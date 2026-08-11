Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Recetas de omelette fáciles y diferentes: siete variantes con ingredientes poco habituales

La combinación de vegetales frescos, quesos suaves y toques mediterráneos permite crear opciones versátiles para comenzar el día o disfrutar una cena ligera

Vista de una persona en una cocina moderna revolviendo huevos en una sartén sobre una estufa de gas, con varios ingredientes frescos listos en la encimera.
Los pasos clave se repiten en todas las versiones, batir, saltear, verter, sumar el relleno y doblar para terminar la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La versatilidad de los huevos permite crear omelettes originales que se convierten en una opción atractiva tanto para desayunos como para cenas ligeras.

A continuación, se presentan siete propuestas con ingredientes poco convencionales y pasos claros para lograr resultados diferentes y sabrosos en cada ocasión.

1- Omelette de espinaca, ricotta y nuez

Un omelette relleno de espinacas y ricotta con trozos de nuez en un plato blanco. Se observan hojas de espinaca fresca y un cuenco de sal.
La espinaca salteada, la ricotta y las nueces convierten el omelette en una opción cremosa y nutritiva para comenzar el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar vegetales frescos, queso suave y frutos secos ofrece una textura cremosa y un sabor equilibrado ideal para un desayuno nutritivo.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 50 g de espinaca fresca
  • 40 g de ricotta
  • 20 g de nueces troceadas
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  • Batir los huevos con sal y pimienta.
  • Calentar una sartén con aceite de oliva y saltear la espinaca hasta que reduzca su volumen.
  • Añadir los huevos batidos y distribuir uniformemente.
  • Antes de que cuaje totalmente, esparcir la ricotta y las nueces sobre la superficie.
  • Doblar el omelette y dejar que termine la cocción.

2- Omelette de tomate seco, queso feta y albahaca

Un omelette doblado en un plato blanco, relleno de tomates secos, cubos de queso blanco y hojas de albahaca. En el fondo, un tazón con tomates cherry.
El tomate seco, el queso feta y la albahaca aportan un perfil mediterráneo intenso que cambia el desayuno sin complicar la técnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de tomate seco, queso feta y albahaca aporta un toque mediterráneo y refrescante, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 30 g de tomate seco picado
  • 30 g de queso feta desmenuzado
  • Hojas frescas de albahaca
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  • Batir los huevos con sal y pimienta.
  • Calentar la sartén con un poco de aceite y añadir el tomate seco.
  • Incorporar los huevos batidos.
  • Antes de finalizar la cocción, agregar el queso feta y la albahaca.
  • Doblar el omelette y dejarlo en la sartén un minuto adicional antes de servir.

3- Omelette de champiñones, cebolla morada y eneldo

Primer plano de un omelette plegado con champiñones, aros de cebolla morada y eneldo fresco esparcido sobre él y alrededor en un plato blanco.
Los champiñones dorados, la cebolla morada y el eneldo suman aroma y profundidad en una tortilla rápida de dos huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de champiñones y cebolla morada, realzada con eneldo fresco, crea un omelette aromático y sabroso.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 50 g de champiñones frescos laminados
  • 20 g de cebolla morada en tiras
  • Eneldo fresco picado
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  • Saltear la cebolla y los champiñones en aceite hasta dorar.
  • Añadir los huevos batidos con sal y pimienta.
  • Espolvorear el eneldo fresco sobre la mezcla.
  • Doblar el omelette cuando comience a cuajar por los bordes.
  • Cocinar hasta el punto deseado.

4- Omelette de calabaza asada, queso azul y rúcula

Tortilla de huevo amarilla plegada con relleno naranja y blanco. Hojas verdes y gotas de aceite encima. Plato blanco sobre superficie de madera.
La calabaza asada, el queso azul y la rúcula equilibran dulzor, carácter y frescura en una preparación ligera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dulzor de la calabaza asada y el sabor intenso del queso azul se equilibran con la frescura de la rúcula.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 50 g de calabaza asada en cubos
  • 25 g de queso azul
  • Un puñado de rúcula
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  • Batir los huevos y sazonar al gusto.
  • Verter la mezcla en la sartén caliente.
  • Distribuir la calabaza asada y el queso azul sobre los huevos.
  • Doblar el omelette cuando los bordes estén cocidos.
  • Añadir la rúcula antes de servir.

5- Omelette de salmón ahumado, cebollín y queso crema

Omelette amarillo doblado con relleno de queso crema blanco, tiras rosadas de salmón ahumado y cebollín verde picado en un plato blanco.
El salmón ahumado, el queso crema y el cebollín elevan el omelette a un plato de brunch con aire de ocasión especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón ahumado, el queso crema y el cebollín logran una combinación sofisticada, perfecta para ocasiones especiales o un brunch diferente.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 35 g de salmón ahumado en tiras
  • 20 g de queso crema
  • Cebollín picado
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  • Batir los huevos y sazonar.
  • Calentar una sartén antiadherente y verter la mezcla.
  • Cuando los huevos estén casi listos, distribuir el salmón, el queso crema y el cebollín.
  • Doblar el omelette y dejarlo un minuto más en la sartén.

6- Omelette de berenjena, tomate cherry y mozzarella

Un omelette amarillo relleno de cubos de berenjena, tomates cherry rojos cortados a la mitad, queso mozzarella fundido y hojas de albahaca fresca en un plato blanco.
La berenjena tierna, el tomate cherry y la mozzarella fundida dan un resultado suave con notas frescas y textura elástica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de berenjena asada, tomate cherry y mozzarella ofrece un resultado suave con notas frescas y ligeras.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 40 g de berenjena en daditos
  • 40 g de tomate cherry
  • 30 g de mozzarella rallada
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  • Rehogar la berenjena en aceite de oliva hasta que ablande.
  • Añadir los tomates cherry cortados y cocinar brevemente.
  • Verter los huevos batidos sobre las verduras.
  • Cuando comiencen a cuajar, añadir la mozzarella.
  • Doblar el omelette y dejar que el queso se funda.

7- Omelette de pimiento rojo, jamón cocido y aceitunas negras

Un omelette relleno de jamón, pimiento rojo en cubos y aceitunas negras en rodajas, decorado con perejil, sobre un plato blanco con un tenedor.
El pimiento rojo asado, el jamón cocido y las aceitunas negras refuerzan un perfil salado ideal para una cena sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pimiento rojo asado, el jamón cocido y las aceitunas negras aportan un perfil salado y mediterráneo.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 30 g de pimiento rojo en tiras
  • 30 g de jamón cocido en cubos
  • 10 aceitunas negras sin hueso
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Paso a paso

  • Dorar el pimiento en la sartén con un poco de aceite.
  • Añadir el jamón cocido y las aceitunas negras.
  • Verter los huevos batidos y cocinar hasta que los bordes estén firmes.
  • Doblar el omelette y cocinar un minuto más.

Temas Relacionados

OmelettesComidasRecetas rápidasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La dieta de Cristiano Ronaldo a los 41 años, los alimentos que elige y todo lo que evita

El delantero portugués basa buena parte de su vigencia en una dieta estricta, con desayunos medidos, proteínas magras, verduras y una larga lista de productos excluidos de su rutina diaria

La dieta de Cristiano Ronaldo a los 41 años, los alimentos que elige y todo lo que evita

Terremotos en la región: cuál es el riesgo sísmico para Argentina

El episodio de magnitud 7,4 en Colombia a seis semanas del doblete sísmico en Venezuela reavivó la inquietud sobre un posible evento similar en el país. Cómo se mide la peligrosidad en el país y qué zonas presentan mayor vulnerabilidad, según los especialistas

Terremotos en la región: cuál es el riesgo sísmico para Argentina

Cómo es Pampa del Leoncito, el área protegida con pumas y 300 noches de cielo despejado que un hombre dañó con su camioneta

El vehículo dejó huellas profundas en el suelo de un parque nacional de San Juan que alberga especies en riesgo de extinción, dos observatorios astronómicos internacionales y un pez que no existe en ningún otro lugar del mundo

Cómo es Pampa del Leoncito, el área protegida con pumas y 300 noches de cielo despejado que un hombre dañó con su camioneta

Receta de pan de zanahoria sin gluten, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y sin necesidad de amasado ni levadura, esta preparación queda húmeda, tierna y lista para disfrutar en cualquier momento del día

Receta de pan de zanahoria sin gluten, rápida y fácil

Receta de huevos revueltos con cúrcuma y jamón, rápida y fácil

Se prepara con pocos ingredientes, queda cremoso y rinde dos porciones abundantes para resolver un desayuno, un almuerzo liviano o una cena rápida

Receta de huevos revueltos con cúrcuma y jamón, rápida y fácil

DEPORTES

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate: “Nos han perjudicado en los últimos cinco partidos, es evidente”

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate: “Nos han perjudicado en los últimos cinco partidos, es evidente”

El presidente de River respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel

El retoque estético de Alexis Mac Allister tras el Mundial que generó un divertido momento en su vuelta a Liverpool: “Funcionó rápido”

La particular historia del arquero japonés Zion Suzuki que es sensación en Europa: la batalla entre PSG y Juventus por su fichaje

La millonaria inversión para comprar estrellas que tendría el Liverpool por el desembarco de uno de los hombres más ricos del mundo

TELESHOW

Caro Calvagni celebró sus 31 años junto a Nicolás Tagliafico: “Me hacés sentir especial”

Caro Calvagni celebró sus 31 años junto a Nicolás Tagliafico: “Me hacés sentir especial”

Tony, el último perro sin adoptar de Leandro Rud, sigue esperando una nueva familia: “Merece un hogar para siempre”

El regalo de Pedro Alfonso que emocionó a Paula Chaves en un aniversario muy especial: “Es más de lo que soñé”

Virginia Lago se conmovió al aire con la carta que le envió María Becerra: “Alguien muy hermoso”

Fue a Ahora Caigo y descolocó a Darío Barassi con su confesión sobre el amor: “Nunca sentí nada que me guste”

INFOBAE AMÉRICA

Zonas francas de Costa Rica se desaceleran en 2026, según el Banco Central

Zonas francas de Costa Rica se desaceleran en 2026, según el Banco Central

«Salimos y empezó a colapsar»: El dramático relato del ballet hondureño que sobrevivió al terremoto en Colombia

Centroamérica enfrenta su peor brote de sarampión en tres décadas, según la OPS

Bomberos y comuneros combaten un incendio forestal en las laderas del volcán Cotacachi de Ecuador

Ecuador: cuatro personas fueron asesinadas durante una balacera en un barrio de Esmeraldas