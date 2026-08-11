Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

El delantero se marchó del Viejo Continente y tendrá un nuevo capítulo en su carrera

Alexis Sánchez jugará en la MLS (EFE/ Elvis González)
Alexis Sánchez jugará en la MLS (EFE/ Elvis González)
Guardar

Alexis Sánchez puso fin a 18 años de fútbol europeo para sumarse al CF Montréal de la Major League Soccer (MLS). El delantero chileno, de 37 años, llega como agente libre tras su paso por el Sevilla y firmó contrato por dos temporadas con el club canadiense.

El tocopillano había llegado a Europa en 2008, cuando dejó River Plate para incorporarse al Udinese de la Serie A italiana con apenas 20 años. Desde entonces, defendió la camiseta de siete clubes en cuatro ligas del Viejo Continente: además de los de Friuli, vistió las camisetas del Barcelona, el Arsenal, el Manchester United, el Olympique de Marsella, el Inter de Milán y el Sevilla. Esas cuatro ligas fueron la Serie A, la Premier League inglesa, la Ligue 1 francesa y La Liga española, un recorrido que pocos jugadores de su generación lograron completar.

PUBLICIDAD

En ese trayecto acumuló 198 goles y 114 asistencias en 693 partidos, con un total de 43.242 minutos en cancha. La disciplina también estuvo de su lado: apenas tres tarjetas amarillas y una sola expulsión en toda esa etapa, ocurrida en 2009 con el Udinese.

El último club fuera de Europa para Alexis fue River Plate, donde jugó a préstamo antes de partir a Udinese
El último club fuera de Europa para Alexis fue River Plate, donde jugó a préstamo antes de partir a Udinese

Su temporada más prolífica con un club europeo fue la del Arsenal, donde marcó 80 goles en 166 partidos, la cifra más alta de su carrera en un solo equipo. En Londres se convirtió en referente del ataque de los Gunners durante varios años y conquistó dos FA Cup, sus únicos títulos con el club inglés.

PUBLICIDAD

El palmarés que construyó en Europa incluye 17 títulos: tres ligas (dos con el Inter y una con el Barcelona), una Copa del Rey, dos FA Cup, una Coppa Italia, una Supercopa de Europa, dos Supercopas de Italia, tres Supercopas de España, tres Community Shield y el Mundial de Clubes. Con el Barcelona, compartió plantel con Lionel Messi y fue parte de los equipos que ganaron la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes en 2012.

Al sumar los registros fuera de Europa, el balance total de su carrera en clubes asciende a 215 goles y 154 asistencias en 788 partidos, con 22 títulos conquistados. Uno de esos campeonatos lo obtuvo en Argentina, con River Plate, antes de emigrar al fútbol italiano.

Con la selección de Chile, Sánchez suma 51 goles y 41 asistencias en 168 partidos. Sus dos títulos de la Copa América, en 2015 y 2016, lo ubican entre los jugadores más ganadores de la historia de la Roja. En su última temporada en Europa, además, anotó el gol que le permitió al Sevilla evitar el descenso, una imagen que marcó el cierre de su paso por el Viejo Continente.

La MLS se ha consolidado como el destino preferido de grandes figuras en el tramo final de sus carreras. En el Inter Miami coincidieron Messi, Casemiro y Luis Suárez, y por ese club también pasaron Sergio Busquets y Jordi Alba antes de retirarse. Antoine Griezmann optó por el Orlando City y Robert Lewandowski fichó por el Chicago Fire. Sánchez se suma ahora a esa lista en Montreal, donde tendrá dos temporadas para escribir el último capítulo de una carrera construida en los estadios más exigentes del mundo.

Temas Relacionados

Alexis SánchezMLSMontreal Impact

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gabriel Batistuta volverá a jugar a los 57 años para la Fiorentina: el video con su invitación

El club italiano confirmó el regreso del máximo goleador de su historia en medio de los festejos por el centenario

Gabriel Batistuta volverá a jugar a los 57 años para la Fiorentina: el video con su invitación

Un auto cruzado e impacto lateral: terrible accidente de la Fórmula Nacional

Renzo Sabatini hizo un trompo y fue embestido por Bautista Della Santina. Ambos no tuvieron consecuencias

Un auto cruzado e impacto lateral: terrible accidente de la Fórmula Nacional

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1

El piloto y la empresaria se mostraron juntos en las redes sociales

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1

Una ex estrella de la NBA hizo pública su intención de ingresar a la liga de básquet femenina: la polémica detrás del pedido

Con un video en redes y una carta, el ex Celtics presentó su inscripción para el Draft de la WNBA 2027, alegó que el reglamento no lo excluye

Una ex estrella de la NBA hizo pública su intención de ingresar a la liga de básquet femenina: la polémica detrás del pedido

Golpes y botellazos: los videos de la irrupción de la barra de Platense en una pelea durante un partido de fútbol infantil

Ocurrió el fin de semana en Vicente López, durante un partido ante el club Parque Patricios, durante la Liga FEFI

Golpes y botellazos: los videos de la irrupción de la barra de Platense en una pelea durante un partido de fútbol infantil

MALDITOS NERDS

‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza los 1.665 millones y ya apunta al un top 10 histórico

‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza los 1.665 millones y ya apunta al un top 10 histórico

Final Fantasy VII Rebirth y The Adventures of Elliot impulsan a Square Enix en Switch 2 y Xbox Series

THQ Nordic trabaja en 12 proyectos secretos además de 17 juegos ya conocidos

Yu-Gi-Oh! Master Duel alcanza 100 millones y estrena una campaña temporal

El final de The Witcher con Liam Hemsworth se retrasaría hasta 2027

ENTRETENIMIENTO

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

Tom Holland se convierte en la estrella de Hollywood más rentable de la historia

Fans de ‘Grand Theft Auto’ recaudan más de 50 mil dólares para un jugador que necesita un trasplante de pulmón

¿Se acerca el final de “Los Simpson”? La voz de Bart ya puso una fecha posible para el cierre de la serie

V de BTS alcanza el rango Master en ‘League of Legends’ mientras está de gira mundial

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

Queda en libertad el capturado por la masacre de Boca del Monte en Guatemala donde murió la tiktoker “La MiAmor”

República Dominicana analiza el impacto de las drogas en accidentes de tránsito con nueva investigación oficial

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

La dictadura de Ortega y Murillo instaló en Managua una gigantesca imagen de Fidel Castro por su centenario