Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

El Ministerio de Educación inicia una capacitación nacional para más de 90.000 docentes (Foto cortesía Ministerio de Educación)

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) pondrá en marcha este lunes una jornada nacional de capacitación para más de 90,000 docentes, enfocada en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y la actualización profesional de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027. El proceso, que se desarrollará bajo el lema “Educación que inspira y transforma”, involucra a formadores previamente entrenados y se orienta a impactar a más de 2 millones de estudiantes en todo el país, según informó el propio Ministerio.

De acuerdo con el comunicado oficial, la jornada formativa abarcará a docentes de todos los niveles, modalidades y subsistemas educativos, con el objetivo de “fortalecer conocimientos, prácticas y herramientas pedagógicas para generar mejores oportunidades de aprendizaje”. El Ministerio subrayó que el lema de la campaña pone en el centro el rol de los docentes como motor del aprendizaje y agentes de cambio en las aulas.

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La capacitación, que estará a cargo de 11,098 formadores, incluirá temas como planificación mediante secuencias didácticas, evaluación por competencias y uso de tecnologías activas en el aula. Entre los contenidos principales figuran la integración de nuevas metodologías para la evaluación y el aprovechamiento de los resultados, así como el impulso de herramientas digitales orientadas a la mejora de los aprendizajes, según detalló el MINERD.

La cartera educativa afirmó que la formación del personal es un componente central para asegurar condiciones en el sistema, y sostener que la enseñanza y el aprendizaje se activen desde el primer día (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabeza esta iniciativa, que se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para garantizar las “condiciones óptimas” en el sistema educativo. “La formación del personal docente constituye uno de los componentes centrales de estos preparativos, al permitir que los educadores actualicen sus conocimientos y fortalezcan las herramientas que utilizarán durante el nuevo año lectivo”, puntualizó la cartera.

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Alcance de la iniciativa pública

La participación masiva de educadores, según la información difundida por el Ministerio de Educación, facilitará la puesta en común de nuevos enfoques y recursos para la enseñanza, a la vez que prepara a los equipos docentes para los retos y oportunidades del ciclo escolar 2026-2027. El propio organismo indicó que la capacitación docente se desarrollará en paralelo con otras acciones, como la dotación de materiales y recursos educativos, la ampliación de infraestructuras y la adecuación de los centros escolares.

El regreso a clases está previsto para el 24 de agosto, fecha en la que más de 2 millones de estudiantes comenzarán el nuevo período lectivo. En palabras del MINERD, estas acciones forman parte de un plan integral para que “los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen desde el primer día de clases”, con una apuesta por la calidad educativa y la equidad en todo el territorio nacional.

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El programa incluye secuencias didácticas, medición por competencias y recursos tecnológicos, con un objetivo declarado de alcance nacional que se conecta con el inicio del período lectivo 2026-2027 (Foto cortesía Ministerio de Educación)

En julio se anunció que más de40 mil docentes del sistema educativo público de República Dominicana participan en programas de formación impulsados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) para el año escolar 2026-2027, una estrategia del Ministerio de Educación orientada a reforzar la práctica pedagógica desde el inicio de clases y a sostener la mejora de los aprendizajes.

Se integra la oferta el Congreso Nacional de Desarrollo de Competencias para el Bienestar Integral del Docente “Cuidar para Educar”, con 1.300 participantes, y los programas de Inglés, con otros 1.300 docentes.