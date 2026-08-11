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Fiscalía salvadoreña reporta 98,501 víctimas atendidas, 30,142 casos judicializados y 13,703 condenas

El balance de junio de 2025 a mayo de 2026 expone el volumen de audiencias y sentencias judiciales. También abre preguntas sobre qué delitos empujaron las cifras y cómo avanzaron los expedientes

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, presenta los hallazgos del caso CrediCash durante una conferencia de prensa (Foto archivo, cortesía @NoticieroSLV).
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, presenta los hallazgos del caso CrediCash durante una conferencia de prensa (Foto archivo, cortesía @NoticieroSLV).
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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó su informe estadístico del período junio de 2025-mayo de 2026, con datos sobre su labor en materia penal, civil, ambiental y de defensa de los intereses del Estado. El reporte incluye víctimas atendidas, casos judicializados, imputados, audiencias, sentencias y montos recuperados a favor del Estado.

Durante el período, la Fiscalía atendió a 98.501 víctimas y judicializó 30.142 casos, con 46.252 imputados involucrados. Además, realizó 70.101 audiencias y obtuvo 13.703 sentencias condenatorias. Los datos corresponden a casos e imputados que iniciaron la etapa judicial durante el período, independientemente de la fecha de denuncia.

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Entre junio de 2025 y mayo de 2026, se iniciaron 85.644 casos, con un promedio mensual de 7.137. Julio de 2025 fue el mes con mayor incidencia, con 8.143 casos.

Estado de los casos iniciados

Del total de casos iniciados, 33.024 quedaron en archivo definitivo, 12.575 en archivo provisional y 40.045 permanecían activos.

El fiscal general de la República de El Salvador, Rodolfo Delgado, durante la conferencia de prensa sobre la investigación a la financiera CrediCash en Chalatenango (Foto cortesía @FGR_SV).
El fiscal general de la República de El Salvador, Rodolfo Delgado, durante la conferencia de prensa sobre la investigación a la financiera CrediCash en Chalatenango (Foto cortesía @FGR_SV).

En el proceso de investigación, la Fiscalía identificó 92.845 víctimas y 114.979 imputados. Las víctimas representaron el 44,67% y los imputados el 55,33% del total de personas involucradas en investigaciones abiertas.

Se reportaron 91.592 delitos en el período, con un promedio mensual de 7.633 y diario de 251. La cifra supera la de casos iniciados porque un expediente puede contener más de un delito.

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Delitos de mayor impacto social

El informe registró 78 homicidios intencionales, 21 feminicidios, 195 privaciones de libertad, 2.726 violaciones, 438 extorsiones, 4.796 casos de hurto y robo y 1.806 delitos relativos a drogas.

En violencia de género, se contabilizaron 80 casos de violencia feminicida, 7.271 de violencia sexual, 2.092 de violencia física, 5.518 de violencia psicológica y 957 de violencia patrimonial.

En el proceso judicial, el 90,71% de los imputados procesados por violencia feminicida fue condenado. En violencia sexual, el porcentaje de condena fue del 85,13%.

Estadísticas por etapa judicial

red de fraude informático en El Salvador (Foto: FGR)
red de fraude informático en El Salvador (Foto: FGR)

En los procesos penales ordinarios, sumarios y de menores, la etapa inicial registró 29.372 casos, 44.807 imputados y 35.108 víctimas.

La etapa intermedia acumuló 26.406 casos, 48.145 imputados y 34.499 víctimas, mientras que la etapa de juicio sumó 12.125 casos, 20.994 imputados y 18.265 víctimas.

En total, 13.250 imputados resultaron condenados y 2.132 fueron absueltos.

Delitos específicos por etapa judicial

En homicidio hubo 1.282 condenas (88,78%) y 162 absoluciones (11,22%).

En extorsión se registraron 949 condenas (85,80%) y 157 absoluciones (14,20%). En delitos de drogas, 1.367 imputados fueron condenados (89,93%) y 153 absueltos (10,07%).

En hurto hubo 194 condenas (76,98%) y 58 absoluciones (23,02%). En robo, se reportaron 275 condenas (79,48%) y 71 absoluciones (20,52%).

Defensa de los intereses del Estado

El informe de la Fiscalía muestra 40.045 casos activos (Foto archivo, cortesía FGR)
El informe de la Fiscalía muestra 40.045 casos activos (Foto archivo, cortesía FGR)

Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la Fiscalía recuperó $18.946.552,75 a favor del Estado.

De ese total, $8.673.288,52 correspondieron a impuestos sobre la renta, $2.365.687,77 a evasión de impuestos penal, $2.458.982,46 a multas y $1.666.798,39 a IVA.

Por regiones, la Unidad Penal del Estado recuperó $4.593.246,19, con San Salvador como la demarcación de mayor monto, con $3.351.232,40. La Unidad de Impuestos informó una recuperación de $10.373.923,89.

Justicia civil, ambiental y patrimonial

En la Unidad Civil se presentaron 47 demandas, se obtuvieron 30 sentencias favorables y se realizaron 2.192 intervenciones judiciales.

Las Unidades de Medio Ambiente registraron 561 casos ingresados, 51 sentencias condenatorias y tres sentencias civiles.

El documento desglosa agresiones sexuales, físicas, psicológicas y patrimoniales, y muestra cómo terminaron los procesos por feminicidio en tribunales, con una brecha que obliga a mirar más allá del total (Foto cortesía FGR)
El documento desglosa agresiones sexuales, físicas, psicológicas y patrimoniales, y muestra cómo terminaron los procesos por feminicidio en tribunales, con una brecha que obliga a mirar más allá del total (Foto cortesía FGR)

La Unidad de Control de Bienes del Estado inició 5.755 casos relacionados con bienes estatales.

Actividad judicial y diligencias

La Fiscalía realizó 750.358 diligencias de investigación y judiciales, con 135.771 direcciones funcionales, 199.720 autos de apertura o resoluciones de archivo y 234.221 otras diligencias.

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