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Alex Caniggia respaldó a Charlotte y apuntó a Sol Abraham para que se vaya de Gran Hermano: “¡Fuera!”

Desde Venecia, el mediático publicó un video en Instagram para bancar a su hermana y cuestionar el reality, con un mensaje directo contra la participante y una convocatoria abierta al voto del público

Alex Caniggia respaldó a Charlotte Caniggia y pidió que Sol Abraham abandone Gran Hermano Generación Dorada (Video: Instagram)

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Desde Venecia, con la Basílica de San Marcos de fondo, Alex Caniggia grabó un video que acumuló decenas de miles de likes en Instagram y lanzó una campaña pública para que Solange Abraham abandone Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), al tiempo que salió en defensa de su hermana Charlotte Caniggia. “No es Gran Hermano, es Gran Armado”, arrancó el mediático, con la contundencia que lo caracteriza, antes de apuntar con todo contra la participante y contra el programa.

El video, publicado en su cuenta de Instagram donde reúne casi tres millones de seguidores, no dejó margen para la ambigüedad. “Lo que sí me da bronca es que jueguen con la guita de la gente. ¡Eso no!”, dijo Alex, al insinuar que el juego estaría condicionado por factores ajenos al voto del público. Sin nombrarla directamente en ese tramo, el mediático sugirió que Abraham contaría con una ventaja dentro del reality por una supuesta relación cercana con un productor. “Todo el mundo sabe que es la mimosa de un productor, pero si la gente la quiere afuera, tendrían que empezar a hacerle caso. Si no son unas lacras estafadoras inmundas que juegan con la guita de la gente”, disparó, antes de cerrar con un llamado a la acción: “Fuera Sol”.

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solange abraham
El mediático sugirió que Sol Abraham tendría una ventaja en Gran Hermano por una supuesta cercanía con un productor

La reacción del público fue masiva. Entre los comentarios predominaron los mensajes de apoyo a Charlotte y los pedidos para que Sol salga de la casa. “Aguante Charlotte y Sol al 9009”, “Tu hermana es la mejor”, “Charlotte a la final” y “Ojalá la saque Charlotte a Sol, ojalá” fueron algunos de los más repetidos.

No fue la primera vez que Alex apuntó contra Abraham en esta temporada. En un video anterior, el mediático ya había cuestionado su comportamiento dentro de la casa y recordó un episodio puntual: el cruce que la participante tuvo con el concursante Manuel Ibero tras la muerte de su mascota, Ámbar. “Te reíste de una persona a la que se le murió el perro... ya te va a venir el karma”, dijo entonces, sin nombrarla pero con el destinatario claro. En esa misma publicación, la calificó como “pichi, cuatro de copas, infumable” y pidió a sus seguidores que apoyaran a quienes, según él, se destacan por mérito propio.

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Mujer con gorro de lana rosa, gafas de sol y adornos en la cara. De fondo, pantallas de video. Se observan los logotipos Tronk y DGO con un código QR
Charlotte Caniggia y Sol Abraham volvieron a enfrentarse en la cena de nominados de Gran Hermano

El trasfondo de la campaña de Alex es el enfrentamiento que Charlotte y Sol mantienen dentro de la casa desde hace semanas. Este domingo, durante la cena de nominados, el cruce entre ambas volvió a escalar. Todo arrancó cuando Charlotte respondió a las críticas que venía recibiendo: “Yo no digo nada, chicas”, dijo, y Sol la frenó de inmediato: “Hacete cargo de las críticas. Qué mentirosa que sos”. La respuesta de Charlotte no se hizo esperar: “No van a poder ensuciarme. La gente ya me conoce”. Sol redobló: “Ahora te está conociendo. Yo también pensé que yo te conocía. Sos mala”.

El intercambio subió de tono hasta que Charlotte lanzó una de las frases más comentadas de la noche: “Si yo soy la mala, ¿por qué no tengo a nadie en contra de la casa? Todos te odian a vos. La mala y conchuda sos vos. Punto. Y ojalá que la gente te saque por forra”. Santiago del Moro intervino para moderar y redirigir la conversación, aunque el clima entre las dos participantes quedó lejos de destensarse. “Qué humilde”, lanzó Sol con ironía ante una de las respuestas de Charlotte.

El conflicto entre ambas viene de larga data y se intensificó tras la salida de Cola, el participante que funcionaba como aliado de Charlotte dentro de la casa. “Siento que ellas como que me quieren ensuciar todas. No van a poder conmigo. Me voy a quedar hasta que la gente me saque. Tengo mucho aguante. La gente me conoce cómo soy. Hago mucho reality”, dijo Charlotte ante la consulta del conductor sobre cómo se mantuvo firme en ese contexto.

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