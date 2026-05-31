“Dead bug”, el ejercicio que recomienda Harvard para un core fuerte

Un core fuerte mejora la salud general, el rendimiento físico y previene lesiones según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de conseguir un abdomen fuerte suele estar presente en quienes se inician en el mundo del fitness, muchas veces motivados por razones estéticas. Con el paso del tiempo, fortalecer el core se revela como un aspecto no solo para mejorar el rendimiento en el gimnasio, sino también para otras disciplinas deportivas.

Este fortalecimiento no se limita a la apariencia física, ya que un core fuerte incide directamente en la calidad de vida a largo plazo. La insistencia de Harvard, recogida por GQ, subraya que la funcionalidad de esta zona debe ser prioritaria frente a los resultados inmediatos.

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Un core fuerte facilita la ejecución de ejercicios complejos y ayuda a prevenir lesiones y dolores recurrentes. Al adoptar rutinas que favorecen la fuerza interna, se promueve un bienestar y un envejecimiento saludable.

Harvard destaca que la ganancia reside en la mejora del cuerpo y no únicamente en el desarrollo estético del abdomen. Así, trabajar esta área se convierte en una inversión para la salud general y el rendimiento físico a cualquier edad.

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Ejercicios como el dead bug ofrecen beneficios más allá de lo estético, incidiendo en la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura del core y su relevancia para la salud general

El core no se limita únicamente a los músculos abdominales, sino que abarca los glúteos, lumbares, diafragma y pelvis. Esta estructura central actúa como soporte del cuerpo y resulta esencial para mantener la estabilidad durante el movimiento. Harvard destaca la diversidad muscular de esta región, explicando que su fortalecimiento integral tiene impacto en la movilidad y el equilibrio general.

Un core entrenado aporta estabilidad tanto en la vida cotidiana como en la actividad deportiva. Su función trasciende la fuerza localizada, ya que influye directamente en la capacidad de realizar movimientos seguros. Al reforzar esta zona, se previenen descompensaciones musculares y se protege la columna vertebral, lo que contribuye a un envejecimiento activo.

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El dead bug, recomendado por Harvard, puede practicarse tres o cuatro veces por semana para fortalecer el core (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el ejercicio “dead bug”

Dentro de las sugerencias de Harvard, destaca el ejercicio "dead bug" por su sencillez y eficacia. Para ejecutarlo, hay que acostarse en el suelo con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Desde esa postura, se activa el core y se levantan los brazos y las piernas, asegurando que las rodillas queden en un ángulo de 90°.

El siguiente paso consiste en extender la pierna derecha hasta dejarla paralela al suelo, mientras el brazo izquierdo se baja y se extiende por detrás de la cabeza. Es fundamental evitar que la espalda se arquee, ya que esto podría provocar molestias en la zona lumbar. El retorno a la posición inicial debe ser lento y controlado, asegurando la técnica para minimizar riesgos de lesión.

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Realizar entre diez y doce repeticiones de dead bug por serie potencia fuerza, equilibrio y control postural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuencia, repeticiones y variantes según el nivel

Harvard sugiere realizar el “dead bug” entre tres y cuatro veces por semana, sin necesidad de dedicar cada día exclusivamente al trabajo abdominal. El ejercicio puede añadirse como cierre de cualquier rutina, sin importar si es de tren superior o inferior. En cuanto a repeticiones, lo ideal es hacer entre diez y doce por serie, siempre cuidando la técnica.

Hay que alternar brazos y piernas en cada repetición para trabajar el core de manera uniforme. Dos o tres rondas bastan para notar progresos en fuerza y estabilidad.

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El “dead bug” es adaptable: quienes buscan mayor dificultad pueden agregar una mancuerna ligera o un disco, mientras que los principiantes pueden realizarlo con los pies apoyados, moviendo solo los brazos y manteniendo el core activado.

Activar el core con rutinas específicas ayuda a prevenir descompensaciones musculares y protege la zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del “dead bug” para la postura y la prevención de lesiones

El “dead bug” es un ejercicio que puede adaptarse a todo tipo de niveles y edades, consolidándose como una herramienta eficaz para mejorar la estabilidad del core y proteger la zona lumbar. Su práctica regular favorece la corrección postural y el desarrollo de la coordinación, aspectos clave para la prevención de lesiones en distintas actividades físicas.

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Con el tiempo, este ejercicio ayuda a reforzar el control corporal y la alineación, lo que se traduce en un mejor desempeño deportivo y una mayor seguridad en los movimientos cotidianos.

Según la información destacada por Harvard y recopilada por GQ, los ejercicios clásicos como el dead bug son la base del fitness, demostrando que la simplicidad puede ser sinónimo de resultados duraderos y efectivos.

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