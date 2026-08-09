Los siete eclipses solares que dejaron huella en la humanidad y la astronomía

Los eclipses solares cautivan a la humanidad desde la prehistoria, su impacto se refleja en relatos, descubrimientos científicos y cambios sociales a lo largo del tiempo (Europa Press)

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A lo largo de la historia, pocas experiencias generaron tanto asombro colectivo como los eclipses solares. El repentino oscurecimiento del cielo, la aparición de un halo luminoso y el silencio que acompaña estos instantes marcaron a civilizaciones de todos los continentes. Desde tiempos remotos, el paso de la Luna frente al Sol y su sombra proyectada sobre la Tierra inspiraron mitos, rituales y leyendas, pero también preguntas sobre el funcionamiento del cosmos y el lugar de la humanidad en él.

Cada vez que un eclipse sorprendió a una comunidad, dejó rastros en piedras grabadas, textos sagrados y crónicas. En ocasiones, cambió el destino de pueblos enteros, impulsó avances científicos o motivó rebeliones y pactos de paz. Los eclipses no solo fascinaron por su belleza y rareza: también funcionaron como señales interpretadas de maneras muy distintas según la época y la cultura.

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Primer registro: el eclipse de 3340 a.C. en Irlanda

El monumento megalítico de Loughcrew Cairn L, ubicado en la actual Irlanda, alberga lo que se considera el registro más antiguo de un eclipse solar. Arqueólogos hallaron espirales y círculos concéntricos grabados en piedra. Frente a uno de estos grabados, se encontraron restos humanos calcinados, lo que sugiere que el fenómeno pudo tener un significado ritual para las comunidades prehistóricas.

Mitos y castigos: la reacción de la antigua China ante el eclipse de 2134 a.C.

En la antigua China, el eclipse de 2134 a.C. sorprendió a la corte de Chung K’ang, sus astrónomos no lograron predecirlo, lo que causó pánico (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la antigua China, los eclipses eran temidos y se asociaban con criaturas sobrenaturales. El eclipse total del 22 de octubre de 2134 a.C. tomó por sorpresa a la corte del emperador Chung K’ang. Los astrónomos imperiales His y Ho no lograron predecir el evento, lo que provocó caos y pánico.

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El emperador ordenó la ejecución de ambos, estableciendo la importancia de la astronomía en la administración imperial. El episodio ilustra cómo la interpretación de los eclipses estuvo ligada a la supervivencia de quienes tenían la responsabilidad de explicar el cosmos.

El impacto del eclipse predicho por Thales en 585 a.C.

El filósofo griego Thales de Mileto predijo un eclipse solar que ocurrió el 28 de mayo de 585 a.C. Heródoto, historiador, relató que el fenómeno sucedió mientras los ejércitos de los medos y los lidios se enfrentaban. La súbita oscuridad detuvo el combate y llevó a la firma de un tratado de paz.

Este eclipse se considera el primero predicho con precisión, lo que consolidó la reputación de la astronomía griega y demostró que los eclipses podían influir en decisiones políticas y militares.

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La descripción de la corona solar por Plutarco en el año 71

Plutarco, en el año 71, describió la corona solar como una luz visible alrededor del Sol durante un eclipse, lo que anticipó descubrimientos científicos (ESA/M.P. AYUCAR, CC BY-SA 3.0 IGO)

El 20 de marzo del año 71, el filósofo griego Plutarco escribió una de las primeras descripciones de la corona solar, la capa externa del Sol visible solo durante la totalidad de un eclipse. En su obra De Facie in Orbe Lunae, Plutarco describió que, durante un eclipse, se puede observar una luz rodeando el borde del Sol, lo que impide que la sombra quede completamente oscura. Este registro anticipó descubrimientos posteriores sobre la estructura solar.

El eclipse que inspiró la rebelión de Nat Turner en 1831

En Estados Unidos, el eclipse solar de febrero de 1831 coincidió con un momento decisivo para Nat Turner, un predicador esclavizado en el estado de Virginia. Tras presenciar el oscurecimiento del Sol, interpretó el fenómeno como un mensaje sobrenatural que lo impulsaba a movilizar a otros esclavos.

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Inspirado por esa señal, comenzó a planificar una insurrección que finalmente se concretó en agosto. La rebelión liderada por Turner resultó en la muerte de decenas de personas y tuvo repercusiones profundas en la legislación y el debate social sobre la esclavitud, dejando una marca indeleble en la historia de Estados Unidos.

La confirmación de la relatividad general en 1919

La desviación de la luz de las estrellas observada en 1919 durante el eclipse confirmó las predicciones de Albert Einstein sobre la gravedad solar (REUTERS/Lauren Owens Lambert)

El 29 de mayo de 1919, un eclipse total de Sol permitió que el físico Arthur Eddington y su equipo comprobaran la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Durante el eclipse, los científicos observaron que la luz de las estrellas cercanas al Sol resultaba desviada por la gravedad solar, tal como Einstein había predicho en 1916. Este experimento, realizado en la isla de Príncipe y en Sobral, impulsó la reputación internacional de Einstein y marcó un antes y un después en la física moderna.

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El “Gran Eclipse Americano” de 2017

El 21 de agosto de 2017, un eclipse solar total cruzó los Estados Unidos de costa a costa, fenómeno que no se producía en esa magnitud desde 1918. La NASA coordinó observaciones con 11 naves espaciales, aeronaves y la participación de miles de ciudadanos.

El “Gran Eclipse Americano” fue visto por más de 215 millones de personas en todo el país. Este evento sirvió para recopilar información sobre la atmósfera solar y promover la divulgación científica. La experiencia colectiva de observar un eclipse en la era digital reforzó el vínculo entre ciencia, educación y sociedad.

El eclipse solar más largo de la historia aún no ocurrió

El eclipse solar del 16 de julio de 2186 será el más largo jamás registrado, con una duración estimada de 7 minutos y 29 segundos (REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con la NASA, el 16 de julio de 2186 ocurrirá el eclipse solar total más largo jamás registrado, una duración estimada de 7 minutos y 29 segundos. Este fenómeno superará cualquier otro de los últimos 12 mil años. Los cálculos, basados en la trayectoria de la Tierra y la Luna alrededor del Sol, indican que la sombra lunar recorrerá una franja que atravesará principalmente Colombia, Venezuela y Guyana.

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Esta predicción surge de un análisis exhaustivo de la mecánica celeste, la influencia de los campos gravitatorios y la posición relativa de los cuerpos en el sistema solar. La extensión inusual de este eclipse permitirá observar durante más tiempo la corona solar, la atmósfera externa del Sol, y obtener datos valiosos sobre la ionosfera terrestre.