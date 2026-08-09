Michael Kors a los 67 años: la fórmula del diseñador que transformó la elegancia y el lujo cotidiano

Michael Kors crece en Merrick, Long Island, con una fascinación temprana por la ropa y el estilo (REUTERS/Jeenah Moon)

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A los 67 años, Michael Kors celebra una trayectoria que ha transformado el panorama de la moda global. Con una visión única del lujo accesible, estilo sofisticado y un enfoque pragmático, formó un imperio cuya influencia se extiende desde las pasarelas de Nueva York hasta los armarios de celebridades.

Nacido el 9 de agosto de 1959 en Merrick, Long Island, el interés de Michael Kors por la moda surgió en su infancia. A los 5 años, aconsejó a su madre sobre el vestido de novia que usaría en su segundo matrimonio, demostrando una intuición temprana para el diseño.

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Tras graduarse de la escuela secundaria en 1977, ingresó al Fashion Institute of Technology y comenzó a trabajar en la boutique Lothar’s, donde su talento fue detectado por Dawn Mello, ejecutiva de Bergdorf Goodman.

Los desfiles alternan interiores con alfombras rojas y lámparas geométricas y escenarios al aire libre (REUTERS/Jeenah Moon)

En 1981, lanzó oficialmente su propia línea. Su primer desfile, celebrado en 1984, marcó la pauta de su propuesta: prendas que combinan la sofisticación de la ropa deportiva estadounidense con el glamur y la funcionalidad.

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Desde el inicio, Kors supo interpretar las necesidades de mujeres modernas, creando piezas que transmiten seguridad, comodidad y control.

Michael Kors supo reinventar la noción de ropa deportiva de lujo, mostrando que la elegancia y la practicidad pueden convivir en el día a día.

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Su trabajo se distingue por siluetas limpias, materiales de calidad y una atención constante a los detalles, lo que ha permitido que su visión de la moda trascienda fronteras y culturas.

La marca se expande a ciudades como Nueva York, Londres, Milán, Dubái, Tokio, Hong Kong y Río de Janeiro (REUTERS/Jeenah Moon)

Fundación y expansión de la marca

La empresa Michael Kors fue fundada en 1981 y rápidamente se consolidó como un referente en el sector de accesorios y prendas listas para usar.

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Bajo el paraguas de la compañía conviven actualmente varias líneas: Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors y Michael Kors Mens. Estos productos abarcan desde bolsos y calzado hasta relojes, joyería, anteojos y una línea de perfumería.

Meg Ryan lleva un diseño negro largo con tul y lentejuelas florales como eje del look (REUTERS/Andrew Kelly)

La marca extendió su presencia global a través de tiendas propias y socios licenciatarios en ciudades como Nueva York, Londres, Milán, Dubái, Tokio, Hong Kong y Río de Janeiro.

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La diversidad y el alcance internacional caracterizan su expansión, así como el esfuerzo por construir un entorno de trabajo integrador y celebrar la pluralidad de culturas y experiencias.

Entre 1997 y 2004, Michael Kors fue nombrado director creativo de Céline, una de las casas de moda más importantes de Francia. Su gestión devolvió protagonismo a la firma, logrando reposicionarla entre las grandes marcas europeas.

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La mezcla de glamur y funcionalidad sostiene una idea de control, comodidad y seguridad personal (REUTERS/Caitlin Ochs)

Durante ese periodo, Kors también expandió su propia empresa: en 2002 lanzó Michael Kors Mens y en 2004, MICHAEL Michael Kors, consolidando su presencia tanto en moda femenina como masculina.

También recibió numerosos galardones y premios de la industria, reconocimiento a su originalidad y a su capacidad para fusionar sofisticación y confort. Su filosofía se resume en una frase: “Diseño para mujeres y hombres que necesitan ropa y accesorios que puedan seguir el ritmo de sus vidas aceleradas y les hagan sentir mejor consigo mismos”.

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Leslie Bibb elige un conjunto dorado metálico de dos piezas con protagonismo cromático (REUTERS/Eduardo Munoz)

La Michael Kors Collection es sinónimo de prendas sofisticadas y atemporales, pensadas para el estilo de vida de la alta sociedad. Incluye propuestas de vestir y de noche, calzado, bolsos y accesorios que destacan por su glamur discreto y elegancia funcional.

Por su parte, MICHAEL Michael Kors apuesta por una identidad fresca y urbana, con tendencias, colores y estampados actuales, logrando el equilibrio entre lujo accesible y desenfado.

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La línea masculina, Michael Kors Mens, se caracteriza por la fusión de sastrería refinada y espíritu deportivo, ofreciendo prendas que combinan comodidad y elegancia para el hombre contemporáneo.

Celebridades que han elegido Michael Kors

Anne Hathaway luce un strapless bicolor con motivos florales y contrastes gráficos de Michael Kors (REUTERS/Daniel Cole)

Numerosas figuras del espectáculo han lucido creaciones de Michael Kors en alfombras rojas y eventos destacados.

Anne Hathaway deslumbró con un vestido strapless negro y blanco, decorado con motivos florales y gráficos contrastantes, mientras que Leslie Bibb optó por un conjunto dorado metálico de dos piezas, realzando la fuerza cromática de la colección.

Meghan Thee Stallion apuesta por pedrería y lentejuelas en un vestido plateado con estola blanca (REUTERS/Mario Anzuoni)

Meghan Thee Stallion eligió un vestido plateado de tirantes, adornado con pedrería y lentejuelas, acompañado de una estola blanca que aportó volumen y contraste.

Meg Ryan vistió un diseño largo en negro, con aplicaciones de tul y lentejuelas florales, y Emily Blunt apostó por una combinación de blusa de encaje blanco y pantalones negros brillantes, complementada con una sobrefalda estructurada y detalles de organza.

Emily Blunt combina encaje blanco y negro brillante con una sobrefalda estructurada y organza (REUTERS/Andrew Kelly)

El sello de Michael Kors en la moda de celebridades radica en la capacidad de sus diseños para realzar la personalidad y el estilo de quienes los llevan, consolidando la marca como sinónimo de elegancia contemporánea y versatilidad.

Por su parte, los desfiles de la marca se distinguen por la variedad en la ambientación: desde espacios interiores con alfombras rojas y lámparas geométricas hasta escenarios al aire libre con fondos urbanos y vegetación floral.

Michael Kors diseña para rutinas aceleradas con prendas y accesorios que acompañan el día a día (REUTERS/Jordan Tovin)

La iluminación y la arquitectura de los espacios realzan la estética de las colecciones, que se presentan con looks de líneas limpias, tonos neutros y acentos de color, materiales como lana, tejidos brillantes, encaje y aplicaciones de pelo sintético. Los accesorios y el calzado reflejan la apuesta por la sofisticación y la funcionalidad.