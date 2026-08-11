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Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

El rechazo representa un nuevo punto de divergencia entre ambos líderes, tras otros desacuerdos durante la guerra en Medio Oriente. Pese a las diferencias, el premier de Israel describió al mandatario estadounidense como su “mayor amigo en la Casa Blanca”

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza (EFE)
Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza (EFE)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que su relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es “muy buena”, pese al rechazo del mandatario israelí al plan impulsado por Washington para Gaza, que contempla el desarme del grupo terrorista Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio palestino.

La relación es muy buena”, afirmó Trump ante la pregunta de un periodista al término de un acto en el Despacho Oval, en medio de las diferencias públicas entre ambos líderes por el futuro de Gaza.

Netanyahu rechazó el domingo de forma explícita el plan de 15 puntos respaldado por Estados Unidos y aceptado por Hamás. El documento contempla que Israel comience a retirar sus fuerzas de Gaza en paralelo con el proceso de desarme del movimiento palestino.

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Israel rechaza el documento de 15 puntos”, afirmó Netanyahu durante una reunión de su gabinete.

El primer ministro israelí también estableció condiciones para cualquier retirada de las tropas. Las fuerzas israelíes “no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”, declaró.

El rechazo representa un nuevo punto de divergencia entre Netanyahu y Trump, después de otros desacuerdos registrados durante la guerra en Medio Oriente. A pesar de las diferencias, Netanyahu describió al mandatario estadounidense como su “mayor amigo en la Casa Blanca” y aseguró que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre el plan.

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“Israel rechaza el documento de 15 puntos”, afirmó Netanyahu durante una reunión de su gabinete (EP)
“Israel rechaza el documento de 15 puntos”, afirmó Netanyahu durante una reunión de su gabinete (EP)

Ellos tienen ideas; algunas son aceptables para nosotros y otras no, y sabemos cómo mantenernos firmes en estos asuntos”, afirmó el primer ministro.

El plan para Gaza constituye la última etapa de un alto el fuego impulsado por Estados Unidos y anunciado en octubre. El acuerdo redujo las operaciones militares israelíes en el territorio palestino, aunque no puso fin a los ataques.

Desde el inicio del alto el fuego, las operaciones israelíes causaron la muerte de más de 1.250 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyos datos son considerados confiables por Naciones Unidas. El Ejército israelí reportó cinco militares muertos durante el mismo periodo.

El acuerdo contempla que Hamás entregue sus armas a una autoridad palestina creada para administrar Gaza durante un periodo de transición. El movimiento palestino, que gobierna el territorio desde 2007, aceptó el plan promovido por Washington.

Basem Naim, integrante del buró político de Hamás, pidió a Estados Unidos que ejerza presión sobre el Gobierno israelí para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

Estados Unidos debería presionar “a Netanyahu y su gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstruyan el proceso por razones políticas internas y electorales”, afirmó Naim a la AFP.

El representante del denominado Consejo de Paz para Gaza, Nikolaï Mladenov, defendió el acuerdo y lo definió como “la única vía a seguir” para evitar un ataque similar al del 7 de octubre de 2023.

Mladenov también señaló que existen conversaciones con Israel sobre la implementación del plan y expresó su expectativa de que las negociaciones permitan alcanzar “una salida positiva para todos”.

Basem Naim, integrante del buró político de Hamás, pidió a Estados Unidos que ejerza presión sobre el Gobierno israelí para garantizar el cumplimiento del acuerdo (REUTERS)
Basem Naim, integrante del buró político de Hamás, pidió a Estados Unidos que ejerza presión sobre el Gobierno israelí para garantizar el cumplimiento del acuerdo (REUTERS)

Las condiciones de Netanyahu

El principal punto de desacuerdo entre Washington y Jerusalén se centra en el orden de las medidas previstas por el acuerdo. El plan inicial establecía una retirada progresiva de las fuerzas israelíes en paralelo con el desarme de Hamás.

Tras la reunión que Trump mantuvo con Netanyahu la semana pasada, el organismo estadounidense encargado de implementar el acuerdo modificó esa condición y planteó que Israel solo tendría que retirar sus tropas después de un desarme completo.

Netanyahu, sin embargo, insistió en que no acepta un proceso parcial y reclamó la entrega de todas las armas de Hamás. “Estamos hablando de un desarme real, no de un desarme ficticio”, sostuvo.

Mladenov también estableció el desarme de Hamás como una condición central para la retirada israelí. “Si hay un verdadero desarme” de Hamás, “Israel se retirará”, afirmó.

(Con información de AFP)

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