La foto del Dibu Martínez mientras disfruta de sus vacaciones que causó furor en las redes y recordó su otra gran pasión

Martínez pesca junto a un amigo en las aguas de Quarteira, Faro, durante sus vacaciones en Portugal antes de reincorporarse al Aston Villa (Instagram/@emi.martinez26)

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Emiliano “Dibu” Martínez eligió una caña de pesca para descansar del fútbol. El arquero de la selección argentina y del Aston Villa de Inglaterra compartió en su cuenta de Instagram una foto a bordo de un bote en las aguas de Quarteira, en la región de Faro, Portugal, junto a un amigo identificado como @totobertoglio. La imagen, publicada con la etiqueta “Domingo”, lo muestra sin camiseta y con una sonrisa amplia, en uno de sus últimos días de descanso antes del regreso a los entrenamientos con su club.

El destino no fue casual. Martínez cerró sus vacaciones en Portugal, país de origen de su pareja, Mandinha, pero antes pasó varios días en Argentina, en el campo que posee en las cercanías de Sierra de los Padres, a pocos kilómetros de Mar del Plata, su ciudad natal. Las primeras imágenes de ese tramo de su descanso las compartió la propia Mandinha en sus historias de Instagram: el arquero con la campera de la selección argentina, sus hijos recolectando leña en pleno invierno marplatense, ovejas en el campo y partidas de juegos de mesa. Hasta prendió la parrilla para comer con la familia.

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El regreso a sus pagos llegó tras el desgaste físico y emocional de un Mundial que dejó marca. Argentina llegó a la final, pero cayó ante España por 1-0, con un gol de Ferrán Torres a los 106 minutos de la prórroga. Martínez fue uno de los últimos en caer: realizó 12 atajadas en el partido decisivo y sostuvo el empate hasta la prórroga. Un fin de semana posterior, Mandinha publicó nuevas fotos desde Sierra de los Padres junto a amigos y escribió: “Un finde con la banda de siempre: por muchos momentos más así. Serán rápidos, pero eternos”.

La postal en el mar portugués tiene un trasfondo familiar que el propio Martínez explicó en una acción de prensa de Aston Villa: cuando sus compañeros fueron consultados sobre a qué se dedicarían si no fueran futbolistas, el arquero respondió sin dudar: “Fishmonger” (pescador). La conexión con el rubro viene de origen: su padre es socio de una pesquera en Mar del Plata y su hermano Alejandro también está vinculado al sector.

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La pasión por la pesca convive con otros intereses del guardameta fuera de las canchas. Martínez también siente afinidad por el automovilismo y llegó a instalar un simulador de Fórmula 1 en su casa de Inglaterra, aunque finalmente eligió el fútbol como profesión.

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Mientras pescaba en las aguas portuguesas, el mercado de pases europeo también movió fichas en torno a su nombre. La Juventus de Italia fue el club que más avanzó en las negociaciones: su entrenador Luciano Spalletti reconoció públicamente el interés y llegó a afirmar que Martínez “es un gran arquero y un jugador que quiere irse este verano”, según recogió La Gazzetta dello Sport.

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La Vecchia Signora buscó durante semanas acercar una propuesta, pero el Aston Villa se mantuvo firme en su exigencia de 12 millones de euros por el pase. El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano confirmó que la Juventus notificó al club inglés su decisión de no avanzar al considerar los costos excesivos. Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol del Villa, fue categórico desde el inicio: “El futuro de Dibu está asegurado. Se queda con nosotros y no tenemos intención de dejarlo ir este verano”. El contrato del arquero con el club de Birmingham se extiende hasta el 30 de junio de 2029.

Aunque el regreso al ruedo se acerca, Martínez no estará presente en el debut de Aston Villa en la temporada, ya que el equipo dirigido por Unai Emery disputará el próximo miércoles la Supercopa de Europa ante el París Saint-Germain en Salzburgo, Austria. En su ausencia, el titular bajo los tres palos será el neerlandés Marco Bizot. Se espera que el arquero se incorpore al plantel a la brevedad para estar disponible en el debut en la Premier League, previsto para el 23 de agosto ante el Brighton.

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