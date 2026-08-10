Los desafíos de Caputo: se conocerá el dato de inflación de julio y el Tesoro buscará conseguir más dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá que enfrentar la publicación del dato de inflación de julio está semana. (Foto: Reuters)

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Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, afrontará al menos dos desafíos: la publicación del dato de inflación de julio, del que las consultoras y el anticipo de la inflación minorista de julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) adelantan una aceleración, y habrá una nueva licitación del Bonar 2029 (AO29), con el que el Tesoro busca hacerse de más dólares en pos de cumplir con el programa financiero.

Mientras, se debate de qué modo se puede dotar al sistema bancario con un mayor margen de liquidez de modo que el crédito vuelva a estimular un nivel de actividad decaído. Más allá de los cambios que impulsa el gobierno a la ley de “inocencia fiscal”, que apunta también a ese objetivo, los bancos insisten en que el gobierno podría apuntalar una expansión del crédito mediante el expediente de aflojar los encajes y los requisitos para prestar los abundantes depósitos en dólares de que disponen las entidades financieras.

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El jueves, 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de las respuestas de las consultoras arrojó un guarismo del 2 por ciento. Un dato así o superior marcaría una aceleración respecto al 1,9% de junio. Tal vez leve, pero que cortaría la tendencia descendiente que se observó desde abril.

El Gobierno ya tuvo un mal adelanto el viernes, cuando el dato de inflación el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) mostró un aumento del 2,9% en julio, nada menos que 1,1 puntos porcentuales más que en junio. La variación interanual fue de 33,2% y la acumulada en siete meses de 19,4 por ciento.

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El IPCBA de julio en la Ciudad de Buenos Aires marcó una suba de 2,9%, impulsada por aumentos en turismo y vivienda. (Foto: Reuters)

La evolución mensual de la inflación en CABA respondió principalmente a aumentos en Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura. En conjunto, estas divisiones aportaron 2,11 p.p. a la variación del nivel general del IPCBA en julio.

El mayor aumento correspondió a Restaurantes y hoteles, con un incremento promedio de 5,3% en gran medida por las subas en las tarifas de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor, de los precios de alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

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A la par de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,7% y aportó 0,54 p.p. al nivel general. Esta suba se vinculó con incrementos en los gastos comunes de vivienda, alquileres y tarifas residenciales de electricidad. El mes de las vacaciones de invierno suele mostrar una mayor demanda en el sector turístico y recreativo, lo que se trasladó en los precios de hoteles y servicios asociados.

Y si bien, las canastas con las que se mide la inflación en CABA y la Nacional no son las mismas, ya que la de Ciudad pondera en mayor medida los servicios sobre bienes -a la inversa de la del Indec-, siempre sirve para marcar la tendencia general a la que corrieron los precios en el mes.

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Aunque sea por factores estacionales como las vacaciones de invierno, un salto en la inflación por mínimo, es un mal dato para el Gobierno porque pone en duda la capacidad de poder perforar el piso mensual en torno al 2% en que se ubica la inflación desde septiembre del año pasado con picos de hasta 3,4% en marzo.

En búsqueda de dólares

El otro desafío de Economía es financiero. El miércoles tendrá lugar una nueva colocación del Bonar 2029 (AO29), un título en dólares cuyo vencimiento está previsto para mediados del próximo gobierno.

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En la última licitación, la Secretaría de Finanzas tuvo menores ofertas y mayores dificultades para completar el cupo. Hace 15 días, Finanzas logró colocar USD 309 millones en la primera vuelta, con ofertas por USD 366 millones, a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 8,02%, por encima del 7,99% de la anterior licitación. En la segunda vuelta, la colocación sumó otros USD 150 millones. Del cupo de USD 2.000 millones del AO29, Finanzas ya logró colocar USD 1.126 millones por lo que le restan conseguir USD 874 millones.

La licitación del Bonar 2029 enfrenta desafíos por la suba de la tasa nominal anual y una menor interés por parte de los inversores (Foto crédito: Reuters)

El accionar de la Secretaría de Finanzas en las últimas licitaciones reveló la estrategia oficial: priorizar una tasa de financiamiento más baja, aunque esto implique reunir dólares a un ritmo más lento. Sin embargo, en la última colocación las ofertas resultaron menores y la TNA ya se ubicó por encima del 8%. Este escenario siembra dudas de cara al próximo año y los supuestos del programa financiero, ya que para 2027, año electoral, Economía pretende conseguir en el mercado de capitales local unos 5.000 millones dólares.

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El dato nacional de inflación y la licitación del Bonar 2029 definirán el pulso de los mercados a corto plazo. Y la publicación del IPC nacional y el resultado de la colocación de deuda en dólares delinearán el escenario financiero y la capacidad de respuesta del equipo liderado por Caputo.