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Cuál es el nutriente que se consume en el desayuno y puede cambiar la dieta de los adolescentes, según un estudio

Una investigación con 128 jóvenes que habitualmente omitían la primera comida del día reveló que incorporar ese nutriente por la mañana reduce el azúcar añadido y mejora la ingesta de hierro, zinc y colina

Un plato blanco contiene huevos revueltos, un bol con yogur, frutos rojos y granola, y un vaso con un batido de tres capas, sobre un fondo degradado con destellos.
Los adolescentes que desayunaron consumieron una cantidad similar de calorías, pero aumentaron la ingesta de fibra, hierro, zinc y colina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una investigación presentada en la conferencia NUTRITION 2026 encontró que los adolescentes que incorporaban proteínas en el desayuno consumían más nutrientes clave y menos azúcar durante el resto del día, lo que sugiere que la primera comida de la mañana tiene un efecto dominó sobre la calidad de toda la dieta.

El estudio, desarrollado por investigadores de la Sociedad Estadounidense de Nutrición (SAN), siguió a 128 jóvenes de entre 14 y 21 años que habitualmente omitían el desayuno —al menos seis veces por semana—.

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Los participantes fueron divididos en tres grupos: uno que consumió un desayuno estándar con unos 15 gramos de proteína, otro que recibió un desayuno rico en proteínas con aproximadamente 30 gramos y un tercero que continuó sin desayunar.

Infografía con el título 'Desayunos con proteínas', que muestra beneficios y opciones prácticas, con iconos de alimentos, nutrientes y el logo de Infobae.
La infografía de Infobae detalla los beneficios de un desayuno con proteínas, como la reducción de azúcar y el aporte de nutrientes esenciales, y ofrece consejos prácticos para incorporarlo en la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para garantizar la precisión de los datos, los investigadores prepararon más de 18.000 comidas con opciones típicas del desayuno —burritos, quesadillas, huevos revueltos y batidos— y las entregaron a los participantes en neveras portátiles. El cumplimiento fue superior al 90 %, y la ingesta se midió con registros dietéticos de 24 horas combinados con el pesaje de los recipientes antes y después de cada período.

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Los resultados mostraron que los tres grupos consumieron una cantidad similar de calorías a lo largo del día, pero las diferencias aparecieron en la calidad de lo que comían. Los adolescentes que desayunaron registraron una mayor ingesta de fibra, hierro, zinc y colina —nutrientes que suelen estar por debajo de los niveles recomendados en esta franja etaria y que son fundamentales para el crecimiento celular y la función inmune—.

El grupo con mayor consumo de proteínas fue el que mejores resultados obtuvo: ingirió más hierro y colina que el grupo de desayuno estándar, y también redujo el consumo de azúcares añadidos.

Dos burritos de desayuno abiertos con huevo, queso, vegetales; batido verde con pajita en vaso; rodajas de naranja, aguacate y granos sobre mesa de madera.
El dato adquiere relevancia porque cerca del 28 % de los adolescentes en Estados Unidos se saltea el desayuno de manera habitual, según el USDA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestros hallazgos sugieren que añadir el desayuno, en particular uno rico en proteínas, puede ser una forma eficaz de mejorar la ingesta de nutrientes y la calidad de la dieta entre los adolescentes mayores”, dijo Emma Rose Brown, estudiante de doctorado y una de las investigadoras del estudio, en un comunicado de prensa.

Estos datos cobran relevancia si se considera que, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), cerca del 28 % de los adolescentes del país se saltan el desayuno de manera habitual.

Vale aclarar que los hallazgos aún no fueron publicados en una revista revisada por pares, por lo que no pasaron por el proceso de validación científica estándar. Parte de los datos de ingesta también se obtuvieron mediante recordatorios de 24 horas, un método que depende de la memoria de los participantes y puede ser menos preciso que la medición directa. Además, el estudio se centró en un grupo específico —jóvenes que no desayunaban—, por lo que sus conclusiones no son necesariamente extrapolables a otras poblaciones.

Huevos revueltos en un plato, un cuenco con yogur, frutos rojos y granola, otro plato con kiwi, naranja y plátano, y un vaso de leche.
La investigación con 128 adolescentes que solían saltearse el desayuno comparó un desayuno estándar, un desayuno rico en proteínas y la continuidad del ayuno matutino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo trasladar esto al desayuno de cada día

Para quienes buscan llevar estos resultados a la práctica, la nutricionista dietista registrada Lauren Manaker, especialista en nutrición pediátrica y autora de referencia en EatingWell, recomienda apostar por opciones con alto contenido proteico y fáciles de preparar con anticipación. Huevos, yogur griego, batidos con proteína en polvo o burritos de desayuno son alternativas que combinan practicidad con valor nutricional. La preparación la noche anterior es una estrategia útil para que las mañanas más agitadas no sean un obstáculo.

La clave no está en alcanzar una cifra exacta ni en transformar el desayuno en una rutina rígida, sino en incorporar una fuente de proteína de calidad desde temprano. Según los datos del estudio, llegar a los 30 gramos —el equivalente a dos huevos con una porción de yogur griego o un batido con proteína— fue suficiente para marcar una diferencia medible en la dieta del resto del día.

Para los adolescentes que no tienen el hábito, el punto de partida no necesita ser perfecto. Empezar con algo pequeño —incluso una porción de queso cottage con fruta o un huevo duro que se puede comer camino a la escuela— es más efectivo que no desayunar. Y si la opción incluye alimentos que el adolescente ya disfruta, las posibilidades de que el hábito se sostenga en el tiempo son mucho mayores, según señala Madeline Peck, dietista registrada y revisora del estudio.

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