ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 6

ANSES aplica en agosto de 2026 un aumento del 1,89 % en todas las prestaciones según la terminación del DNI (ANSES)

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Con la llegada de agosto, millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden consultar el calendario oficial para saber cuándo y cuánto cobrarán según la terminación de su DNI. El octavo mes del año trae un aumento del 1,89 % en todas las prestaciones, ajustado por la movilidad y sumado al bono extraordinario para quienes reciben haberes mínimos.

El ajuste responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, la suba de agosto se calculó a partir del dato de junio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Jubilaciones y pensiones mínimas

Quienes cobran la jubilación o pensión mínima y tienen DNI terminado en 6 recibirán su haber el 19 de agosto. El monto total para este grupo será de $489.775,93, compuesto por $419.775,93 correspondientes al haber mínimo actualizado y $70.000 del bono extraordinario.

El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria o entidad habitual, sin necesidad de trámites extra.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminado en 6, la fecha de cobro es el 28 de agosto. La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente.

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El ajuste de ANSES para agosto responde al Decreto 274/2024 y se calcula con el IPC de junio publicado por el INDEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 percibirán el pago el 19 de agosto. El monto actualizado de la AUH es de $150.848 por hijo, mientras que la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza los $75.433.

Quienes cobren la AUH por Hijo con Discapacidad recibirán $491.173. Estos valores responden al ajuste mensual por inflación y buscan acompañar a las familias en su economía cotidiana. La acreditación se realiza en la cuenta habitual y puede consultarse en los canales oficiales del organismo.

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Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo con DNI terminado en 6 cobrarán el 19 de agosto. El monto actualizado es de $150.848. En la zona 1, el valor es de $196.103.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las personas que perciben la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 6 o 7 cobrarán el 14 de agosto. El monto para ingresos familiares de hasta $1.146.199 es de $75.431,40 y disminuye en escalas para ingresos superiores. La Asignación por Maternidad se abona a partir del 11 de agosto, sin distinción por terminación de documento, con el mismo valor base para el primer rango de ingresos.

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Las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo con DNI terminado en 6 se cobran el 28 de agosto y la jubilación máxima llega a $2.824.694,50 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se encuentran disponibles entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre para todos los beneficiarios. Los montos vigentes son:

Nacimiento: $87.925,24

Adopción: $525.680,06

Matrimonio: $131.650,55.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) con DNI terminado en 6 cobrarán el 13 de agosto. El monto total actualizado para agosto 2026 es de $363.843,15, integrado por $293.843,15 del haber con aumento y $70.000 del bono extraordinario.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, sin cronograma diferenciado por terminación de documento. Los montos dependen del tipo de asignación y la composición familiar, siguiendo los valores vigentes.

Las Pensiones No Contributivas de ANSES para DNI terminado en 6 se pagan el 13 de agosto y suman $363.843,15 con bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se divide en dos modalidades principales: Plan 1 y Plan 2, cada una con su propio esquema de pago y alcance.

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Para agosto 2026, quienes perciban el Plan 1 con DNI terminado en 6 o 7 cobrarán el 27 de agosto. El Plan 2 se paga a todas las terminaciones de DNI del 30 de julio al 11 de agosto.