Histórico en Gran Hermano: Hanssen fue eliminado y la casa quedó integrada solo por mujeres

Matías Hanssen dejó Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público y la casa quedó integrada solo por mujeres (Video: GH, Telefe)

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Matías Hanssen abandonó este lunes la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) por decisión del público, y con su salida se escribió una página inédita en la historia del reality en Argentina: por primera vez, la competencia quedará compuesta únicamente por mujeres. El participante, que había ingresado a mitad de la temporada, acumuló 82 días dentro del juego antes de perder el versus final ante Sol Abraham, quien sumó así su cuarto mano a mano superado.

La gala de eliminación de la semana 24 arrancó con seis participantes bajo la modalidad de voto negativo: Hanssen, Sol, Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Yanina Zilli y Jennifer “Pincoya” Galvarini. La primera en asegurar su continuidad fue Majluf, con apenas el 0,2% de los votos negativos, el porcentaje más bajo de la noche. Le siguieron Zilli con el 0,5%, Charlotte con el 1,9% y Pincoya con el 4,5%. La definición quedó, entonces, entre el último hombre de la casa y la participante que más veces estuvo al borde de la eliminación en lo que va del juego.

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El conductor Santiago del Moro pidió a las demás jugadoras que se posicionaran del lado de quien querían que continuara. Yipio, Luana y Tamara Paganini se ubicaron junto a Hanssen; Pincoya, Zilli, Majluf y Mariela Prieto lo hicieron junto a Sol. Cuando Del Moro anunció el resultado, los números fueron contundentes: Hanssen se fue con el 58% de los votos negativos, mientras que Sol obtuvo el 42% restante.

La salida de Hanssen marcó un hecho inédito en Gran Hermano Argentina, con nueve mujeres en competencia por primera vez

La despedida del participante fue breve y sin reproches. “Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”, les dijo a sus compañeras antes de abandonar la casa. Del Moro cerró el momento deseándole una hermosa vida y reconociendo su paso por el juego.

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Sol, que viene de superar tres versus en las últimas semanas y que perdió a su última aliada con el abandono de Cinzia Francischiello, festejó con el grito que ya se convirtió en su marca registrada dentro de la casa: “¡Otro duelo más! ¿Para qué me nominan?”. La jugadora es, junto a Yipio, la participante con más nominaciones de la temporada: ambas acumulan 13 y 15 respectivamente.

Además, la cuenta especializada en estadísticas del reality llamada @GraphsTV, también señaló que Gran Hermano Argentina logró con esta edición un récord mundial: nueve participantes mujeres en competencia simultánea, superando el antecedente más cercano, que era el de Big Brother 20 Brasil, donde llegaron a la etapa final nueve mujeres y un hombre. Es la primera vez en la historia global del formato que una edición llega a esta instancia con todas mujeres.

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El versus final de Gran Hermano enfrentó a Hanssen y Sol Abraham, y el participante quedó eliminado con el 58% de los votos negativos

El dato histórico tiene además un correlato local. La última mujer que ganó Gran Hermano Argentina fue Marianela Mirra, en la edición de 2007. Antes que ella, Viviana Colmenero se había coronado en la tercera temporada (2002-2003). Pasaron casi dos décadas sin que una mujer se alzara con el título, y esta edición garantiza que eso cambie.

Con Hanssen afuera y el abandono previo de Juanicar (quien debió dejar la casa por un problema de salud de su madre), la semana 25 arranca con nueve participantes en competencia. El cuadro completo, con los días que cada una lleva en el juego, muestra la disparidad de trayectorias: Pincoya lidera con 167 días, seguida por Zilli y Luana Fernández con 166 cada una, Yipio con 153, Tamara con 132, Sol con 134, Charlotte y Mariela con 81, y Majluf con 68.

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Para la gala de este martes, Del Moro anunció el regreso de exparticipantes de la edición a la casa, aunque aclaró que no volverán a competir. La visita está prevista como parte del cierre de la temporada, con la final acercándose y la casa más chica que nunca.