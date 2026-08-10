El codazo de Maravilla Martínez por el que fue expulsado en la caída de Racing ante Argentinos: el gesto que llamó la atención

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Adrián Maravilla Martínez fue expulsado en el duelo entre Racing y Argentinos Juniors, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. La acción dejó a la Academia con un jugador menos en el estadio Diego Armando Maradona, complicando sus planes desde el primer tiempo.

El incidente se produjo a los 20 minutos de juego. Maravilla saltó para disputar una pelota aérea cerca de la mitad de la cancha y extendió su codo izquierdo, impactando el rostro de Kevin Gutiérrez. El golpe provocó un corte cerca de la ceja en el futbolista local, quien requirió asistencia médica inmediata y un vendaje para continuar.

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La jugada inicial pasó inadvertida para el árbitro Pablo Dóvalo, quien no sancionó la infracción en el momento. Sin embargo, la intervención del VAR, encabezada por Diego Ceballos, resultó determinante: tras revisar el monitor, el juez principal optó por mostrar la tarjeta roja directa a Martínez, quien se retiró sin protestar y, según lo visto en el campo, se preocupó por el estado de Gutiérrez y le ofreció disculpas antes de abandonar el terreno.

Maravilla Martínez fue expulsado por un codazo sobre Kevin Gutiérrez en el duelo ante Argentinos Juniors (Foto: FOTOBAIRES)

Cuando Racing ya perdía por la mínima tras el gol de Tomás Molina a los 9 minutos, la salida del delantero dejó al equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda en inferioridad numérica desde muy temprano en el encuentro. A pesar de este revés, el conjunto visitante logró empatar rápidamente gracias a una jugada colectiva que terminó con la definición de Ezequiel Cannavo, habilitado por el juvenil Alejandro Tello.

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La expulsión de Martínez no solo condicionó el planteo táctico de Racing, sino que también privó al equipo de una de sus principales opciones ofensivas para el resto del partido y para el próximo compromiso ante Banfield. Mientras tanto, se aguarda la resolución del Tribunal de Disciplina, que determinará si la sanción se extenderá a más fechas, aunque la política reciente de la AFA podría reducir el castigo.

A lo largo del ciclo en Racing, Martínez acumula cinco expulsiones en 118 partidos, cuatro de ellas con roja directa. Esta reincidencia genera preocupación, dado su peso en el equipo y su capacidad goleadora.

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El delantero de la Academia volvió a acumular nuevamente una tarjeta roja a su registro y se perderá el próximo compromiso (Foto: FOTOBAIRES)

El historial de Maravilla muestra que este tipo de situaciones no son aisladas. En mayo, el delantero fue expulsado en los cuartos de final del Torneo Apertura frente a Rosario Central, también por un codazo. Además, en febrero, durante un partido contra Boca Juniors, evitó la expulsión tras una acción similar, sancionada solo con amarilla al no intervenir el VAR.

Tras la expulsión ante Argentinos Juniors, la actitud de Martínez luego de recibir la sanción llamó la atención por su tranquilidad: no protestó la decisión arbitral y se mostró pendiente de la salud de Gutiérrez. El delantero se retiró del campo sin gestos de disconformidad, lo que contrastó con la gravedad de la falta. En el cierre del partido Hernán López Muñoz selló el resultado con el 2-1.

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“Después me pidió disculpas, me dijo que fue sin intención. Obviamente le acepté las disculpas, pero tengo un tajo enorme”, contó Kevin Gutiérrez sobre el codazo de Maravilla.

Otra situación que generó inquietud en el estadio fue la lesión de Marco Di Cesare, cuando tras intentar despejar la pelota, el defensor realizó un mal movimiento y terminó cayendo sobre su pie derecho, quedó visiblemente dolorido. Los gestos de sufrimiento y los gritos del ex Argentinos Juniors llevaron a que el partido se interrumpiera de inmediato, mientras el cuerpo médico ingresaba al campo. Finalmente, fue retirado en el carrito de emergencias y, según la transmisión oficial, trasladado al hospital.

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