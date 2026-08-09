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El universo rosa de Kylie Jenner: cómo anticipó su cumpleaños con una puesta en escena de moda y glamour

A horas de cumplir 29 años, la empresaria transformó su residencia de Beverly Hills en un espacio donde cada elemento reflejó su visión estética. Cómo consolidó su influencia en el universo fashionista

Kylie Jenner anticipó la celebración de su cumpleaños número 29 con una fiesta temática en su casa de Beverly Hills, donde el color rosa fue el protagonista
Kylie Jenner anticipó la celebración de su cumpleaños número 29 con una fiesta temática en su casa de Beverly Hills, donde el color rosa fue el protagonista
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Kylie Jenner anticipó la llegada de sus 29 años con una celebración donde el rosa no solo fue protagonista, sino el hilo conductor de una puesta en escena que fusionó moda y personalidad. A horas de su cumpleaños, la empresaria transformó su mansión de Beverly Hills en un universo propio, donde cada espacio y detalle visual respondía a una curaduría estética pensada para dejar huella.

La cita, privada y exclusiva, nació con una consigna clara: impresionar y marcar tendencia. Jenner optó por una narrativa visual que osciló entre el juego y la sofisticación, reafirmando su posición como icono del estilo contemporáneo. El primer adelanto de la fiesta llegó a través de sus historias de Instagram: un vestido mini de vinilo fucsia, con escote halter pronunciado y silueta al cuerpo, capturó la atención de sus seguidores.

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El look se completó con sandalias de la colección primavera/verano 2026 de Gucci, una bufanda de plumas y una corona, ambas en tono rosa, que sumaron textura y dramatismo al estilismo. Así, Jenner convirtió su vestuario en una declaración de intenciones y en una extensión natural de la estética que domina tanto su marca personal como el pulso de la moda actual.

La empresaria y figura de las redes sociales eligió una estética lúdica y sofisticada, reafirmando su influencia en la moda y el universo digital
La empresaria y figura de las redes sociales eligió una estética lúdica y sofisticada, reafirmando su influencia en la moda y el universo digital

Kylie sumó una manicura y uñas en la misma gama, logrando un estilismo perfectamente coordinado y pensado para no pasar desapercibido. La elección de Jenner convirtió el vestuario en un guiño directo a la estética Barbie, tendencia que ha impactado la moda y la cultura pop en los últimos años y que se consolida como parte del universo visual de la empresaria.

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Fiesta temática y código de vestimenta

La preparación de la fiesta comenzó días antes, con publicaciones en redes sociales que avivaron la expectativa de sus seguidores. La mansión de Beverly Hills se transformó en un espacio temático donde cada rincón reflejó la personalidad y el sello distintivo de la empresaria.

La celebración, que la propia Kylie denominó “Princess Kitty” en una historia de Instagram, incluyó un código de vestimenta para los invitados: prendas y accesorios rosados, coronas y boas de plumas. Entre los asistentes destacaron Hailey Bieber, Khloé Kardashian, Devon Lee Carlson y Victoria Villarroel, quienes se sumaron a la consigna y aportaron su propio estilo al evento. Hailey Bieber compartió imágenes preparando cócteles y posando con una tiara, una boa rosa y un top de tirantes en el mismo tono, mientras interactuaba con otros invitados en la cocina de Jenner.

La decoración de la fiesta se centró en mesas con donas, dulces y pasteles personalizados, todos con detalles rosados y diseños alusivos a la temática
La decoración de la fiesta se centró en mesas con donas, dulces y pasteles personalizados, todos con detalles rosados y diseños alusivos a la temática

Detalles y decoración: el rosa como hilo conductor

La decoración de la cocina reflejó el espíritu de la celebración. Una mesa central exhibía donas, dulces y una selección de pasteles personalizados. Uno de los pasteles era blanco y estaba cubierto de gemas de colores, mientras que otro imitaba la figura de una mujer en bikini rosa, con la palabra “meow” escrita en el glaseado. Un tercer pastel, completamente rosa, mostraba la inscripción “Happy Birthday, kitty Kylie” y pequeños gatos de glaseado con gorros de fiesta. Cada pastel tenía un diseño y una personalidad propia, lo que aportó una dimensión lúdica y visual al evento.

Una de las tortas presentadas era completamente blanca y estaba decorada con gemas de colores, aportando un toque de brillo y sofisticación a la mesa central
Una de las tortas presentadas era completamente blanca y estaba decorada con gemas de colores, aportando un toque de brillo y sofisticación a la mesa central

Las imágenes reveladas mostraron a Jenner posando junto a la mesa de dulces, reforzando la importancia otorgada a la estética y a la curaduría visual de cada rincón. Los pasteles y la decoración funcionaron, además, como una extensión de la narrativa personal de la empresaria, donde cada detalle suma a la construcción de su marca.

Otra de las fotos que compartió la empresaria en sus redes sociales
Otra de las fotos que compartió la empresaria en sus redes sociales

La previa del cumpleaños de Kylie Jenner funcionó también como un escaparate de su marca personal y su influencia en la industria de la moda y la belleza. Desde su aparición en el reality “Keeping Up with the Kardashians”, Jenner consolidó su proyección pública a través de la estética, la moda y el negocio digital. El evento se transformó en una muestra de cómo la empresaria utiliza cada ocasión para reafirmar su identidad y lanzar nuevas tendencias. “Mis amigos me consiguieron los pasteles más lindos”, escribió Jenner en una de sus historias, destacando la participación activa de sus invitados en la preparación de los detalles.

La fiesta, más allá de la celebración personal, evidenció el alcance internacional de la marca Kylie Jenner y su capacidad para imponer estilos.

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