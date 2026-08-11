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La palabra de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en medio de rumores: “Hay verdades que no necesitan explicaciones”

La empresaria salió a hablar después de las versiones sobre una escena en un restaurante y una supuesta propuesta de casamiento, mientras el exfutbolista reforzó la defensa con una declaración de amor pública

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: la primera foto juntos de su viaje a Europa
Ivana Figueiras desmintió en Instagram los rumores sobre una pelea en un restaurante y una propuesta de matrimonio con Darío Cvitanich (Instagram)
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Ivana Figueiras salió a responder este lunes con una publicación en Instagram que no dejó margen para la ambigüedad. Frente a los rumores que circularon durante el fin de semana sobre una supuesta pelea en un restaurante y una propuesta de matrimonio, la empresaria eligió las redes para desmentir la versión y defender su relación con el exfutbolista Darío Cvitanich. Él respondió en los comentarios con una frase que se convirtió en el título de la discusión: “Hay verdades que no necesitan explicaciones. Sos increíble, feliz de caminar a tu lado. Te AMO, te ELIJO y te ADMIRO. SIEMPRE”.

El posteo de la modelo y empresaria fue directo y sin eufemismos. “Este fin de semana armaste algo tan pero tan lindo que me dio muchísima bronca que una persona sin vida invente algo que no fue”, escribió, dirigiéndose al ex Racing. Luego reconoció la incomodidad que genera ese tipo de situaciones: “Pero es difícil cuando te llegan cosas hasta por tu círculo más cercano y no saber ni qué decir, porque ya agota tener que explicar todo”.

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El posteo de la empresaria en medio de los rumores
El posteo de la empresaria en medio de los rumores

El detonante del posteo fue una versión que llegó al programa Intrusos (América TV), donde la periodista Paula Varela relató que alguien presente en el mismo restaurante habría fotografiado a la pareja en un momento de tensión. Según la información que llegó al ciclo, la situación habría comenzado cuando Figueiras le pidió el teléfono a Cvitanich y se lo revisó. La periodista aclaró que el motivo no habría sido una infidelidad, sino una cuestión familiar vinculada a una expareja del exdelantero. Lo que más repercusión generó fue el supuesto desenlace: según Varela, el episodio habría terminado con una propuesta de matrimonio de parte de Cvitanich. “Por eso él sube después esa foto”, explicó la periodista en el programa, en referencia a una imagen que el exfutbolista habría compartido en sus redes tras el encuentro.

Darío Cvitanich respondió al posteo de Ivana Figueiras con un mensaje de apoyo y afirmó que “hay verdades que no necesitan explicaciones”
Darío Cvitanich respondió al posteo de Ivana Figueiras con un mensaje de apoyo y afirmó que “hay verdades que no necesitan explicaciones”

Desde el programa reconocieron que la secuencia no cerraba del todo. “No tiene coherencia una charla con gritos y pelea que termine en una propuesta de casamiento”, señalaron al aire, aunque la versión ya había tomado estado público. Ni ella ni él confirmaron en ningún momento la existencia de una propuesta, y la respuesta de ella en redes apunta directamente a desmentir que haya habido una discusión de ese tipo.

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La historia entre los dos lleva poco más de un año. El romance comenzó a mediados de 2025, en un contexto que desde el principio estuvo marcado por la exposición mediática. La separación de Cvitanich de Chechu Bonelli —con quien estuvo casado y tuvo tres hijas— generó una atención sostenida sobre cualquier movimiento del exdelantero, y Figueiras quedó en el ojo de esa tormenta desde el principio. En los primeros meses del vínculo, la empresaria recibió mensajes de odio en redes sociales y llegó a anunciar una separación, aunque poco después los dos volvieron a mostrarse juntos públicamente.

Paula Varela dio a conocer detalles sobre la presunta discusión de la pareja que derivó en el pedido de casamiento (Intrusos - América)

Con el tiempo, la pareja fue construyendo una presencia pública más consolidada, entre salidas, publicaciones conjuntas y declaraciones de afecto en redes. Fue en ese marco donde el fin de semana pasado se produjo la cena que terminó en versiones cruzadas, la modelo describió lo que vivieron como “algo tan pero tan lindo”, en contraposición directa con la narrativa que circuló en los medios.

En su posteo, la empresaria también reconoció el peso de tener que salir a aclarar cada rumor: “Subo una historia tratando de defenderme y me termina hasta dando vergüenza ajena. Al fin y al cabo sé que a nadie le importa tal vez, pero a mí sí porque es mi vida”. El cierre del texto fue una declaración de afecto sin rodeos: “Encontré a la persona más linda del mundo. Y me quedo con eso.”

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