Recetas de omelette fáciles y diferentes: siete variantes con ingredientes poco habituales

Los pasos clave se repiten en todas las versiones, batir, saltear, verter, sumar el relleno y doblar para terminar la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La versatilidad de los huevos permite crear omelettes originales que se convierten en una opción atractiva tanto para desayunos como para cenas ligeras.

A continuación, se presentan siete propuestas con ingredientes poco convencionales y pasos claros para lograr resultados diferentes y sabrosos en cada ocasión.

1- Omelette de espinaca, ricotta y nuez

La espinaca salteada, la ricotta y las nueces convierten el omelette en una opción cremosa y nutritiva para comenzar el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar vegetales frescos, queso suave y frutos secos ofrece una textura cremosa y un sabor equilibrado ideal para un desayuno nutritivo.

Ingredientes

2 huevos

50 g de espinaca fresca

40 g de ricotta

20 g de nueces troceadas

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

Paso a paso

Batir los huevos con sal y pimienta.

Calentar una sartén con aceite de oliva y saltear la espinaca hasta que reduzca su volumen.

Añadir los huevos batidos y distribuir uniformemente.

Antes de que cuaje totalmente, esparcir la ricotta y las nueces sobre la superficie.

Doblar el omelette y dejar que termine la cocción.

2- Omelette de tomate seco, queso feta y albahaca

El tomate seco, el queso feta y la albahaca aportan un perfil mediterráneo intenso que cambia el desayuno sin complicar la técnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de tomate seco, queso feta y albahaca aporta un toque mediterráneo y refrescante, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos.

Ingredientes

2 huevos

30 g de tomate seco picado

30 g de queso feta desmenuzado

Hojas frescas de albahaca

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso

Batir los huevos con sal y pimienta.

Calentar la sartén con un poco de aceite y añadir el tomate seco.

Incorporar los huevos batidos.

Antes de finalizar la cocción, agregar el queso feta y la albahaca.

Doblar el omelette y dejarlo en la sartén un minuto adicional antes de servir.

3- Omelette de champiñones, cebolla morada y eneldo

Los champiñones dorados, la cebolla morada y el eneldo suman aroma y profundidad en una tortilla rápida de dos huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de champiñones y cebolla morada, realzada con eneldo fresco, crea un omelette aromático y sabroso.

Ingredientes

2 huevos

50 g de champiñones frescos laminados

20 g de cebolla morada en tiras

Eneldo fresco picado

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso

Saltear la cebolla y los champiñones en aceite hasta dorar.

Añadir los huevos batidos con sal y pimienta.

Espolvorear el eneldo fresco sobre la mezcla.

Doblar el omelette cuando comience a cuajar por los bordes.

Cocinar hasta el punto deseado.

4- Omelette de calabaza asada, queso azul y rúcula

La calabaza asada, el queso azul y la rúcula equilibran dulzor, carácter y frescura en una preparación ligera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dulzor de la calabaza asada y el sabor intenso del queso azul se equilibran con la frescura de la rúcula.

Ingredientes

2 huevos

50 g de calabaza asada en cubos

25 g de queso azul

Un puñado de rúcula

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso

Batir los huevos y sazonar al gusto.

Verter la mezcla en la sartén caliente.

Distribuir la calabaza asada y el queso azul sobre los huevos.

Doblar el omelette cuando los bordes estén cocidos.

Añadir la rúcula antes de servir.

5- Omelette de salmón ahumado, cebollín y queso crema

El salmón ahumado, el queso crema y el cebollín elevan el omelette a un plato de brunch con aire de ocasión especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón ahumado, el queso crema y el cebollín logran una combinación sofisticada, perfecta para ocasiones especiales o un brunch diferente.

Ingredientes

2 huevos

35 g de salmón ahumado en tiras

20 g de queso crema

Cebollín picado

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso

Batir los huevos y sazonar.

Calentar una sartén antiadherente y verter la mezcla.

Cuando los huevos estén casi listos, distribuir el salmón, el queso crema y el cebollín.

Doblar el omelette y dejarlo un minuto más en la sartén.

6- Omelette de berenjena, tomate cherry y mozzarella

La berenjena tierna, el tomate cherry y la mozzarella fundida dan un resultado suave con notas frescas y textura elástica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de berenjena asada, tomate cherry y mozzarella ofrece un resultado suave con notas frescas y ligeras.

Ingredientes

2 huevos

40 g de berenjena en daditos

40 g de tomate cherry

30 g de mozzarella rallada

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso

Rehogar la berenjena en aceite de oliva hasta que ablande.

Añadir los tomates cherry cortados y cocinar brevemente.

Verter los huevos batidos sobre las verduras.

Cuando comiencen a cuajar, añadir la mozzarella.

Doblar el omelette y dejar que el queso se funda.

7- Omelette de pimiento rojo, jamón cocido y aceitunas negras

El pimiento rojo asado, el jamón cocido y las aceitunas negras refuerzan un perfil salado ideal para una cena sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pimiento rojo asado, el jamón cocido y las aceitunas negras aportan un perfil salado y mediterráneo.

Ingredientes

2 huevos

30 g de pimiento rojo en tiras

30 g de jamón cocido en cubos

10 aceitunas negras sin hueso

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso

Dorar el pimiento en la sartén con un poco de aceite.

Añadir el jamón cocido y las aceitunas negras.

Verter los huevos batidos y cocinar hasta que los bordes estén firmes.

Doblar el omelette y cocinar un minuto más.