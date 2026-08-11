Fue el heredero de la 10 de Messi en Barcelona, superó graves lesiones y se lanzó como artista musical: “Por qué no soñar en grande”

Ansu Fati, la joya que explotó en el Barcelona, se reencontró en el Mónaco y sacó su primer tema musical (REUTERS/Manon Cruz)

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Ansu Fati fue una de las grandes irrupciones en el fútbol a fines de la segunda década del siglo XXI. Tras debutar a los 16 años y romper múltiples récords de precocidad por su faceta goleadora, el joven con raíces en Guinea-Bisáu se transformó en el heredero de la camiseta número 10 de Lionel Messi en el Barcelona. Sin embargo, múltiples lesiones truncaron su proyección. En medio de la lucha para recuperar su esencia, encontró afuera de las canchas un hobby clave para “desconectarse del fútbol” y encontrar una “motivación extra”. A la par del resurgir de su nivel en el Mónaco, lanzó su carrera musical con un tema que se viralizó de forma inmediata.

Su primer lanzamiento se llama “Sea Como Sea” y ya superó el millón de reproducciones en YouTube. “La música siempre me ha gustado. La música y el fútbol creo que van ligados. El fútbol es mi vida. Pero creo que la música me ayuda a estar más conectado también con el fútbol. ¿Por qué no pueden ir juntos? La verdad que el fútbol es mi hobby, y la música también. Pero sé separar las cosas cuando me toca entrenar, cuando me toca estar cien por cien para el equipo. La verdad que el fútbol es mi vida, eso nunca va a cambiar. Y la música lo utilizo para motivación extra. Para estar más motivado y estar muy feliz en el campo”, explicó Ansu Fati en una entrevista con Infobae.

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La frase central de la canción radica en “lo voy a conseguir, sea como sea”, la cual tiene una connotación referente a la resiliencia que mostró el propio Ansu Fati a lo largo de su carrera como profesional. “Hay mucha gente que se piensa que es para una chica y está el otro concepto del fútbol: trabajando puedes conseguir sea como sea lo que te propongas. Ese es el concepto que quiero mandar a la gente”, sintetizó.

Tras ser conocido como “el niño que rompió todos los récords del Barça” y el encargado de heredar parte del legado de Messi, Ansu Fati sufrió múltiples lesiones que lo obligaron a reescribir su carrera futbolística en medio de cirugías y rehabilitaciones. “Habrá tiempo, seguro. Al final también es encontrar la motivación en todo. El fútbol va a ser mi principal foco, pero creo que tener la música también me ayuda a desconectar un poco del fútbol y cuando me toca estar en el campo estar más motivado. Creo que fue la clave del año pasado. Lo combiné un poco estando en el campo y luego ir al estudio. Luego me sentía más creativo en el campo también. Se puede llevar, pero sí sabiendo el tiempo que uno tiene de descanso”, aseguró sobre su incursión en la música a la par de su resurgir en el Mónaco.

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Ansu Fati fue llamado a ser el heredero de Messi en el Barcelona tras su marcha en 2021 (@leomessi)

Lionel Messi le pasó la posta en el Barcelona a un joven Ansu Fati, que a sus 18 años fue el encargado de portar la histórica camiseta número 10 Blaugrana. “Con Leo fue un sueño. Es el sueño de cualquier jugador, de cualquier niño que crece, sobre todo en la Masía. Estoy muy feliz de haber coincidido con él, de haber compartido muchos momentos con él: muchos goles y asistencias de él. Ojalá hubiera jugado un poquito más en el Barça, solo jugamos dos años. Uno se acuerda de esa espinita, de no haber compartido muchos más momentos. Ahora vemos que con 39 años aún sigue siendo lo que es y siempre le voy a desear lo mejor del mundo”, destacó con Infobae el joven surgido en la Masía. Juntos compartieron cancha un total de 34 partidos: la Pulga asistió en tres oportunidades al juvenil, quien hizo lo propio en dos oportunidades para goles del argentino.

Cada vez que logró tener continuidad en cancha, Ansu mostró con creces su talento: es el segundo futbolista más joven en debutar en el Barcelona (16 años y 293 días) y la mayor de España (17 años y 308 días), el goleador más joven de la UEFA Champions League, de la selección absoluta de la Roja y de convertir un tanto con los Culés en La Liga, entre varias otras marcas de precocidad. Incluso, formó parte de la convocatoria del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, su impactante evolución se truncó por la maldición de las lesiones: desde una rotura de meniscos a reiteradas molestias musculares en el bíceps femoral y el tendón de la corva.

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Luego de una cesión al Brighton de Inglaterra en el curso 2023/24 y una temporada con poca actividad en Cataluña, Ansu Fati reescribió su carrera futbolística en el Principado. Tras una gran temporada en la que convirtió 12 goles en 30 partidos, Mónaco ejecutó la cláusula de compra de 11 millones de euros tras el préstamo fructífero. Paralelamente a su presente como artista musical, con 23 años, aspira a mejorar su rendimiento en la flamante campaña de la Ligue 1, que tendrá al brasileño Filipe Luís como conductor desde el banco de suplentes.

"Sea Como Sea" fue el primer tema de Ansu Fati y ya superó el millón de reproducciones en YouTube (Prensa Ansu Fati)

“Yo he crecido ya en el ambiente. La gente suele criticar un poco todo, pero siento que si algo te mueve por dentro y te apetece hacerlo, ¿por qué no? Al final siempre la gente va a opinar, siempre va a comentar, pero eso no quiere decir que tienes que tener miedo. Si no, uno no viviría. Animo a todos a que tengan ese hobby, que no tengan miedo de fallar, no pasa nada. Al final es seguir intentándolo, seguir haciendo tu vida, porque al final el tiempo que estamos aquí es corto. Si tienes algo en mente o qué quieres expresar, sácalo, no pasa nada”, resaltó en diálogo con Infobae sobre cómo superó las críticas en sus inicios y logró plasmar en su canción.

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Ansu Fati destacó que su inmersión en la música fue algo “imprevisto”, aunque su estadía en los estudios musicales le permitió “sacar todas las cosas en mente que tenía sobre la música”. Paul Pogba cumplió un rol clave para que la intromisión del español en un nuevo mundo. “Él me llevó por primera vez al estudio, porque él también estaba grabando unas canciones. Y la verdad que me encantó. Él me ayudó mucho desde que llegué aquí a Mónaco. Él fue el primero que me llevó al estudio y desde entonces no salí de ahí. Tenerlo aquí a mi lado todos los días es una alegría”, reveló.

Barcelona tiene un lugar en su corazón y, hace varios años, el sponsor principal de la camiseta es una de las plataformas más importantes de reproducción de música. En el marco del acuerdo, el elenco Culé suele utilizar nombres de artistas en fechas especiales como los Clásicos contra el Real Madrid. Ante la posibilidad de que su nombre aparezca en el pecho de la casaca Blaugrana, indicó: “Como digo siempre, nunca se sabe en la vida. Siempre uno tiene que estar preparado para todo. Queda mucho trabajo para eso, pero por qué no soñar en grande”.

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El posteo que le dedicó Ansu Fati a Lionel Messi tras su salida del Barcelona. El joven español fue el encargado de utilizar la 10 que dejó vacante el astro rosarino

“Ahora mismo, con las redes, la gente tiene mucho miedo de exponerse o de expresar lo que siente porque hay mucha crítica. Yo soy joven también, pero le digo a los jóvenes que se expresen sin faltar a nadie, siempre con respeto y educación. Creo que no hace mal a nadie sacar una canción, expresar lo que tú sientes y les animo a todos los jóvenes que den ese paso si tienen un sueño”, es uno de los mensajes que busca difundir con su música.

En esta misma línea, impulsó a todo el mundo a no tener miedo a las críticas: “Al final, cuando uno es más joven, uno también mira un poco más todo. Puede que le importe un poco más la opinión de la gente, pero bueno, ahora voy creciendo y voy conociéndome también. Voy conociendo cómo es mi entorno, cómo es todo y la verdad que no hay que tener miedo a nada. Si tienes una meta con la que sueñas, ¿por qué no intentarlo? Puedes fracasar, sí, pero lo has intentado y ya sabes lo que te va bien o lo que no te va bien. Entonces, si nunca lo pruebas, nunca lo sabrás. Así que animo a la gente a que lo intente”.

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Más allá de que Ansu aseguró entre risas que la música está un “poco de lado” por la fuerte pretemporada que lleva a cabo con el Mónaco, el furor que se generó por “Sea Como Sea” derivó en que “la gente me está pidiendo más canciones”. Su primer tema, además de retratar su fortaleza interna, estuvo marcado por todas sus raíces al entrelazar tres géneros musicales: afrobeats por Bisáu —capital de Guinea-Bisáu donde nació en 2002—, reggaeton por la Andalucía rural donde se crió desde los seis años y amapiano por el pulso global que la música del siglo XXI le debe a Sudáfrica.

Ansu Fati volvió a encontrar su mejor versión en el Mónaco de la Ligue 1 (REUTERS/Manon Cruz)