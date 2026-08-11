Cony Madera, la voz detrás de Carmina, la villana de Avenida Brasil: “Es un ser humano muy podrido de esos que sí existen”

En una entrevista, contó cómo compuso a la villana de la popular telenovela brasileña que volvió a Telefe (Video: Soy Idzi/ YouTube)

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Regresó Avenida Brasil a la pantalla de Telefe de la mano de Historias de Corazón, el programa que conduce Virginia Lago, y una vez más, la repeteción del culebrón brasileño viene cosechando jugosos números para el canal. La apasionante historia tiene entre los pilares de su éxito a Carmina, la villana de la telenovela, personaje al que le pone su voz la actriz y directora de doblaje Cony Madera.

En una entrevista realizada en el canal de YouTube Soy Idzi, la doblajista mexicana repasó uno de los desafíos más intensos de su carrera: ponerle voz al personaje que compuso la actriz Adriana Esteves, hoy considerada una de las villanas más memorables de la historia del canal Globo, famoso por su factoría de telenovelas.

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“Durante toda la novela, lo que vemos es un ser humano horroroso", aseguró Cony Madera, la actriz especialista en doblaje que le puso la voz para toda América Latina a Carmina de Avenida Brasil (Instagram)

Ante la consulta del conductor Idzi Dutkiewicz, la artista mexicana analizó la complejidad emocional del personaje y compartió detalles sobre el desgaste actoral que implicó sostener durante cientos de episodios una figura marcada por la maldad y el daño.

La charla se dio dos meses atrás y permitió revisar tanto el fenómeno cultural de la telenovela brasileña como el recorrido de Madera en el doblaje latinoamericano, donde su voz también es reconocida en clásicos como La sirenita, Titanic y Futurama.

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“Es terrible y maneja esta doble cara de ‘soy muy buena, soy muy linda y soy... una hipócrita total’”, señaló la actriz sobre el personaje que el culebrón brasileño compone Adriana Esteves (Globo)

Durante la entrevista, la actriz de doblaje explicó que Carmina no responde al estereotipo de la “mala” tradicional de telenovela. Según la actriz, “no es la mala de ‘Malolandia’, no es la mala de telenovelas. Es un ser humano muy malo, muy podrido, muy dañado, muy lastimada”. Madera profundizó en la dualidad del personaje, que recién en los capítulos finales permite asomar algo de su dolor.

La intérprete recordó que la crueldad de Carmina se percibe desde el comienzo: “Durante toda la novela, lo que vemos es un ser humano horroroso”. La descripción de la villana incluyó una escena que la marcó especialmente: la amenaza a una niña con golpearla usando una toalla mojada para no dejarle marcas. “Hablarle así a una niña muy pequeñita, dije: ¡híjole!”, recordó. La actriz subrayó la ausencia total de remordimiento en el personaje y la peligrosidad de su doble cara: “Es terrible y maneja esta doble cara de ‘soy muy buena, soy muy linda y soy... una hipócrita total’”.

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“Sostener un personaje así, durante cientos de episodios, es cansadísimo”, expresó la doblajista

Para la actriz, el impacto de Carmina reside en que representa un tipo de maldad que existe fuera de la ficción. “Es de esas que sí existen”, resaltó. Interpretar a Carmina supuso un reto sostenido para Cony Madera, quien debió sostener la voz de la villana durante más de doscientos episodios. La actriz destacó la dificultad de encarnar a una persona con tanta carga negativa y la exigencia emocional que representa ese trabajo en el doblaje.

Dutkiewicz le preguntó si había conocido personas así en la vida real. Madera fue contundente: “Claro, claro, todos. Lo que pasa es que a lo mejor no lo sabemos. Pero sí hay gente así”. El comentario reforzó la idea de que la villana de Avenida Brasil no es solo un artificio narrativo, sino el reflejo de una realidad incómoda.

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Además de Avenida Brasil, Cony Madera es la voz de Ariel en La sirenita, Rose DeWitt Bukater en Titanic y Amy Wong en Futurama

Con más de cuarenta años de trayectoria, Cony Madera es una de las voces más reconocidas del doblaje latinoamericano. Ha interpretado a personajes centrales en producciones de enorme impacto cultural. Entre sus papeles más recordados figuran Ariel en la franquicia de La sirenita (incluyendo la segunda película y varios proyectos derivados), Rose DeWitt Bukater en Titanic, Amy Wong en Futurama, Pam Beesly en The Office, Reiko Mikami en Mikami la cazafantasmas y Diana en Sailor Moon.

También ha puesto su sello en personajes del anime y la animación internacional, como Anko Mitarashi en Naruto, V.I.E.R.N.E.S. (FRIDAY) en el Universo Cinematográfico de Marvel y Melisandre de Asshai en Game of Thrones. Su versatilidad y capacidad de dotar de matices a figuras tan disímiles la convirtieron en una referencia indiscutida del oficio.

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