Crimen y Justicia
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Era buscado por asesinar a un hombre durante una pelea en Chaco y se entregó tras permanecer un mes prófugo

El sospechoso se presentó voluntariamente en la comisaría de Fontana y quedó detenido por orden del fiscal Guillermo Orlando Codutti. Permanecerá alojado en la comisaría local mientras avanza la investigación

Se entregó ayer lunes luego de casi un mes prófugo, el principal sospechoso del homicidio de un hombre tras una discusión en Chaco
Se entregó ayer lunes luego de casi un mes prófugo, el principal sospechoso del homicidio de un hombre tras una discusión en Chaco
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A. A. F. C., quien era buscado en el marco de la investigación por el homicidio de Luis Almandos Díaz, fue trasladado ayer lunes desde la Comisaría Tercera de Fontana hasta la localidad de General San Martín, donde permanecerá alojado bajo custodia policial. Se entregó esta mañana tras permanecer casi un mes prófugo.

Durante la mañana del lunes, A. A. F. C. se presentó en la dependencia policial de Fontana acompañado de sus abogados, según confirmaron fuentes oficiales.

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De acuerdo con la información del portal del Diario Chaco, al presentarse, manifestó explícitamente su intención de ponerse a disposición de la Justicia, lo que derivó en su inmediata detención por parte del personal policial. La medida se adoptó a partir de un oficio emitido por el fiscal Guillermo Orlando Codutti, responsable del Equipo Fiscal N°1, quien tiene a su cargo la investigación del crimen ocurrido en Colonias Unidas.

El traslado del detenido se efectuó por la tarde, bajo una estricta custodia a cargo de una comisión policial, en un móvil de la Policía del Chaco. Según el área de Investigaciones Complejas Interior, Carrizo fue alojado en la comisaría de General San Martín, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.

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La decisión de trasladar a A. A. F. C. responde a disposiciones judiciales específicas, tendientes a garantizar su resguardo y facilitar la continuidad de las actuaciones a cargo del Equipo Fiscal N°1. El oficio del fiscal Codutti ordenó el inmediato traslado desde Fontana a General San Martín, donde la comisaría local quedó como sede de detención del imputado.

La investigación a partir de ahora continuará con la recolección de pruebas, declaraciones testimoniales y peritajes vinculados al homicidio de Díaz.

El hecho

A mediados del mes pasado, un hombre de 39 años falleció tras permanecer dos días agonizando a causa de un shock hipovolémico provocado por heridas de arma blanca, sufridas en la localidad de Colonias Unidas, provincia de Chaco.

La víctima, identificada como Luis Almandos Díaz, ingresó al Hospital Perrando de Resistencia luego de ser atacado y fue internado en terapia intensiva, donde su estado de salud se agravó progresivamente hasta que los médicos confirmaron su muerte.

El caso conmocionó al pueblo y activó un fuerte despliegue policial para dar con el responsable. Según fuentes oficiales, Díaz presentaba una herida de arma blanca en el tórax y un corte en el rostro. Ambas lesiones lo mantuvieron bajo asistencia mecánica respiratoria y con pronóstico reservado durante dos jornadas. El deterioro de su salud fue irreversible y, tras su fallecimiento, la causa judicial pasó de lesiones a ser investigada como homicidio.

El detenido fue alojado en la comisaría de General San Martín
El detenido fue alojado en la comisaría de General San Martín

La Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín ordenó el traslado del cuerpo por personal de Bomberos hacia el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), donde se realizarán las pericias correspondientes. El objetivo es determinar con precisión la causa del deceso y recabar pruebas útiles para la investigación penal.

Las primeras averiguaciones permitieron identificar como principal sospechoso a A. A. F. C., vecino de la víctima, con quien habría mantenido una discusión momentos antes del ataque.

Efectivos de la Comisaría de Colonias Unidas y de la División Investigaciones Complejas Interior de General San Martín realizaron varios allanamientos en busca de pruebas y pistas sobre el paradero del sospechoso. En los procedimientos, la policía secuestró dos teléfonos celulares y un machete, que será sometido a peritajes para determinar si guarda relación directa con el homicidio de Díaz.

En el marco de las diligencias, una mujer de 37 años fue aprehendida por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, quedando notificada de su detención bajo la carátula de “supuesto encubrimiento”. Las fuentes policiales indicaron que la mujer habría tenido algún grado de participación o conocimiento en relación al hecho, aunque su situación procesal será definida en los próximos días conforme avancen las pericias.

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