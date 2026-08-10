La selección argentina de básquet se consagró campeona del Sudamericano Femenino: le ganó 53-44 la final a Venezuela

La selección argentina de baloncesto femenino celebra su victoria

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La selección argentina de básquet femenino se consagró campeona del Campeonato Sudamericano Femenino FIBA 2026 al vencer a Venezuela por 53 a 44 en la final disputada el domingo 9 de agosto en el Espacio DAM de Zárate, provincia de Buenos Aires. Fue el cuarto título sudamericano de las Gigantes a nivel femenino, tras las consagraciones de 1948, 2018 y 2024.

El partido arrancó con Venezuela al frente. Las visitantes dominaron el primer cuarto por 17 a 13, pero Argentina recuperó el control sobre el cierre del segundo período, pasó al frente en el marcador y ya no volvió a ceder el liderazgo. Las Albicelestes lideraron durante 27 minutos y 23 segundos, contra 11 minutos y 11 segundos de Venezuela, con 7 cambios de liderato y un solo empate a lo largo de los 40 minutos. El mejor parcial del encuentro fue un 12-0 a favor del equipo local.

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La gran figura del certamen fue la capitana Melisa Gretter, designada MVP del torneo. En la final anotó 17 puntos —máxima anotadora del partido—, sumó 8 rebotes y repartió 4 asistencias en 36 minutos sobre la cancha. Gretter y Florencia Chagas integraron el quinteto ideal del torneo. En la definición, Chagas aportó 8 puntos, mientras que Diana Cabrera cerró con 10 puntos, 9 rebotes y la mayor valoración individual del partido, con una eficiencia de 16. Julieta Mungo y Agostina Burani completaron el scoring con 7 unidades cada una.

Argentina se consagró en el Sudamericano (Gentileza: www.fiba.basketball)

“La verdad que es una locura todo esto. Muy contenta por lo que logramos. Sabíamos que iba a ser un partido así y creo que el equipo respondió como tenía que responder, así que muy felices”, sumó Gretter en diálogo con Basquetpass TV.

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“Nosotras para competir siempre en torneos internacionales necesitamos entrenar mucho. Este año hay muchas caras nuevas, entonces necesitábamos encontrarnos como equipo y creo que eso es fundamental. El trabajo que venimos haciendo cada una en sus clubes y bueno, lo que trabajamos esto hoy”, concluyó.

Por Venezuela, Génesis Rivera y Brianna Herlihy compartieron el liderazgo anotador con 11 puntos cada una. Herlihy además capturó 10 rebotes para completar un doble-doble. Daniela Wallen —la jugadora más eficiente del torneo con un promedio de 28,0 puntos de valoración por partido— cerró la final con 6 puntos y 8 rebotes en 33 minutos.

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Argentina terminó el certamen de forma invicta. En la fase de grupos superó a Colombia, Paraguay y Uruguay; en semifinales derrotó a Brasil por 72 a 66, con Gretter como figura con 20 puntos y 9 asistencias, y Cabrera con 8 puntos y 13 rebotes. Venezuela llegó a la final tras eliminar a Colombia por 68 a 64.

El plantel conducido por el entrenador Gregorio Martínez combinó experiencia y juventud. Las bases fueron Gretter y Chagas; las escoltas y aleras, Dalma Piri, Victoria Gauna, Camila Suárez y Candela Gentinetta; y las pivots, Burani, Cabrera, Victoria Gentinetta, Mungo, Gisel Botta y Delfina Saravia.

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A lo largo del torneo, las estadísticas individuales reflejaron el peso de ambos finalistas. Wallen lideró en puntos por partido (19,7) y en eficiencia (28,0), mientras que Cabrera encabezó el ranking de rebotes con 10,5 capturas por encuentro. Gretter dominó la categoría de asistencias con 8,5 por partido y Piri fue la líder en robos con 3,3 por noche. El tercer puesto del certamen quedó en manos de Brasil, que derrotó a Colombia por 61 a 48. Tanto Argentina como Venezuela aseguraron su clasificación a la FIBA AmeriCup Femenino 2027.