Juanicar habló de la internación de su madre y su salida de Gran Hermano: “Ella estaba en peligro”

Juanicar reveló que dejó Gran Hermano para acompañar a su madre Roxana, quien estaba internada y en peligro (Video: GH, Telefe)

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Juan “Juanicar” Caruso regresó al debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y reveló por primera vez los detalles del cuadro de salud que atravesó su madre, Roxana, tras su salida de la casa el jueves pasado. Con la voz entrecortada y sin esquivar ninguna pregunta, el actor contó que su madre fue internada para realizarse estudios, que tiene estrés postraumático y que está bajo medicación. “Mi mamá estaba en peligro, lo estuvo pasando muy mal ella y salí a acompañarla”, dijo ante el conductor Santiago del Moro y el panel del programa.

El relato del jugador reconstruyó lo que vivió desde el momento en que recibió la noticia en el confesionario. “Mi pensamiento fue: están pidiendo que yo salga, está pasando algo groso. Me asusté muchísimo cuando salí afuera y me los encontré, estaban todos llorando”, contó. Del Moro aprovechó ese punto para recordar al público el nivel de aislamiento que tienen los participantes dentro de la casa: “Para la gente que tiene dudas, ellos no saben absolutamente nada. Imaginate, ante una noticia de tu familia que puede ser algo malo, tu cabeza te va a mil”.

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Juanicar también había dado precisiones sobre el diagnóstico de su madre en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe). “Fue acumulando cosas. Mi hermanito me contó que mi mamá colapsó por completo y la tuvieron que llevar a la clínica para hacerle estudios. Ya le pasó en otras oportunidades”, explicó. En el debate del programa, agregó que Roxana empezó a sentir arritmia y mucho dolor de cabeza, lo que derivó en su internación para observación. “Está con estrés postraumático y tomando medicación”, precisó, ante la insistencia del analista Gastón Trezeguet, quien le preguntó por el diagnóstico específico.

Juan Caruso contó en el debate de Gran Hermano que Roxana sufrió estrés postraumático y quedó bajo medicación

El exparticipante fue enfático al defender la decisión de su familia de pedirle que abandonara el juego. Antes de ingresar al reality, dijo, había dejado un acuerdo claro con sus seres queridos: si algo grave ocurría con su madre, su padre o su hermano, debían avisarle y él saldría sin dudar. “Siempre priorizo a mi familia, está antes que mi vida y mi carrera”, afirmó en Cortá por Lozano, y en el debate repitió la misma idea con mayor énfasis: “Yo por mi vieja y por mi familia doy todo y lo voy a seguir haciendo. No me arrepiento de haber salido. Hoy lo vuelvo a decir”.

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Pero la noche no fue solo de testimonios emotivos. El cruce más tenso del debate se dio con Trezeguet y con Eliana Guercio. Trezeguet cuestionó la actitud de Roxana dentro del reality, al señalar que la había visto “muy entusiasmada pidiendo hate para Sol, para mí, para Eliana” y que no podía estar de los dos lados al mismo tiempo. Juanicar respondió sin rodeos: “A mi mamá le dolió mucho viniendo de vos la campaña de odio contra mí; decir que soy un violento”. Trezeguet no cedió: “Yo tengo acá que opinar lo que me parece tu actitud. De ahí, a que lloren los demás, me parece que no entendieron Gran Hermano”.

Con Guercio el choque también fue directo. La panelista le reprochó tweets viejos en los que Caruso había criticado a participantes de otras ediciones del programa. “¿Estás juzgando mi pasado? Yo pensé que venía a hablar de mi juego”, respondió el actor con ironía. “No entiendo tu planteo, me resulta ridículo”, retrucó Trezeguet. Del Moro tuvo que intervenir nuevamente para ordenar el intercambio: “Pará, le preguntan, dejemos que responda”.

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Juanicar denunció el nivel de odio en X y sostuvo que los mensajes contra su madre agravaron su cuadro tras su salida de Gran Hermano (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

El exparticipante también cuestionó el nivel de agresividad que encontró en las redes sociales al salir de la casa. “Quiero que se hable de esto y se exponga. No es normal. Entiendo que el juego genera pasiones, pero el nivel de odio es terrible. Lo que veo ahora en X es espantoso, no lo puedo entender”, dijo en Cortá por Lozano. En ese mismo contexto, reveló que su madre recibió mensajes de odio que agravaron su estado. “Colapsó completamente. No me hubiera gustado avanzar en el programa sabiendo que mi mamá estaba así”, afirmó.

La salida de Caruso también generó debate entre los propios analistas del programa. Guercio había cuestionado públicamente la decisión de la familia antes del regreso del exparticipante al estudio, al señalar que para pedirle a un hijo que abandone el juego “tiene que ser un caso de vida o muerte”. La panelista Ana Laura Román fue más lejos al plantear en vivo si la salida no habría estado motivada por el porcentaje de votos negativos que acumulaba Caruso, que al momento de su partida superaba el 52,6%.

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Caruso rechazó esa lectura de manera frontal. “Yo no tenía ningún problema, ningún versus”, dijo en el debate, al descartar que su salida estuviera relacionada con el juego. Aclaró que antes de irse no tenía información sobre el estado de la votación y que su única motivación fue acompañar a su familia en un momento de emergencia.