orina del 30% de los participantes, todos residentes en la Ciudad de Buenos Aires

Un estudio en la CABA detectó bacterias resistentes a los antibióticos en adultos sanos, fuera de los hospitales

Los 5 ingredientes que convierte una ensalada simple en una comida nutritiva y saciante

Nutricionistas destacan que sumar fuentes de aminoácidos, componentes vegetales y lípidos insaturados cambia la experiencia del plato, mejora su densidad nutricional y extiende el tiempo sin hambre con mejores niveles de vitalidad

Los 5 ingredientes que convierte una ensalada simple en una comida nutritiva y saciante

Cómo una microbiota intestinal alterada podría influir en el riesgo de desarrollar Parkinson

Un neurólogo consultado por The Telegraph examinó las evidencias que vinculan al sistema digestivo con este trastorno y explicó por qué ciertas señales pueden manifestarse mucho antes de la aparición de los síntomas motores

Cómo una microbiota intestinal alterada podría influir en el riesgo de desarrollar Parkinson

DEPORTES

“La argentinidad al palo”: las imágenes y los detalles especiales de la casa de la Selección en el Mundial

“La argentinidad al palo”: las imágenes y los detalles especiales de la casa de la Selección en el Mundial

Espeluznante accidente en Monza, con 11 autos involucrados y dos argentinos que evitaron los impactos

Por qué Olivier Giroud pone a Argentina entre los favoritos para ganar el Mundial y qué ve en su mentalidad de campeón

La selección argentina aterrizó en Estados Unidos para afrontar la preparación final antes del Mundial 2026

El primer rival de Argentina en el Mundial presentó a sus convocados: por qué la lista tiene 27 jugadores y la figura que es hijo de una leyenda

TELESHOW

La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

El emotivo reencuentro de los hijos de Benjamín Vicuña con los más pequeños Magnolia y Amancio: la tierna foto

Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

Murió Dorita Burgos, reconocida vedette y actriz del recordado programa de TV “Los Campanelli”

Quién es Frida, la hermana de Valeria Mazza de 20 años: la unión familiar, modelaje y el parecido con Taína Gravier

INFOBAE AMÉRICA

Las esculturas más misteriosas de Leonora Carrington sorprenden en Nueva York

Las esculturas más misteriosas de Leonora Carrington sorprenden en Nueva York

Francia pidió acelerar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Esto tiene que terminar”

Panamá debe convertir su conectividad en inversión, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Madres salvadoreñas reciben reconocimiento por su apoyo a los atletas

FOSDEH señala desaceleración en crecimiento de remesas hacia Honduras