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ANSES: quiénes cobran hoy, martes 11 de agosto de 2026

La actualización de los haberes se calcula con la variación del Índice de Precios al Consumidor de junio y se complementa con un bono extraordinario para quienes perciben ingresos mínimos

Fachadas ANSES
ANSES inicia una nueva semana de pagos el 11 de agosto de 2026
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El lunes 11 de agosto de 2026 inicia una nueva semana de pagos para millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En esta jornada, se acreditan distintas prestaciones sociales, cuyos montos presentan un incremento del 1,89 % respecto al mes anterior. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad que utiliza la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, según lo establecido por la normativa vigente y el INDEC.

Además, el esquema de pagos contempla la aplicación de un bono extraordinario para reforzar los ingresos de quienes perciben haberes mínimos, en un contexto de inflación y asistencia focalizada.

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Quiénes cobran hoy, 11 de agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Este lunes cobran quienes tienen DNI terminados en 1. El pago corresponde tanto a jubilados como a pensionados cuyos haberes no superan el mínimo establecido tras el reciente ajuste. El monto se acredita en la cuenta bancaria o entidad de pago habitual de cada beneficiario, siguiendo el esquema que ANSES mantiene vigente durante todo el mes.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
La movilidad de agosto aplica un aumento del 1,89 % respecto del mes anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con documento finalizado en 1 perciben hoy su prestación. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación cuando la terminación de DNI es la misma.

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Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo también corresponde hoy a quienes tienen documento terminado en 1. Esta prestación acompaña económicamente a mujeres gestantes sin cobertura contributiva y se liquida conforme al mismo calendario que la AUH. El acceso a la prestación en la fecha indicada garantiza la continuidad del acompañamiento estatal durante el embarazo.

Fachadas ANSES
El ajuste mensual se calcula con la variación del Índice de Precios al Consumidor de junio

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, que alcanzan a quienes no cumplen los requisitos para el sistema contributivo pero se encuentran en situación de vulnerabilidad, se abonan hoy a titulares cuyos DNI finalizan en 2 y 3. Este grupo incluye beneficiarios que acceden tanto por motivos de discapacidad como por edad avanzada.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todos los titulares de Asignaciones Familiares de PNC pueden cobrar desde hoy, ya que el período de pago para esta prestación se extiende desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, sin distinción por terminación de documento. Esto amplía la ventana de cobro y facilita la disponibilidad de fondos para quienes están comprendidos en este beneficio.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
Las jubilaciones y pensiones mínimas cobran según la terminación del DNI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

Las asignaciones familiares de PNC tienen ventana de cobro del 10 de agosto al 11 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las asignaciones familiares de PNC tienen ventana de cobro del 10 de agosto al 11 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.

El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.

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