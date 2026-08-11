Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Ucrania: al menos nueve muertos y 20 heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Ucrania: al menos nueve muertos y 20 heridos (REUTERS)

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Al menos nueve personas murieron y 20 resultaron heridas en ataques rusos contra Ucrania durante la noche, que afectaron a Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk y Kiev, donde se registraron varias explosiones tras una alerta por misiles.

En Zaporizhzhia, seis personas murieron y 19 resultaron heridas, informó el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov, en la plataforma Telegram. El funcionario indicó que las fuerzas rusas “atacaron instalaciones e infraestructuras industriales”.

Fédorov también compartió una imagen de un automóvil completamente destruido por las llamas tras el ataque.

En la región de Dnipropetrovsk, el ejército ruso lanzó ataques con drones y artillería contra cinco distritos. Tres personas murieron, incluido un adolescente de 15 años, según informó el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganja.

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En Kiev, una serie de explosiones se produjo poco después de la medianoche del martes, tras una alerta de las autoridades ucranianas por la aproximación de varios misiles. Periodistas de la AFP constataron las detonaciones.

La administración militar de la capital informó que al menos una persona resultó herida, aunque no ofreció más detalles sobre el ataque.

En la región de Dnipropetrovsk, el ejército ruso lanzó ataques con drones y artillería contra cinco distritos (REUTERS)

En la región oriental de Kharkiv, un ataque ruso contra la ciudad de Zlatopil causó daños en “infraestructuras civiles” y dejó al menos un herido, según informó el alcalde Mikola Bakcheiev.

Los ataques se produjeron después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmara que Rusia se preparaba para desplegar más soldados norcoreanos en su territorio y que recibió nuevos misiles balísticos procedentes de Corea del Norte.

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Moscú intensificó en las últimas semanas sus ataques con misiles balísticos. Según información difundida en Ucrania, solo algunos sistemas de defensa antiaérea, entre ellos los Patriot estadounidenses, cuentan con capacidad para interceptar este tipo de proyectiles.

La escasez de interceptores PAC-3 para estas baterías se agravó desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero. Zelensky reclamó una mayor provisión de sistemas Patriot y pidió a Washington y a otros aliados que aceleren la entrega de estas baterías para reforzar la defensa de civiles e infraestructura estratégica.

El mandatario también planteó la posibilidad de fabricar munición para los Patriot en territorio ucraniano o de obtener la autorización de Elon Musk para utilizar el sistema de comunicaciones satelitales Starlink en operaciones destinadas a guiar ataques contra lanzadores de misiles rusos.

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Los ataques se produjeron después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmara que Rusia se preparaba para desplegar más soldados norcoreanos en su territorio y que recibió nuevos misiles balísticos procedentes de Corea del Norte (REUTERS)

En paralelo, las fuerzas ucranianas mantienen ataques con drones de largo alcance contra infraestructuras energéticas y objetivos económicos dentro de Rusia. Entre los blancos recientes figura Wildberries, el mayor minorista en línea ruso, además de instalaciones vinculadas con la crisis de combustible registrada en las últimas semanas.

En el plano diplomático, Zelensky volvió a cuestionar el volumen de misiles Patriot recibidos pese al reciente acuerdo con Estados Unidos para ampliar su suministro. Durante su visita a Belgrado, donde se reunió con el presidente serbio Aleksandar Vucic, afirmó que Ucrania recibe actualmente una tercera parte menos de misiles que el año anterior.

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“¿Nos suministrarán misiles cada mes? Sí. Tenemos acuerdos. ¿Son suficientes estos misiles? No”, declaró el mandatario.

Zelensky también señaló que Washington autorizó la producción de estos proyectiles en Ucrania, aunque la disponibilidad continúa por debajo de los niveles del año anterior. El presidente ucraniano evitó proporcionar cifras precisas para no revelar información que pueda favorecer a Rusia en el campo de batalla y afirmó que “en 2026 había menos misiles de este tipo” que en 2025.

(Con información de AFP)