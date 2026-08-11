Recetas de omelette fáciles y diferentes: siete variantes con ingredientes poco habituales

La versatilidad de los huevos permite crear omelettes originales que se convierten en una opción atractiva tanto para desayunos como para cenas ligeras.
A continuación, se presentan siete propuestas con ingredientes poco convencionales y pasos claros para lograr resultados diferentes y sabrosos en cada ocasión.
1- Omelette de espinaca, ricotta y nuez
Combinar vegetales frescos, queso suave y frutos secos ofrece una textura cremosa y un sabor equilibrado ideal para un desayuno nutritivo.
Ingredientes
- 2 huevos
- 50 g de espinaca fresca
- 40 g de ricotta
- 20 g de nueces troceadas
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Batir los huevos con sal y pimienta.
- Calentar una sartén con aceite de oliva y saltear la espinaca hasta que reduzca su volumen.
- Añadir los huevos batidos y distribuir uniformemente.
- Antes de que cuaje totalmente, esparcir la ricotta y las nueces sobre la superficie.
- Doblar el omelette y dejar que termine la cocción.
2- Omelette de tomate seco, queso feta y albahaca
La mezcla de tomate seco, queso feta y albahaca aporta un toque mediterráneo y refrescante, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos.
Ingredientes
- 2 huevos
- 30 g de tomate seco picado
- 30 g de queso feta desmenuzado
- Hojas frescas de albahaca
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Batir los huevos con sal y pimienta.
- Calentar la sartén con un poco de aceite y añadir el tomate seco.
- Incorporar los huevos batidos.
- Antes de finalizar la cocción, agregar el queso feta y la albahaca.
- Doblar el omelette y dejarlo en la sartén un minuto adicional antes de servir.
3- Omelette de champiñones, cebolla morada y eneldo
La combinación de champiñones y cebolla morada, realzada con eneldo fresco, crea un omelette aromático y sabroso.
Ingredientes
- 2 huevos
- 50 g de champiñones frescos laminados
- 20 g de cebolla morada en tiras
- Eneldo fresco picado
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Saltear la cebolla y los champiñones en aceite hasta dorar.
- Añadir los huevos batidos con sal y pimienta.
- Espolvorear el eneldo fresco sobre la mezcla.
- Doblar el omelette cuando comience a cuajar por los bordes.
- Cocinar hasta el punto deseado.
4- Omelette de calabaza asada, queso azul y rúcula
El dulzor de la calabaza asada y el sabor intenso del queso azul se equilibran con la frescura de la rúcula.
Ingredientes
- 2 huevos
- 50 g de calabaza asada en cubos
- 25 g de queso azul
- Un puñado de rúcula
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Batir los huevos y sazonar al gusto.
- Verter la mezcla en la sartén caliente.
- Distribuir la calabaza asada y el queso azul sobre los huevos.
- Doblar el omelette cuando los bordes estén cocidos.
- Añadir la rúcula antes de servir.
5- Omelette de salmón ahumado, cebollín y queso crema
El salmón ahumado, el queso crema y el cebollín logran una combinación sofisticada, perfecta para ocasiones especiales o un brunch diferente.
Ingredientes
- 2 huevos
- 35 g de salmón ahumado en tiras
- 20 g de queso crema
- Cebollín picado
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Batir los huevos y sazonar.
- Calentar una sartén antiadherente y verter la mezcla.
- Cuando los huevos estén casi listos, distribuir el salmón, el queso crema y el cebollín.
- Doblar el omelette y dejarlo un minuto más en la sartén.
6- Omelette de berenjena, tomate cherry y mozzarella
La combinación de berenjena asada, tomate cherry y mozzarella ofrece un resultado suave con notas frescas y ligeras.
Ingredientes
- 2 huevos
- 40 g de berenjena en daditos
- 40 g de tomate cherry
- 30 g de mozzarella rallada
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Rehogar la berenjena en aceite de oliva hasta que ablande.
- Añadir los tomates cherry cortados y cocinar brevemente.
- Verter los huevos batidos sobre las verduras.
- Cuando comiencen a cuajar, añadir la mozzarella.
- Doblar el omelette y dejar que el queso se funda.
7- Omelette de pimiento rojo, jamón cocido y aceitunas negras
El pimiento rojo asado, el jamón cocido y las aceitunas negras aportan un perfil salado y mediterráneo.
Ingredientes
- 2 huevos
- 30 g de pimiento rojo en tiras
- 30 g de jamón cocido en cubos
- 10 aceitunas negras sin hueso
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Dorar el pimiento en la sartén con un poco de aceite.
- Añadir el jamón cocido y las aceitunas negras.
- Verter los huevos batidos y cocinar hasta que los bordes estén firmes.
- Doblar el omelette y cocinar un minuto más.
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