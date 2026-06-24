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Cómo entrenan los campeones: los mejores ejercicios para potenciar los antebrazos según Jay Cutler y Sam Sulek

Dos referentes del culturismo detallan rutinas específicas y consejos prácticos para lograr mayor fuerza de agarre, mejorar la técnica y avanzar en el rendimiento general del entrenamiento

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Hombre musculoso de torso desnudo posa en un escenario con fondo azul y morado, con luces y cabello rubio engominado hacia atrás
El entrenamiento de antebrazos puede limitar la apariencia física y el rendimiento general en el gimnasio si se descuida (YouTube: @jorgecfitness)

Descuidar el entrenamiento de antebrazos puede limitar tanto la apariencia física como el rendimiento general en el gimnasio. La revista GQ recogió declaraciones de Jay Cutler, ganador del Mr. Olympia 4 veces, quien explicó que muchos suelen pasar por alto esta zona, pensando que una rutina general de brazos es suficiente. Existen circuitos específicos para antebrazos para quienes buscan progresar en su entrenamiento.

Según Cutler, la razón para prestar atención a estos músculos va mucho más allá de lo estético. Los antebrazos influyen directamente en la ejecución de ejercicios como el curl, el peso muerto o el press de banca. Si no están bien fortalecidos, el avance en el resto de la rutina se resiente y la mejora se ve limitada.

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Pantalla partida. Izquierda: Brazo masculino sujetando mancuerna en banco. Derecha: Mano masculina apretando fortalecedor de agarre.
Jay Cutler afirmó que los antebrazos influyen en ejercicios como el curl, el peso muerto y el press de banca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de fortalecer los antebrazos

La mejora de los antebrazos no solo responde a objetivos visuales o de proporción muscular. Según Cutler, unos antebrazos trabajados y fuertes aumentan la fuerza de agarre, lo que permite activar más músculos durante cada ejercicio y generar mayor potencia en los movimientos. Este aumento de capacidad mejora la ejecución de los entrenamientos y hace posible que cada repetición y cada serie tengan más impacto en el desarrollo físico general.

Tener antebrazos fuertes permite aprovechar mejor cada movimiento en el gimnasio. El progreso se observa no solo en la zona entrenada, sino también en el rendimiento global de otras sesiones habituales, facilitando la consecución de objetivos de forma más rápida.

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Fotografía macro de un antebrazo genérico con gotas de sudor, sobre el cual se superpone una molécula estilizada de IL-15 en azul y verde.
Fortalecer los antebrazos aumenta la fuerza de agarre y permite activar más músculos en cada ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios recomendados por Jay Cutler

Cutler propone un circuito para quienes desean desarrollar los antebrazos. Este circuito está pensado para integrarse fácilmente en cualquier entrenamiento de brazos o de tren superior, sin modificar la rutina habitual. Los tres ejercicios seleccionados por Cutler son:

1. Curl de muñeca con barra por detrás de la espalda: Este movimiento se realiza de pie, sosteniendo una barra por detrás de la espalda y flexionando solo las muñecas para activar la musculatura del antebrazo. La recomendación es realizar tres series de 12 repeticiones.

Una mujer con el pelo recogido, camiseta negra y pantalón gris, sostiene una barra de pesas en un gimnasio con suelo negro, máquinas y grandes ventanas.
El curl de muñeca con barra por detrás de la espalda activa la musculatura del antebrazo mediante la flexión de las muñecas (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Flexión de muñeca con agarre inverso (de pie): En este ejercicio, se sujeta la barra con las palmas hacia abajo, flexionando las muñecas hacia arriba. Al igual que el anterior, se sugiere el mismo esquema.

Mujer en el centro de un gimnasio con barra de pesas en las manos. Viste camiseta negra, pantalones negros y zapatillas deportivas. El gimnasio tiene máquinas y bancos.
La flexión de muñeca con agarre inverso se realiza de pie, con las palmas hacia abajo y las muñecas en movimiento ascendente (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Curl martillo con mancuernas: Este ejercicio, conocido por activar tanto el antebrazo como el bíceps, se ejecuta con mancuernas y con el agarre neutro (las palmas miran hacia el torso). También se indica el mismo esquema.

Hombre de unos 30 años, vestido con camiseta gris y pantalón corto negro, de pie en un gimnasio, realizando curl de bíceps martillo con dos mancuernas.
El curl martillo con mancuernas trabaja el antebrazo y el bíceps con agarre neutro, con las palmas orientadas hacia el torso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cutler selecciona ejercicios que pueden sumarse a la rutina: son ejercicios que se adaptan bien a cualquier nivel y pueden sumarse fácilmente a la rutina. Además, al trabajar específicamente la fuerza y la resistencia de los antebrazos, estos movimientos contribuyen a mejorar el rendimiento en otros ejercicios de fuerza y facilitan la progresión en el entrenamiento general.

La rutina alternativa de Sam Sulek

El culturista Sam Sulek ofrece una alternativa, especialmente pensada para quienes buscan variedad o desean adaptar su rutina según las etapas de la temporada o los días de competición. En su colaboración con GymShark, Sulek detalla una rutina que emplea tanto ejercicios clásicos como variantes, y permite rotar los movimientos para trabajar la musculatura del antebrazo desde distintos ángulos.

La rutina de Sulek incluye los siguientes ejercicios:

1. Curl de antebrazo con agarre en pronación: Este ejercicio consiste en flexionar la muñeca con las palmas hacia abajo, enfatizando el trabajo sobre la parte superior del antebrazo.

Un hombre en un banco de gimnasio sostiene una barra con pesas, mostrando sus brazos musculosos y un reloj de pulsera
El curl de antebrazo con agarre en pronación enfatiza el trabajo sobre la parte superior del antebrazo (YouTube: @MrHTraining)

2. Curl de antebrazo con agarre supino: Aquí, el movimiento es similar pero con las palmas hacia arriba, lo que varía la zona de máxima activación muscular.

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El curl de antebrazo con agarre supino cambia la zona de máxima activación muscular en la rutina de antebrazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Curl de muñeca con barra por detrás de la espalda: Coincide con la propuesta de Cutler y se destaca por el enfoque directo sobre la fuerza de las muñecas.

Un hombre de espaldas en un gimnasio sujetando una barra con pesas. Alrededor hay racks, bancos y un estante con mancuernas.
El curl de muñeca con barra por detrás de la espalda se enfoca de forma directa en la fuerza de las muñecas (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Extensiones de antebrazo con polea: Este ejercicio se realiza en máquina y permite controlar la carga durante el movimiento de extensión de muñeca.

Hombre calvo con barba haciendo ejercicio de tríceps en una máquina de poleas en un gimnasio. Se ven mancuernas, bancos y ventanales con vista a la ciudad.
Las extensiones de antebrazo con polea permiten controlar la carga durante el movimiento de extensión de muñeca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de alternar estos ejercicios amplía las opciones de entrenamiento, además de permitir un trabajo completo de la musculatura del antebrazo. Sulek sugiere incorporar estas variantes antes o después de las competiciones, adaptándolas a las necesidades del momento, y mantiene un estímulo constante para el desarrollo y la fuerza.

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