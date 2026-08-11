Nuevo golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan 50 kilos de cocaína ocultos en contenedores con destino a Europa

La PCD decomisó aproximadamente 50 kilos de cocaína ocultos en dos contenedores en la Terminal de Contenedores de Moín. Crédito: MSP

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Un nuevo operativo contra el tráfico internacional de drogas permitió a las autoridades costarricenses decomisar aproximadamente 50 kilos de cocaína que estaban ocultos en dos contenedores en la Terminal de Contenedores de Moín, Limón, como parte de la Operación Soberanía.

Los cargamentos tenían como destino final Alemania y Bélgica, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

El decomiso se concretó luego de que los distintos cuerpos policiales que participan en el operativo realizaran labores de análisis, inteligencia y perfilamiento de contenedores, apoyados por los sistemas de escaneo instalados en la terminal.

Estas herramientas permitieron detectar anomalías en dos contenedores que posteriormente fueron sometidos a una inspección por parte de la Policía de Control de Drogas (PCD).

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En uno de los contenedores, los agentes localizaron aproximadamente 30 kilos de cocaína distribuidos en 150 paquetes de unos 200 gramos cada uno.

La droga estaba escondida entre cajas de cartón que transportaban piñas, un mecanismo utilizado para intentar ocultar los estupefacientes dentro de un cargamento comercial.

El contenedor tenía como destino final Alemania, por lo que el cargamento habría sido preparado para salir del país por vía marítima con destino al mercado europeo.

Uno de los cargamentos contenía 30 kilos de cocaína escondidos entre cajas de cartón que transportaban piñas con destino a Alemania. Crédito: MSP

Cocaína escondida en sistema de refrigeración

El segundo hallazgo ocurrió en otro contenedor que se encontraba en tránsito procedente de Ecuador y cuyo destino final era Bélgica.

En este caso, los agentes encontraron la droga en un punto diferente del contenedor: el sistema de refrigeración.

Los oficiales extrajeron 20 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, para un total cercano a los 20 kilos.

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La modalidad utilizada para ocultar la droga llamó la atención de los investigadores, debido a que el sistema de refrigeración constituye una zona que puede ser utilizada por las organizaciones criminales para intentar esconder cargamentos ilícitos y superar los controles de seguridad.

La detección fue posible gracias a la combinación de las labores de inteligencia policial y el uso de los escáneres de la terminal.

Una vez identificados los contenedores sospechosos, agentes de la PCD realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con la extracción y decomiso de los estupefacientes.

Los dos cargamentos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás del intento de envío de la droga hacia Europa.

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Los agentes localizaron otros 20 kilos de cocaína dentro del sistema de refrigeración de un contenedor procedente de Ecuador y con destino a Bélgica. Crédito: MSP

Tercer decomiso en solo tres días

El operativo representa el tercer decomiso de cocaína en apenas tres días realizado por las autoridades en la Terminal de Contenedores de Moín.

El pasado viernes, oficiales que trabajan en la terminal habían localizado otro cargamento de aproximadamente 50 kilos de cocaína dentro de un contenedor que tenía como destino final Polonia.

Con el nuevo decomiso, las autoridades acumularon aproximadamente 100 kilos de cocaína incautados en tres días en operaciones realizadas en este punto estratégico para el comercio internacional.

La frecuencia de estos hallazgos evidencia la presión que mantienen las autoridades sobre las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas y, particularmente, sobre los cargamentos que utilizan los puertos costarricenses como punto de salida hacia otros países.

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La Operación Soberanía se concentra precisamente en reforzar los controles en la Terminal de Contenedores de Moín mediante el uso de tecnología, inteligencia y análisis de riesgo.

El objetivo es detectar cargamentos contaminados con drogas antes de que abandonen territorio costarricense.

El decomiso se logró mediante labores de inteligencia, perfilamiento y el uso de escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín. Crédito: AMP Terminals

Más de 23 toneladas decomisadas

La operación inició en julio de 2023 y desde entonces ha permitido a las autoridades decomisar aproximadamente 23 toneladas de cocaína.

La estrategia contempla la participación de diferentes cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y el uso de herramientas tecnológicas para identificar contenedores que presenten características sospechosas.

El análisis de información permite seleccionar los cargamentos que deben ser sometidos a revisiones más exhaustivas.

En los casos detectados durante este fin de semana, los escáneres permitieron identificar irregularidades que posteriormente fueron verificadas por los agentes de la PCD.

Mientras tanto, la Operación Soberanía continúa con labores de perfilamiento, inteligencia y revisión de mercancías en la terminal portuaria.

Con los aproximadamente 50 kilos decomisados durante el fin de semana, las autoridades suman un nuevo golpe al tráfico internacional de drogas y elevan a tres los decomisos realizados en solo tres días en la Terminal de Contenedores de Moín.

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