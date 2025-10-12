Deportes

Las impactantes fotos de los ganadores de Mr Olympia 2025, el evento de fisicoculturismo más grande del mundo

Derek Lunsford se quedó el primer lugar en la categoría Open, mientras que Andrea Shaw hizo lo propio en la división femenina

Derek Lunsford se quedó con el Mr Olympia

Las luces de Las Vegas iluminaron el escenario del Resorts World Las Vegas, donde se celebró la edición número 61 del Mr. Olympia, el certamen más relevante del fisicoculturismo internacional. En un ambiente marcado por la expectativa y la competencia de alto nivel, Derek Lunsford logró recuperar el título de la categoría Open, imponiéndose frente a los exponentes más destacados del deporte.

El evento, que cada año convoca a atletas de diferentes partes del mundo bajo la organización de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), congregó a cientos de participantes distribuidos en once categorías. La edición de 2025 se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas, consolidando a Las Vegas como uno de los referentes mundiales de la disciplina.

Lunsford, quien ya había alcanzado la cima del podio en 2023, volvió a liderar el ranking al obtener el primer puesto en el Mr. Olympia este año y aseguró un premio de 600.000 dólares en la categoría más prestigiosa del certamen. El estadounidense, después de terminar en tercer lugar en la pasada edición, superó al anterior campeón Samson Dauda y a Hadi Choopan, quienes finalizaron en la segunda y tercera colocación, respectivamente. El logro marcó un regreso a la forma de Lunsford, quien también se impuso en el Arnold Classic 2025 y consolidó su estatus como uno de los principales referentes jóvenes del fisicoculturismo.

El desempeño de Lunsford se caracterizó por el dominio en las poses de espaldas, especialmente en el doble bíceps y el lat spread, donde exhibió un notable desarrollo muscular y definición. Además, mejoró la separación en los cuádriceps y la plenitud del pectoral, lo que le permitió mantener una estética destacada a pesar del tamaño físico. La categoría Open, considerada como la coronación máxima del fisicoculturismo mundial, premia la combinación de masa muscular, definición precisa y simetría corporal, estableciendo un estándar altamente competitivo para los atletas.

La competencia también tuvo impacto para Brasil, país que consiguió tres títulos en diferentes categorías: Ramon Dino ganó en la división Classic Physique, Natalia Abraham Coelho se impuso en Women’s Physique y Eduarda Bezerra celebró en Wellness Olympia. El triunfo de Ramon Dino lo convirtió en el primer brasileño, así como el primer latinoamericano en alzarse con el trofeo de Classic Physique.

El Mr Olympia 2025 se
El Mr Olympia 2025 se llevó a cabo en Las Vegas

A lo largo de los sesenta años de historia de Mr. Olympia, el torneo ha consagrado a figuras centrales en el desarrollo de la disciplina. Nombres como Arnold Schwarzenegger, quien obtuvo siete títulos entre 1970 y 1980, han construido una referencia ineludible en la cultura del fisicoculturismo mundial. Otros atletas, como Lee Haney y Ronnie Coleman, comparten el récord de ocho campeonatos, mientras que Phil Heath se adjudicó siete coronas consecutivas en la era reciente.

Mr. Olympia se ha convertido en una plataforma donde cada categoría responde a criterios específicos de evaluación. En el caso de la Open, el tamaño y la separación muscular son los factores decisivos para la valoración del jurado, mientras que en otras divisiones el peso recae sobre la proporción, la estética y el tipo de desarrollo físico alcanzado.

Ganadores del Mr. Olympia 2025 (Resultados Finales)

Mr. Olympia (Open): Derek Lunsford

Ms. Olympia: Andrea Shaw

Classic Physique: Ramon Dino

Men’s Physique: Ryan Terry

212 Olympia: Keone Pearson

Women’s Physique: Natalia Abraham Coelho

Figure Olympia: Rhea Gayle

Fitness Olympia: Michelle Fredua-Mensah

Bikini Olympia: Maureen Blanquisco

Wellness Olympia: Eduarda Bezerra

Pro Wheelchair (Silla de ruedas): James Berger

