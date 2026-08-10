Un importante banco de inversión prevé un nuevo aumento del oro, que en el primer semestre explicó 61% de las exportaciones mineras argentinas

Las exportaciones mineras sumaron USD 39.875 millones en el primer semestre del 2026, un aumento de 49% interanual impulsado por mejores precios y mayores envíos. Foto: ecommerce cas Lima

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El precio internacional del oro podría volver a impulsar el valor de las exportaciones mineras de la Argentina, de las que -pese a una fuerte caída de precios entre fines de enero y fines de junio- el metal precioso explicó nada menos que el 61% en el primer semestre del año.

El precio volverá a subir en la segunda mitad del año gracias a fuertes compras de los bancos centrales, un probable cambio en las expectativas del mercado sobre los tipos de interés y la diversificación de las carteras de los inversores privados, dice un informe de Goldman Sachs, uno de los grandes bancos de inversión de Estados Unidos, quien describe que el metal se revalorizó un 123% desde 2022, pero cayó unos 300 dólares en los primeros seis meses de este año, hasta los 4.016 dólares por onza troy a fecha de 29 de junio.

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El metal precioso tuvo el viernes pasado un aumento de 2,44%, a USD 4.350 la onza, la mayor variación en los últimos dos meses, debido a una menor expectativa de aumento de las tasas de interés de EEUU de aquí a fin de año, según apuntó la consultora Trading Economics. Además, señaló, debido a que los precios de la energía perdieron algo de tracción en los últimos días y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU cedió, las tenencias de oro y las de activos que no devengan interés se volvieron más atractivas debido a su menor “costo de oportunidad”. El repunte reciente hizo que el oro avance un 6,6% en lo que va de agosto y 27,8% en lo que va del año.

El metal precioso tuvo el viernes pasado un aumento de 2,44%, a USD 4.350 la onza, la mayor variación en los últimos dos meses

La previsión de Goldman Sachs Research es que el oro alcanzará los USD 4.900 dólares a fin de año, “impulsado principalmente por la diversificación de las reservas de los bancos centrales de los mercados emergentes”. Uno de los datos señalado en el informe es que según una reciente encuesta del Consejo Mundial del Oro, “un récord del 45% de los 76 bancos centrales encuestados entre febrero y mayo esperan aumentar sus propias reservas de oro en los próximos 12 meses”.

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Lina Thomas, analista senior de Goldman Sachs Research, destacó que existen algunos desafíos para el precio del oro a corto plazo, como la preocupación por las tasas de interés y el nivel de inflación, que podría limitar la demanda de oro, tanto como cobertura contra la depreciación del dólar como a través de ETFs sensibles a los tipos de interés. Pero la previsión de la entidad es que la Fed recortará —no subirá— las tasas, aunque no hasta el próximo año y que este cambio en la percepción del mercado impulse la demanda de los inversores por el metal precioso.

El oro en la Argentina

Aunque en los últimos años la producción de oro de la Argentina fue declinante al tiempo que aumentó fuertemente la producción de litio, las exportaciones de oro siguen siendo el principal ítem de las exportaciones mineras argentinas: en el primer semestre sumaron USD 2.905 millones, sobre un total de ventas externas del sector de USD 4.742 millones. Las exportaciones de plata, cuya extracción está normalmente asociada al oro, sumaron otros USD 562 millones, con lo cual los dos metales explicaron el 73% de las exportaciones mineras del país.

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El oro siguen siendo el principal ítem de las exportaciones mineras argentinas: en el primer semestre sumó USD 2.905 millones, 61% del total. Con la plata, llegan al 73%

Un factor que entre fines de enero y junio habría estado detrás de la tendencia bajista del precio del oro sería la tendencias de los bancos centrales de algunos países, como Rusia y Turquía, de vender oro para estabilizar sus monedas y sus economías de los impactos del conflicto en el Golfo Pérsico. Además, en ese período China, uno de los principales compradores de oro del mercado mundial, ralentizó sus compras tras el pico de enero pasado y podría haberlas reactivado a medida que el metal precioso se acercó a la cotización de USD 4.000 por onza.

En cualquier caso, el reciente repunte y la previsión de Goldman Sachs de que el oro volvería a rozar los 5.000 dólares la onza hacia fin de año jugarían a favor de las exportaciones mineras de la Argentina.

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