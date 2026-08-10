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Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

Después del 2-0 en el Nuevo Gasómetro con doblete de Jordy Caicedo, el Globo realizó varias publicaciones en sus redes que generaron críticas

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La victoria de Huracán en el clásico ante San Lorenzo no solo selló una racha deportiva tras 25 años de sequía en el estadio Pedro Bidegain, sino que generó revuelo en las redes sociales. Las publicaciones oficiales del Globo, que celebró el 2-0 con doblete de Jordy Caicedo, encendieron la polémica.

El enfrentamiento dejó a Orlando Gill expulsado en el Ciclón, lo que marcó uno de los momentos críticos del partido. Pero el debate se trasladó rápidamente fuera del campo, al terreno digital, donde Huracán desplegó una serie de mensajes que causaron controversia.

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En la primera reacción pública tras el pitazo final, las cuentas oficiales de Huracán compartieron un video que mostraba el ingreso de los jugadores al césped del Nuevo Gasómetro. La escena fue musicalizada con una frase viral de la serie El Marginal: “Che Marito, parece una villa esto… Es una villa”. La referencia, pronunciada por el personaje Diosito cuando observa las condiciones del penal ficticio, fue utilizada por el club de Parque Patricios para aludir directamente al entorno del estadio de San Lorenzo.

A continuación, el club difundió un segundo video que captó el instante del segundo gol de Jordy Caicedo. El delantero festejó con el gesto de Topo Gigio de cara a la tribuna local, lo que precipitó una secuencia de tensión en el campo y derivó en la expulsión del arquero paraguayo. Sin embargo, el foco de la publicación no estuvo tanto en las imágenes, sino en el texto que las acompañó.

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El mensaje manifestó: “El elegido volverá a castigar a los desterrados, esta vez en sus dominios, donde reinan la suciedad y los olores nauseabundos. Jordy 9:02”. La frase imitó deliberadamente la estructura de los Salmos bíblicos e incrementó la polémica.

Tras el encuentro, el propio Caicedo decidió explicar su festejo, que había estado dirigido a la parcialidad local. El delantero manifestó: “Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo de juego. Los que me conocen de cerca saben que eso no me caracteriza. Fue un momento de euforia y los que nos dedicamos a esto me entenderán”. El pedido de disculpas buscó morigerar el impacto de una acción que le valió una tarjeta amarilla.

La respuesta de los hinchas no se hizo esperar. Muchos usuarios replicaron la actuación del ecuatoriano con memes, bromas y nuevas alusiones a su celebración. También proliferaron críticas por el tono oficial elegido en los posteos.

Dentro de la seguidilla de publicaciones, un tercer posteo apuntó a uno de los temas más sensibles para la hinchada de San Lorenzo: la aún pendiente ‘vuelta a Boedo’. El mensaje, dirigido de forma indirecta, decía: “Vuelven todos, hasta Nacho, menos vos”, en alusión a la reincorporación de Ignacio Pussetto a Huracán. El delantero, que regresó a préstamo, protagonizó una imagen junto al texto, reforzando el tono irónico de la publicación.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, San Lorenzo buscará recuperarse como local frente a Unión y revertir el impacto negativo del clásico en su campaña. Huracán, en cambio, se medirá ante Sarmiento como visitante, con la intención de sostener el envión anímico tras alcanzar una victoria que rompió una larga sequía en el estadio rival.

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