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Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

La iniciativa oficial vincula la cocina ancestral con el desarrollo local y la visibilidad del país, mientras 25 integrantes de la Red de Cocineras Tradicionales participaron en un encuentro para consolidar el expediente

El expediente ante la Unesco destaca que Guatemala tiene más de 20 variedades regionales de recados y una red de cocineras tradicionales que asegura su continuidad.
El Ministerio de Cultura y Deportes presentó a los recados mayas como una expresión de identidad y de proyección internacional para Guatemala. (DCA)
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La postulación de los recados mayas de Guatemala a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco marca un hito para la identidad y la proyección internacional de la gastronomía ancestral guatemalteca.

El anuncio del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) sitúa estos platillos en el centro de una campaña que busca preservar y difundir el legado culinario y social de las comunidades originarias del país.

Ante ello, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) ha impulsado acciones para consolidar la candidatura de los recados mayas, entre ellas la realización del Encuentro Gastronómico de Recados de Guatemala, que reunió a 25 mujeres de la Red de Cocineras Tradicionales.

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El expediente ante la Unesco destaca que Guatemala tiene más de 20 variedades regionales de recados y una red de cocineras tradicionales que asegura su continuidad.
El Jocón es un recado del área Occidental de Guatemala que consta de una salsa de color verde brillante preparada con miltomate, cebolla verde, cilantro, chiles pimientos y tallos de cebolla. (DCA)

La actividad se llevó a cabo este domingo 9 de agosto en el Antiguo Claustro de Santo Domingo, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde las portadoras de saberes ancestrales viajaron desde diversas regiones para compartir técnicas, ingredientes y relatos que sustentan la vigencia de los recados como eje de la vida familiar y comunitaria.

Durante el evento, la directora en funciones del Inguat, Bianca Espósito, manifestó que la cocina guatemalteca constituye una vía de encuentro con la cultura nacional.

El expediente ante la Unesco destaca que Guatemala tiene más de 20 variedades regionales de recados y una red de cocineras tradicionales que asegura su continuidad.
La postulación de los recados mayas de Guatemala ante la Unesco busca preservar y difundir la gastronomía ancestral guatemalteca. (DCA)

“El turismo también se vive alrededor de una mesa. Viajar implica conocer comunidades, comprender cómo se relacionan y muchas de esas historias surgen en torno a la cocina”, expresó.

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Además, precisó que el turismo gastronómico crece en el país, consolidando a la cocina como motor de desarrollo local y plataforma para la proyección internacional.

Recados mayas: más que un platillo

La viceministra de Patrimonio Cultural, Rosina Cazali, explicó que los recados no sólo representan recetas, sino un entramado social y simbólico que abarca desde la siembra de ingredientes autóctonos hasta la preparación, el consumo colectivo y la transmisión oral.

“Cada recado condensa siglos de intercambio cultural, técnicas heredadas y conocimientos milenarios”, detalló la funcionaria durante la presentación de los platillos.

El expediente ante la Unesco destaca que Guatemala tiene más de 20 variedades regionales de recados y una red de cocineras tradicionales que asegura su continuidad.
La elaboración de los recados mayas conserva ingredientes autóctonos y técnicas de molienda en piedra que se remontan a épocas prehispánicas. (DCA)

El proceso de elaboración, que incluye el uso de chiles, semillas, hierbas y técnicas de molienda en piedra, mantiene prácticas que datan de épocas prehispánicas.

En la actualidad, los recados ocupan un lugar central en celebraciones, ceremonias y rituales familiares que refuerzan la cohesión social en comunidades indígenas y mestizas. El valor simbólico de estos platillos reside en su función como ofrenda y acto de convivencia.

Patrimonio y reconocimiento internacional

La Unesco exige a los aspirantes a su lista patrimonial demostrar el arraigo social, la transmisión intergeneracional y la relevancia cultural de las prácticas postuladas.

El expediente presentado por el Ministerio de Cultura y Deportes documenta la diversidad y vigencia de los recados, así como el papel de las cocineras tradicionales como custodias del conocimiento culinario.

De acuerdo con datos oficiales, Guatemala cuenta con más de 20 variedades regionales de recados y una red activa de transmisoras culturales que garantizan la continuidad de la tradición.

El expediente ante la Unesco destaca que Guatemala tiene más de 20 variedades regionales de recados y una red de cocineras tradicionales que asegura su continuidad.
Las cocineras tradicionales compartieron en Ciudad de Guatemala técnicas, ingredientes y relatos que sostienen la vigencia de los recados mayas en la vida comunitaria. (DCA)

La nominación ante la Unesco representa un reconocimiento a estas manos artesanas y un paso estratégico para fortalecer la identidad nacional y la visibilidad internacional de la gastronomía guatemalteca.

Entre los recados más conocidos de Guatemala se encuentran:

  • Pepián: Recado oscuro y espeso a base de semillas de ajonjolí y pepitoria tostados, chiles y tomate, acompañado de carne de res, pollo o cerdo.
  • Jocón: Salsita de color verde brillante preparada con miltomate, cebolla verde, cilantro, chiles pimientos y tallos de cebolla.
  • Kak’ik: Sopa o recado rojo de origen q’eqchi’ sazonado con achiote, chile zambo y carne de chumpipe (pavo).
  • Subanik: Recado ceremonial y picante que mezcla varios tipos de carne (pollo, res y cerdo) con chiles pasas y guaque envueltos en hojas de maxán.
  • Pulique: Salsa ligera espesada con masa de maíz, típica de la región de el Quiché y Huehuetenango, servida con papa y carne.
El expediente ante la Unesco destaca que Guatemala tiene más de 20 variedades regionales de recados y una red de cocineras tradicionales que asegura su continuidad.
Las cocineras tradicionales compartieron en Ciudad de Guatemala técnicas, ingredientes y relatos que sostienen la vigencia de los recados mayas en la vida comunitaria. (DCA)
  • Revolcado: Recado espeso hecho a base de tomate y achiote, preparado tradicionalmente con la cabeza y vísceras de cerdo.
  • Hilachas: Carne de res deshebrada cocida en un recado suave de tomate, miltomate, chile guaque y papas.
  • Pinol: Recado prehispánico espesado con maíz tostado y molido, por lo general acompañado de gallina.

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