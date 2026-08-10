República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

La jornada comenzará este lunes y busca reforzar prácticas pedagógicas y la actualización profesional antes del ciclo lectivo 2026-2027, con un alcance estimado de más de dos millones de alumnos en todo el país

El Ministerio de Educación inicia una capacitación nacional para más de 90.000 docentes (Foto cortesía Ministerio de Educación)
El Ministerio de Educación inicia una capacitación nacional para más de 90.000 docentes (Foto cortesía Ministerio de Educación)
Guardar

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) pondrá en marcha este lunes una jornada nacional de capacitación para más de 90,000 docentes, enfocada en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y la actualización profesional de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027. El proceso, que se desarrollará bajo el lema “Educación que inspira y transforma”, involucra a formadores previamente entrenados y se orienta a impactar a más de 2 millones de estudiantes en todo el país, según informó el propio Ministerio.

De acuerdo con el comunicado oficial, la jornada formativa abarcará a docentes de todos los niveles, modalidades y subsistemas educativos, con el objetivo de “fortalecer conocimientos, prácticas y herramientas pedagógicas para generar mejores oportunidades de aprendizaje”. El Ministerio subrayó que el lema de la campaña pone en el centro el rol de los docentes como motor del aprendizaje y agentes de cambio en las aulas.

PUBLICIDAD

La capacitación, que estará a cargo de 11,098 formadores, incluirá temas como planificación mediante secuencias didácticas, evaluación por competencias y uso de tecnologías activas en el aula. Entre los contenidos principales figuran la integración de nuevas metodologías para la evaluación y el aprovechamiento de los resultados, así como el impulso de herramientas digitales orientadas a la mejora de los aprendizajes, según detalló el MINERD.

La cartera educativa afirmó que la formación del personal es un componente central para asegurar condiciones en el sistema, y sostener que la enseñanza y el aprendizaje se activen desde el primer día (Foto cortesía Ministerio de Educación)
La cartera educativa afirmó que la formación del personal es un componente central para asegurar condiciones en el sistema, y sostener que la enseñanza y el aprendizaje se activen desde el primer día (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabeza esta iniciativa, que se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para garantizar las “condiciones óptimas” en el sistema educativo. “La formación del personal docente constituye uno de los componentes centrales de estos preparativos, al permitir que los educadores actualicen sus conocimientos y fortalezcan las herramientas que utilizarán durante el nuevo año lectivo”, puntualizó la cartera.

PUBLICIDAD

Alcance de la iniciativa pública

La participación masiva de educadores, según la información difundida por el Ministerio de Educación, facilitará la puesta en común de nuevos enfoques y recursos para la enseñanza, a la vez que prepara a los equipos docentes para los retos y oportunidades del ciclo escolar 2026-2027. El propio organismo indicó que la capacitación docente se desarrollará en paralelo con otras acciones, como la dotación de materiales y recursos educativos, la ampliación de infraestructuras y la adecuación de los centros escolares.

El regreso a clases está previsto para el 24 de agosto, fecha en la que más de 2 millones de estudiantes comenzarán el nuevo período lectivo. En palabras del MINERD, estas acciones forman parte de un plan integral para que “los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen desde el primer día de clases”, con una apuesta por la calidad educativa y la equidad en todo el territorio nacional.

El programa incluye secuencias didácticas, medición por competencias y recursos tecnológicos, con un objetivo declarado de alcance nacional que se conecta con el inicio del período lectivo 2026-2027 (Foto cortesía Ministerio de Educación)
El programa incluye secuencias didácticas, medición por competencias y recursos tecnológicos, con un objetivo declarado de alcance nacional que se conecta con el inicio del período lectivo 2026-2027 (Foto cortesía Ministerio de Educación)

En julio se anunció que más de40 mil docentes del sistema educativo público de República Dominicana participan en programas de formación impulsados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) para el año escolar 2026-2027, una estrategia del Ministerio de Educación orientada a reforzar la práctica pedagógica desde el inicio de clases y a sostener la mejora de los aprendizajes.

Se integra la oferta el Congreso Nacional de Desarrollo de Competencias para el Bienestar Integral del Docente “Cuidar para Educar”, con 1.300 participantes, y los programas de Inglés, con otros 1.300 docentes.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónRepública DominicanaDocentesAño escolarinicio del año escolarformación docente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Motorista se pasó el semáforo en rojo y provocó un choque múltiple con una patrulla volcada en Guatemala

Según el parte policial, el choque comenzó cuando una motocicleta cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad en zona 1; hubo tres lesionados

Motorista se pasó el semáforo en rojo y provocó un choque múltiple con una patrulla volcada en Guatemala

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Esta hoja de ruta busca aumentar la inversión, elevar la productividad y modernizar uno de los sectores más importantes de la economía nacional.

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

La previsión oficial se sostiene en el alza de 28% hasta junio, en 95,000 llegadas del exterior durante agosto y en 3.2 millones de desplazamientos dentro del país

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Tras dejar a tres hijos en la orfandad, sus familiares inician una campaña de recaudación para repatriar su cuerpo, al tiempo que esperan el informe de la investigación policial y una respuesta formal por parte de la empresa donde laboraba el nicaragüense

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

La iniciativa oficial vincula la cocina ancestral con el desarrollo local y la visibilidad del país, mientras 25 integrantes de la Red de Cocineras Tradicionales participaron en un encuentro para consolidar el expediente

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

TECNO

Dónde ver la segunda parte de Cien Años de Soledad de manera segura y legal

Dónde ver la segunda parte de Cien Años de Soledad de manera segura y legal

Temblor en Colombia: cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

El manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la superinteligencia: ni despidos masivos ni monopolios

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 10 de agosto

ENTRETENIMIENTO

Murió Tedde Moore, la actriz de la maestra de Ralphie en “Una historia de Navidad”

Murió Tedde Moore, la actriz de la maestra de Ralphie en “Una historia de Navidad”

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Tras 11 años de trayectoria, Jeongyeon abandona JYP Entertainment, ¿qué pasará con TWICE?

Amistad renovada y encuentros privados: Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a acercarse a más de 20 años de su divorcio

Broadway rompe su récord de ingresos y la temporada cierra con 1.910 millones de dólares

MUNDO

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

Conmoción en Tailandia: un ex diputado mató a tiros a un funcionario por una deuda y se entregó a la policía

Cómo la IA está quebrando al Estado británico

Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo del territorio ruso: mil kilómetros al este de Moscú

Los pueblos más aislados del mundo: dónde viven y por qué mantienen distancia del exterior