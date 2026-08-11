Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

Alexis Sánchez jugará en la MLS (EFE/ Elvis González)

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Alexis Sánchez puso fin a 18 años de fútbol europeo para sumarse al CF Montréal de la Major League Soccer (MLS). El delantero chileno, de 37 años, llega como agente libre tras su paso por el Sevilla y firmó contrato por dos temporadas con el club canadiense.

El tocopillano había llegado a Europa en 2008, cuando dejó River Plate para incorporarse al Udinese de la Serie A italiana con apenas 20 años. Desde entonces, defendió la camiseta de siete clubes en cuatro ligas del Viejo Continente: además de los de Friuli, vistió las camisetas del Barcelona, el Arsenal, el Manchester United, el Olympique de Marsella, el Inter de Milán y el Sevilla. Esas cuatro ligas fueron la Serie A, la Premier League inglesa, la Ligue 1 francesa y La Liga española, un recorrido que pocos jugadores de su generación lograron completar.

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En ese trayecto acumuló 198 goles y 114 asistencias en 693 partidos, con un total de 43.242 minutos en cancha. La disciplina también estuvo de su lado: apenas tres tarjetas amarillas y una sola expulsión en toda esa etapa, ocurrida en 2009 con el Udinese.

El último club fuera de Europa para Alexis fue River Plate, donde jugó a préstamo antes de partir a Udinese

Su temporada más prolífica con un club europeo fue la del Arsenal, donde marcó 80 goles en 166 partidos, la cifra más alta de su carrera en un solo equipo. En Londres se convirtió en referente del ataque de los Gunners durante varios años y conquistó dos FA Cup, sus únicos títulos con el club inglés.

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El palmarés que construyó en Europa incluye 17 títulos: tres ligas (dos con el Inter y una con el Barcelona), una Copa del Rey, dos FA Cup, una Coppa Italia, una Supercopa de Europa, dos Supercopas de Italia, tres Supercopas de España, tres Community Shield y el Mundial de Clubes. Con el Barcelona, compartió plantel con Lionel Messi y fue parte de los equipos que ganaron la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes en 2012.

Al sumar los registros fuera de Europa, el balance total de su carrera en clubes asciende a 215 goles y 154 asistencias en 788 partidos, con 22 títulos conquistados. Uno de esos campeonatos lo obtuvo en Argentina, con River Plate, antes de emigrar al fútbol italiano.

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Con la selección de Chile, Sánchez suma 51 goles y 41 asistencias en 168 partidos. Sus dos títulos de la Copa América, en 2015 y 2016, lo ubican entre los jugadores más ganadores de la historia de la Roja. En su última temporada en Europa, además, anotó el gol que le permitió al Sevilla evitar el descenso, una imagen que marcó el cierre de su paso por el Viejo Continente.

La MLS se ha consolidado como el destino preferido de grandes figuras en el tramo final de sus carreras. En el Inter Miami coincidieron Messi, Casemiro y Luis Suárez, y por ese club también pasaron Sergio Busquets y Jordi Alba antes de retirarse. Antoine Griezmann optó por el Orlando City y Robert Lewandowski fichó por el Chicago Fire. Sánchez se suma ahora a esa lista en Montreal, donde tendrá dos temporadas para escribir el último capítulo de una carrera construida en los estadios más exigentes del mundo.

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