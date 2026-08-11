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Siguen las bajas temperaturas y hay alerta en seis provincias: cuándo volverán las lluvias al AMBA

En Buenos Aires el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que en las provincias cordilleranas perduran las advertencias por nevadas

Varias personas vestidas con abrigos, bufandas y gorros caminan por una acera urbana con edificios y árboles al fondo.
La mínima de hoy estará en 7 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanece este martes con un leve aumento de las temperaturas mínimas bajo un cielo predominantemente nublado, luego de haber atravesado un lunes frío de valores térmicos menores a los 5 °C por la mañana. Sin embargo, los pronósticos de lluvia se mantienen intactos hasta el miércoles a partir de la tarde.

En la primera mañana de hoy, la mínima se ubica en 6 °C y la máxima no superará los 12 °C, con vientos del sector este que reforzarán el frío invernal en una jornada gris. A diferencia del miércoles, donde las condiciones atmosféricas variarán respecto de hoy. Aunque la mañana comenzará con cielo nublado y sin precipitaciones, la tarde traerá un aumento de la inestabilidad atmosférica.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó una alta probabilidad de lluvia para la tarde y noche, con acumulados que podrían rondar entre 10 y 30 milímetros. El termómetro apenas se moverá, marcando 8 °C de mínima y 12°C de máxima, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h durante la noche. Los vientos soplarán desde el este.

Tabla de pronóstico del tiempo con temperaturas, vientos y probabilidad de precipitación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante siete días
Un gráfico muestra el pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, probabilidad de precipitación y viento entre el 11 y el 17 de un mes.

En tanto, para el interior de la provincia de Buenos Aires tampoco se anticipan lluvias, aunque sí el SMN reforzó las alertas frío extremo, especialmente para las ciudades del noroeste, este y sur. Este panorama se extendió a otras seis provincias: La Pampa, Chubut, sur de San Luis, Mendoza y Tucumán.

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En lo que refiere a la zona cordillerana, el organismo mantuvo las advertencias por nevadas, que generaron complicaciones en los principales pasos fronterizos. Las nevadas afectan a la región cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, suroeste de Neuquén y oeste-centro de Río Negro.

Persisten las alertas por frío extremo (SMN)
Persisten las alertas por frío extremo (SMN)

En La Rioja, la situación escala de gravedad. Las zonas cordilleranas de General Lamadrid y Vinchina registran alerta naranja por nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes. En esas áreas, el SMN prevé acumulados de entre 40 y 70 centímetros de nieve, con posibilidad de superar esa cifra en puntos concretos. La advertencia naranja se extiende también hacia el noroeste de San Juan.

Neuquén completa el mapa de alertas activas. Las zonas de Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las áreas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar están bajo alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. El organismo meteorológico no descarta que, en ciertos momentos, la precipitación se presente como lluvia y nieve mezclada, lo que añade complejidad a las condiciones en la región.

El alivio térmico llegará el fin de semana, aunque habrá cielo mayormente nublado, donde la máxima alcanzará los 14 °C.

Mapa de Argentina con provincias en verde, amarillo y naranja. Selección de fechas para Martes 11. Icono de viento activo. Fecha de emisión: 11/08/2026
Las alertas por nevadas en el país

Ante las alertas activas, el SMN y las autoridades de Protección Civil recuerdan una serie de medidas para reducir riesgos.

La premisa central es no salir del hogar salvo que sea estrictamente necesario y, en caso de hacerlo, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, con una pala a bordo. En el interior de las viviendas, conviene ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono, revisar el estado de techos, canaletas y desagües para que puedan soportar el peso de la nieve acumulada, y retirarla en cuanto sea posible.

Nevadas Cordillera - cerraron los pasos fronterizos
La mayoría de los pasos fronterizos permanecieron cerrados

Las autoridades también recomiendan contar con reservas de alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días, mantener el celular cargado e incluir en el hogar un kit de emergencia con linternas, pilas, velas, fósforos, mantas térmicas y un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos necesarios. Por último, se aconseja tener agendados los números de Bomberos, Policía y el organismo local de Protección Civil.

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